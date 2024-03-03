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Яцек Куронь и политика примирения с украинцами

Яцек Куронь и политика примирения с украинцами - 03.03.2024 Украина.ру

Яцек Куронь и политика примирения с украинцами

Яцек Куронь считается одним из лучших друзей украинцев и Украины в польской политике. Он считал, что сближение между государствами начинается с защиты прав национальных меньшинств. При этом у него всегда получалось, что приоритет должны получить украинцы – как у себя в стране, так и в Польше. Может, потому что Яцек сам был наполовину украинцем?

2024-03-03T08:00

2024-03-03T08:00

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Яцек Куронь родился во Львове 3 марта 1934 года.В своих воспоминаниях он неоднократно писал, что Львов времён его детства (семья Куроней уехала оттуда в Польшу в 1944 году, в рамках "обмена населением") "принадлежал одному государству, но двум культурам". Причём это касалось не только Львова, но и семьи Яцека Куроня."Семья моей матери происходит из Львова, дедушка был украинцем, но об этом не говорили. Я об этом узнал, когда уже был зрелым мужчиной. Это от меня скрывали", – рассказывал он в 1989 году. Также в зрелом в возрасте Куронь узнал, что его тётка – вдова полковника Украинской Галицкой армии Эдмунда Шепаровича, который в 1919 году пытался взять контролируемый поляками Львов."О том, что брат моей бабушки, полковник Мотельский, будущий генерал, командовал воинами армии Галлера, пришедшими на помощь осаждённым во Львове полякам в 1918 году, все знали в деталях. Хочу обратить внимание, что из той истории, о которой я узнал очень поздно, следует, что они были шуринами. Командиры с обеих сторон были шуринами, то есть раньше, когда всё было хорошо, они должны были выпить вместе море водки. Так что если войну 1918 года называют братоубийственной, то я скажу, что это была война шуринов" – как всегда образно говорил Куронь.Но в 1940-50 годы в почти моноэтнической Польской народной республике (ПНР) проблемы украинцев и других нацменьшинств Яцека Куроня не интересовали. В 1949-м он стал активистом коммунистического Союза польской молодёжи, в 1952 году стал инструктором Варшавского комитета этой организации и вступил в Польскую объединённую рабочую партию (так назывались коммунисты в ПНР).В 1955 году Яцек Куронь вступил на исторический факультет Варшавского университета, был активистом различных студенческих организаций, а с 1961 года работал в штаб-квартире польской пионерии (харцеров), активно публиковал в изданиях этой организации статьи вполне в духе коммунистической партии. Ему светила успешная партийная карьера, но в 1962-м Яцек связался с представителем польской "золотой молодёжи" – Каролем Мондзелевским.Кароль Мондзелевский, который родился в Москве под именем Кирилл Будневич, позже был усыновлён одним из создателей коммунистической Польши, Зигмундом Мондзелевским. Тот был первым послом этого государства в Москве, главой МИД ПНР в 1947-51 годах, а позже до смерти в 1954-м – директором Института общественных наук при ЦК ПОРП и членом Государственного совета ПНР (высшего органа власти, аналога Президиума Верховного Совета в СССР).Сложно сказать, был ли Кароль Мондзелевский просто обижен на своего отчима, или считал свою стажировку в Венеции в 1961-62 годах недостаточно длительной, а статус докторанта на истфаке Варшавского университета – слишком низким. Однако он организовал троцкистский кружок, к деятельности которого привлёк Яцека Куроня. В 1964-м Мондзелевский и Куронь написали "Открытое письмо к партии", вдохновлённое идеями Льва Троцкого и югославского диссидента Милована Джиласа. После обыска в доме одного из членов кружка документ попал в руки Службы безопасности ПНР, однако Мондзелевский и Куронь даже не были задержаны.Почувствовав безнаказанность, они распечатали несколько десятков экземпляров этого письма в Варшавском университете в марте 1965-го, и лишь после этого были исключены из ПОРП и получили по три года тюрьмы. Само же "Открытое письмо" в 1966 году было опубликовано в польском эмиграционном журнале "Культура", что позже стало основой для тесного сотрудничества Куроня с редактором этого издания Ежи Гедройцем.Сразу же после выхода из заключения Мондзелевский и Куронь стали главными организаторами студенческих протестов в марте 1968 года. Хотя "лицом" беспорядков был Адам Михник, именно Куронь был официально назван главным их зачинщиком, и опять получил три года тюрьмы. Это было не последнее его заключение, и на протяжении последующих 20 лет Яцек Куронь постепенно стал одним из ключевых деятелей польской антикоммунистической оппозиции.В сентябре 1976 года он стал одним из основателей Комитета защиты рабочих (пол. Komitet Obrony Robotników, KOR), в 1977 – Комитета общественной самообороны (пол. Komitet Samoobrony Społecznej, KOS), автором и редактором нелегальных изданий, организатором подпольной системы политического образования.Близкая подруга и коллега Яцека, польская журналистка Иза Хруслинская так описывала его популярность в те времена: "если бы в 70-х годах подойти к кому-то на улице и спросить первые две фамилии, которые ассоциируются с польской оппозицией, ответом были бы Яцек Куронь и Адам Михник". Ни о каком Лехе Валенсе тогда ещё слышно не было.