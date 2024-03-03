Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ - 03.03.2024 Украина.ру
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Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ
Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ - 03.03.2024 Украина.ру
Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ
Военнослужащие группировки войск "Центр" при штурме Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны
2024-03-03T09:33
2024-03-03T09:38
новости
вс рф
техника
бронеавтомобили
военные
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"Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена Вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство", - рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным "Ротор".Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии. Это говорит о том, что техника была просто брошена, а не подбита.С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.Во время демонстрации захваченных трофеев в Авдеевке бойцы группировки "Центр" также прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле "Kirpi".Он указал, что "Kirpi" была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.Бронетранспортер "Kirpi" - бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC. В переводе на русский "Kirpi" означает "ёж". Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Машина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. "Kirpi 4x4" оснащен противоминно-взрывостойкими сиденьями. Также в броневике есть аварийный люк, который позволяет десанту покинуть бронемашину после аварии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход "Pinzgauer Vector 718" ("Пинцгауэр 718") производства Великобритании."Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", - рассказал заместитель командира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань".С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину. Проходимость и эффективность этой бронемашины в условиях СВО, по мнению "Казани", крайне низкая."Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля" — указал он.Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 60-х.Что касается других успехов российских военных, они сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром."В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.По его словам, за сутки ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии на Южнодонецком направлении было уничтожено 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ.С утра в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.СМИ пишут о взрывах, в том числе в Днепропетровске и в Харьковской области.
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Новости, ВС РФ, техника, бронеавтомобили, военные

Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ

09:33 03.03.2024 (обновлено: 09:38 03.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные захватили под Артемовском американский БТР М113
Российские военные захватили под Артемовском американский БТР М113 - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки войск "Центр" при штурме Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны
"Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена Вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство", - рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным "Ротор".
Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии. Это говорит о том, что техника была просто брошена, а не подбита.
С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.
Во время демонстрации захваченных трофеев в Авдеевке бойцы группировки "Центр" также прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле "Kirpi".
"С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать" - рассказал командир автомобильного взвода с позывным "Чебаркуль".
Он указал, что "Kirpi" была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.
Бронетранспортер "Kirpi" - бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC. В переводе на русский "Kirpi" означает "ёж". Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Машина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. "Kirpi 4x4" оснащен противоминно-взрывостойкими сиденьями. Также в броневике есть аварийный люк, который позволяет десанту покинуть бронемашину после аварии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.
Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход "Pinzgauer Vector 718" ("Пинцгауэр 718") производства Великобритании.
"Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", - рассказал заместитель командира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань".
С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину. Проходимость и эффективность этой бронемашины в условиях СВО, по мнению "Казани", крайне низкая.
"Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля" — указал он.
Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 60-х.
Что касается других успехов российских военных, они сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром.
"В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
По его словам, за сутки ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии на Южнодонецком направлении было уничтожено 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ.
С утра в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
СМИ пишут о взрывах, в том числе в Днепропетровске и в Харьковской области.
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