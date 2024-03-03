Главное за ночь 3 марта
09:10 03.03.2024 (обновлено: 09:26 03.03.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Россия продолжала наносить удары по территории противника. Взрывы были слышны в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированной части ДНР.
В ходе украинской атаки на Крым было нейтрализовано 38 вражеских БПЛА.
За 24 часа бомбардировочная авиация и артиллерия РФ уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, - сообщили в Минобороны РФ
"С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - премьер Италии Мелони про конфискацию российских активов.
Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, сообщила The Wall Street Journal.
В ходе украинской атаки на Крым было нейтрализовано 38 вражеских БПЛА.
За 24 часа бомбардировочная авиация и артиллерия РФ уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, - сообщили в Минобороны РФ
"С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - премьер Италии Мелони про конфискацию российских активов.
Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, сообщила The Wall Street Journal.
1 марта, 23:29Бундестаг обвинил Шольца во лжи из-за слов о TaurusДля развертывания на Украине ракет Taurus, способных преодолевать расстояния в 500 километров, совершенно необязательно присутствие немецких военнослужащих. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об обратном является ложным, сообщил председатель Европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер, передаёт Der Westen