Однако после ряда успешных забастовок Запад поставил именно на Валенсу, и Куронь пошёл в его советники, работал на независимый профсоюз "Солидарность", став одним из авторов стратегии деятельности этой организации (1980). С введением военного положения в ПНР 13 декабря 1981 года Яцек Куронь был интернирован, а в 1982-м арестован по обвинению в попытке свержения государственного строя. Был освобождён по амнистии в 1984-м, и сразу активно занялся деятельностью в "Солидарности".К тому времени Яцек Куронь давно стал адептом так называемой "доктрины Гедройца", согласно которой гарантией суверенитета Польши должны стать независимые Украина, Белоруссия и Литва – в свою очередь, враждебные России. Куронь начинает налаживать отношения с украинскими диссидентами. В 1989-м он вспоминал: "четыре года тому назад я был проездом во Львове, поужинал со своими друзьями. Михаил Горынь сказал мне, что во Львове не может быть национализма – климат города не позволит этого. Тогда я согласился с ним. Но теперь я совсем не уверен, правда ли это".Весной 1989 года Яцек Куронь был одним из представителей оппозиции в ходе так называемого "круглого стола", который привёл к краху коммунистического режима в Польше (кстати, на его участие власти долго не соглашались, считая радикалом). После первых частично свободных выборов в июне того же года Куронь был избран депутатом Сейма от "Солидарности", и возглавил парламентскую комиссию по вопросам национальных и этнических меньшинств.Позже он стал также министром труда и социальной политики, на котором публично оправдывал "шоковую терапию" Бальцеровича, – о чём Куронь впоследствии очень сожалел. В 1995-м он даже баллотировался в президенты Польши, чтобы, по его словам, исправить ошибки либерального капитализма, но в первом туре занял лишь третье место с 9,22% голосов.А вот о своей всемерной поддержке украинцев Яцек Куронь не жалел никогда, и продолжал её, даже потеряв министерский пост, – пользуясь мандатом депутата Сейма и всеобщим уважением. В 1994-м политик фактически заставил руководство Перемышля обеспечить проведение фестивалей украинской культуры, хотя большинство жителей города было против этого. С момента создания в 1990-м он содействовал Организации украинцев в Польше.В 2002-м Куронь стал ключевой фигурой "панихиды примирения" на Лычаковском кладбище во Львове, где тогда начали восстанавливать "Мемориал Орлят" – могилы поляков, погибших в войне с украинцами в 1918-1919. Хотя формально Куронь приезжал убеждать украинских националистов, всё закончилось выполнением требований последних относительно оформления восстановленного мемориала.Впоследствии Яцек Куронь опубликовал статью в польском издании Gazeta Wyborcza под заголовком "Я понимаю протест украинцев". Он отстаивал непопулярное в польском обществе мнение, что Польша не может требовать от Украины восстановления мемориала в той форме, который он имел изначально, когда все символы на кладбище означали вооруженную победу Польши над Украиной. Он писал, что поляки ни за что не согласились бы на такой пантеон победы украинцев, например, в Перемышле.Яцек Куронь фактически занимал позицию украинских националистов относительно Волынской резни (в ходе этой акции в 1943-1944 годах украинские националисты из ОУН*УПА* и местное украинское население Волыни убили более 100 тысяч мирных поляков, в подавляющем большинстве женщин, детей и стариков). Куронь заявлял, что нельзя смотреть на неё как на отдельное событие, а нужно анализировать всё происходящее на Волыни 20 лет до этого. Хотя он признавал, что на Волыни погибло больше поляков, чем украинцев, но постоянно напоминал, что "на Перемышльщине, Холмщине, Замойщине, где поляки составляли большинство, трагический счёт был противоположным". При этом профессиональный историк не упоминал, что в общей сложности поляков было убито в десятки раз больше, чем украинцев.Яцек Куронь абсолютно искренне считал, что поляки дважды в ХХ веке сделали невозможным создание независимой Украины, и постоянно просил прощения за это, – очевидно, рассчитывая на аналогичную просьбу о прощении с украинской стороны за Волынскую резню. Но дальше дружеских похлопываний по плечу со стороны киевских и львовских интеллектуалов дело так и не дошло. Его рука, символически протянутая в марте 2003 года, в 60-ю годовщину начала Волынской резни, в статье "Земля не вобрала в себя всю кровь" в киевской газете "День", повисла в воздухе.Яцек Куронь умер 17 июня 2004-го, не дожив год до открытия "Мемориала Орлят", восстановление которого политик считал одним из главных дел в своей жизни. Он был с почестями похоронен на военном кладбище Повонзки в Варшаве. А в 2018 году Яцек Куронь символически вернулся во Львов – местный горсовет присвоил его имя площади перед Генеральным консульством Польши.Соседствует с этой площадью улица Уласа Самчука – члена ОУН*, нацистского коллаборациониста и главного редактора газеты "Волынь" (1941-1942), после Второй мировой прославлявшего УПА*.* Террористическая организация запрещённая в России.

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история, история украины, польша, солидарность, украина, волынская резня, xx век