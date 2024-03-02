Генерал ВСУ: в операции на Тендровской косе не было никакого смысла

"На Украине нельзя просто дышать воздухом". О чём и зачем врёт Зеленский

Владимир Александрович Зеленский — хороший, очень хороший актёр. Посмотрите на его честное лицо, вглядитесь в эти ясные, правдивые глаза. Послушайте, как он уверенно говорит: справедливость, Украина, закон