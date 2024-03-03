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Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ

Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ - 03.03.2024 Украина.ру

Захват техники США, катание на турецком бронеавтомобиле, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ

Военнослужащие группировки войск "Центр" при штурме Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны

2024-03-03T09:33

2024-03-03T09:33

2024-03-03T09:38

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"Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена Вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство", - рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным "Ротор".Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии. Это говорит о том, что техника была просто брошена, а не подбита.С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.Во время демонстрации захваченных трофеев в Авдеевке бойцы группировки "Центр" также прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле "Kirpi".Он указал, что "Kirpi" была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.Бронетранспортер "Kirpi" - бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC. В переводе на русский "Kirpi" означает "ёж". Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Машина имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. "Kirpi 4x4" оснащен противоминно-взрывостойкими сиденьями. Также в броневике есть аварийный люк, который позволяет десанту покинуть бронемашину после аварии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход "Pinzgauer Vector 718" ("Пинцгауэр 718") производства Великобритании."Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", - рассказал заместитель командира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань".С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину. Проходимость и эффективность этой бронемашины в условиях СВО, по мнению "Казани", крайне низкая."Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля" — указал он.Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 60-х.Что касается других успехов российских военных, они сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром."В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.По его словам, за сутки ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии на Южнодонецком направлении было уничтожено 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ.С утра в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.СМИ пишут о взрывах, в том числе в Днепропетровске и в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240229/1053579228.html

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