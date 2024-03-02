https://ukraina.ru/20240302/1053669206.html

Обещание Шольца, подготовка Франции к войне с РФ. Итоги 2 марта на Украине

Обещание Шольца, подготовка Франции к войне с РФ. Итоги 2 марта на Украине - 02.03.2024 Украина.ру

Обещание Шольца, подготовка Франции к войне с РФ. Итоги 2 марта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал прокомментировать запись обсуждения офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту. На фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных западных стран на Украину появились сообщения о найме в ВС Франции переводчиков с русского языка

2024-03-02T18:00

2024-03-02T18:00

2024-03-02T18:00

эксклюзив

хроники

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Во время визита в Италию Шольц заявил, что своевременно разъяснит ситуацию с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский мост."Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии", — указывалось в публикации агентства DPA в соцсети X.Канцлер также подчеркнул, что этот инцидент расследуется "очень тщательно, интенсивно и быстро".Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что публикация разговоров немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus, вызвала обеспокоенность в бундесвере. При этом в Германии попытались цензурировать соцсети, дающие ссылки на запись разговора, которую днём ранее опубликовала главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.В России публикация разговора вызвала резонанс. МИД РФ потребовал у Германии объяснений.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Германия снова превратилась во врага России."Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте. Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю… Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", - написал в своём телеграм-канале Медведев и процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его!"Он указал на то, что снова стал актуальным призыв времён Великой Отечественной войны "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что и Шольц, и бундестаг должны дать объяснения относительно содержания разговоров немецких офицеров."Бундестаг и канцлер Шольц должны дать объяснение относительно планов подготовки атаки на Крымский мост с помощью немецких Taurus. Скандал вокруг записи разговора высокопоставленных представителей бундесвера набирает оборот. Опубликована расшифровка беседы, которая не оставляет сомнений в участии немецких офицеров в боевых действиях на стороне режима Зеленского", - отметил Слуцкий.Он подчеркнул, что никаких комментариев от германских властей до сих пор не последовало."А вопросы к Берлину - и особенно на фоне заявлений Шольца об отказе от поставок дальнобойных ракет на Украину - весьма серьёзные. С чьей санкции на самом деле представители бундесвера ведут подобные переговоры и действительно ли министр обороны Писториус поручил проработать вопрос передачи Taurus Украине? Или Шольц врет и Германия по уши вовлечена в украинский конфликт, или, получается, врут Шольцу? Тут бундестагу впору не резолюции строчить с призывами к новым поставкам вооружений киевскому режиму, а проводить всестороннее расследование роли немецких военнослужащих в прокси-войне против России", - указал глава парламентского комитета.Слуцкий также обратил внимание на то, что Крымский мост — не военный объект."И последнее: Крымский мост - объект гражданской, а не военной инфраструктуры. И раскрытие планов по разработке операции по его подрыву ставит "бравых солдат" бундесвера в один ряд с террористом и укрофашистом Зеленским. Со всеми вытекающими последствиями. История Берлин ничему не научила", - резюмировал он.Публицист Станислав Яковлев присоединился к Слуцкому."Присоединяюсь к Леониду Слуцкому - канцлеру Шольцу необходимо объясниться, и чем раньше он это сделает, тем лучше будет для него. А то в Германии тоже много мостов. Есть где приложить здоровую русскую солдатскую смекалку", - указал он.До этого Яковлев отметил, что эта запись изменила его отношение к Германии."Честно говоря, к немцам и их позиции в отношении конфликта на Украине я до сих пор относился, как бы так сказать, добродушно. Понятно что у них комплекс огромный исторической вины, благодаря которому англичане ставят их в теперь любые позы. А на самом деле немцы нормальные, просто подневольные. Но перехваченными переговорами офицеров люфтваффе о бомбежке крымского моста все пределы даже моего обширного добродушия совершенно исчерпались. Непохоже чтобы эти офицеры чего-то стеснялись, наоборот: "улыбаются, шутят, смеются". И англичан над ними тоже не довлеет. Они уже сами как англичане", - написал он в своём телеграм-канале.Тем временем в немецкой прессе обсуждают и сам факт появления записи разговоров немецких офицеров в России, и содержание этих разговоров.Подготовка Франции к войнеТелеграм-канал Open Ukraine сообщил о том, что во Франции вербуют переводчиков, знающих русский язык."Нам пишут: "Привет, ребят. Ну что, французы по полной готовятся к заходу на Украину, я так понимаю. Я подписана на вакансии на самом большом портале вакансий Франции. Подписалась на вакансии со знанием русского и английского. Вчера прислали оповещение о новых вакансиях со знанием русского - лингвист для ВВС Франции - для расшифровок и анализа переговоров. Тут вакансии по югу, но, похоже, по всей Франции ищут. Главное требование - французское гражданство и владение русским как родным", - указывалось в публикации.Авторы канала привели ссылку на одну из вакансий."Наше мнение: Это верные разведпризнаки агрессии против России и вовлечённости Франции в агрессивную войну, так же, как и перехват переговоров немецких генералов, которые обсуждали бомбардировку Крымского моста. По хорошему, после такого, они сами становятся легитимными военными целями в любой точке мира, но тут же есть еще всякие красные линии и прочая дипломатия. В отличии от хуситов, Россия в таких акциях не замечена. С другой стороны западные военные запросто уничтожаются на территории Украины", - указывалось в публикации канала.Авторы отмечают, что изначально Запад пытался захватить и подчинить Россию "ради доступа к её ресурсам и логистическим маршрутам"."Просто на первом этапе планировали покончить со страной используя тотальные санкции и изоляцию, а внутри страны должен был действовать Навальный со своими сторонниками. Но данная авантюра провалилась. Теперь делают ставку на удушение и военное истощение. Собираются использовать войска НАТО, но выдавать их за силы отдельных стран, это не альянса. Таким образом избегая обмена ядерными ударами, но нанося удары по России конвенциальным оружием", - отмечали авторы канала.Ранее. 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что "сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск", однако "в будущем ничего исключать нельзя".Его слова вызвали на Западе большой резонанс, однако президент Франции не стал от них отказываться."Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено. Это достаточно серьёзная тема", — заявил Макрон на открытии олимпийской деревни летних Игр 2024 года в Париже 29 февраля.До этого глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что слова Макрона не касаются отправки войск "для ведения войны против России". По словам министра, европейские лидеры на саммите обсуждали различные идеи усиления поддержки Украины, включая расширение помощи в разминировании и обучении украинских военных.

https://ukraina.ru/20240302/1053665356.html

https://ukraina.ru/20240302/1053662559.html

https://ukraina.ru/20240301/1053658167.html

https://ukraina.ru/20240301/1053647682.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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