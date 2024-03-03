Главное за ночь 3 марта - 03.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 3 марта
Главное за ночь 3 марта - 03.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-03T09:10
2024-03-03T09:26
"taurus"
германия
нато
беспилотники
крым
россия
новости
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Россия продолжала наносить удары по территории противника. Взрывы были слышны в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированной части ДНР.В ходе украинской атаки на Крым было нейтрализовано 38 вражеских БПЛА.За 24 часа бомбардировочная авиация и артиллерия РФ уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, - сообщили в Минобороны РФ"С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - премьер Италии Мелони про конфискацию российских активов.Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, сообщила The Wall Street Journal.
https://ukraina.ru/20240301/1053661107.html
германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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"taurus", германия, нато, беспилотники, крым, россия, новости
"Taurus", Германия, НАТО, беспилотники, Крым, Россия, Новости

Главное за ночь 3 марта

09:10 03.03.2024 (обновлено: 09:26 03.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Россия продолжала наносить удары по территории противника. Взрывы были слышны в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированной части ДНР.

В ходе украинской атаки на Крым было нейтрализовано 38 вражеских БПЛА.

За 24 часа бомбардировочная авиация и артиллерия РФ уничтожили на Южнодонецком направлении 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, - сообщили в Минобороны РФ

"С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - премьер Италии Мелони про конфискацию российских активов.

Отношения Германии и НАТО могут осложниться из-за перехвата аудиозаписи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, сообщила The Wall Street Journal.
1 марта, 23:29
Бундестаг обвинил Шольца во лжи из-за слов о TaurusДля развертывания на Украине ракет Taurus, способных преодолевать расстояния в 500 километров, совершенно необязательно присутствие немецких военнослужащих. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об обратном является ложным, сообщил председатель Европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер, передаёт Der Westen
 
"Taurus"ГерманияНАТОбеспилотникиКрымРоссияНовости
 
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