Генерал ВСУ: в операции на Тендровской косе не было никакого смысла - 02.03.2024 Украина.ру
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Генерал ВСУ: в операции на Тендровской косе не было никакого смысла
Генерал ВСУ: в операции на Тендровской косе не было никакого смысла - 02.03.2024 Украина.ру
Генерал ВСУ: в операции на Тендровской косе не было никакого смысла
Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос жёстко раскритиковал спецоперацию ВСУ на Тендровской косе, указав на то, что она была бессмысленной с учётом логистических трудностей
2024-03-02T17:01
2024-03-02T17:02
новости
всу
сво
спецоперация
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Кривонос напомнил, что именно командиры отдали приказ удерживать позицию на Тендровской косе, хотя никакого тактического смысла в этом не было. В результате бессмысленной операции погибли солдаты ВСУ, а виновные в этом не понесли никакого наказания. Тендровская коса́ — остров вблизи северо-западного побережья Чёрного моря, расположенный в пределах Херсонской области. В четверг, 29 февраля официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об уничтожении диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. На Украине признали ликвидацию элитного отряда ВСУ, однако скрыли точное количество погибших солдат.
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новости, всу, сво, спецоперация, херсонская область
Новости, ВСУ, СВО, Спецоперация, Херсонская область

Генерал ВСУ: в операции на Тендровской косе не было никакого смысла

17:01 02.03.2024 (обновлено: 17:02 02.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
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Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос жёстко раскритиковал спецоперацию ВСУ на Тендровской косе, указав на то, что она была бессмысленной с учётом логистических трудностей
Кривонос напомнил, что именно командиры отдали приказ удерживать позицию на Тендровской косе, хотя никакого тактического смысла в этом не было. В результате бессмысленной операции погибли солдаты ВСУ, а виновные в этом не понесли никакого наказания.
"Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей на задание на Тендровскую косу, выполнение которого не имело никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла?" – приводит слова Кривоноса РИА Новости.
Тендровская коса́ — остров вблизи северо-западного побережья Чёрного моря, расположенный в пределах Херсонской области. В четверг, 29 февраля официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об уничтожении диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих. На Украине признали ликвидацию элитного отряда ВСУ, однако скрыли точное количество погибших солдат.
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