Главное за ночь 3 марта

Россия продолжала наносить удары по территории противника. Взрывы были слышны в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированной части ДНР.



В ходе украинской атаки на Крым было нейтрализовано 38 вражеских БПЛА.



За 24 часа бомбардировочная авиация и артиллерия РФ уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, - сообщили в Минобороны РФ



"С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - премьер Италии Мелони про конфискацию российских активов.



Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, сообщила The Wall Street Journal.