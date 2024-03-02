https://ukraina.ru/20240302/1053667690.html
О новом шатдауне и важном вторнике в США, судьбе Байдена и афганском сценарии для Украины - Домрин
О новом шатдауне и важном вторнике в США, судьбе Байдена и афганском сценарии для Украины - Домрин - 02.03.2024 Украина.ру
О новом шатдауне и важном вторнике в США, судьбе Байдена и афганском сценарии для Украины - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал акт самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, а также... Украина.ру, 02.03.2024
2024-03-02T14:39
2024-03-02T14:39
2024-03-02T14:39
видео
александр домрин
американист
сша
вашингтон
шатдаун
израиль
ввс сша
джо байден
всу
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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал акт самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, а также рассказал о рисках нового шатдауна и о ходе президентской гонки в США: 00:33 - Раскол в США и акт самосожжения офицера ВВС США у израильского посольства в Вашингтоне; 06:14 - О нарастающем бойкоте президентской кампании Джо Байдена; 10:23 - Риски возникновения нового шатдауна в США; 11:38 - О координации западных спецслужб и действиях Киева; 12:51 - О дальнейшем финансировании Украины.
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, александр домрин, американист, сша, вашингтон, шатдаун, израиль, ввс сша, джо байден, всу, сво, украина, спецоперация, видео
Видео, Александр Домрин, американист, США, Вашингтон, шатдаун, Израиль, ВВС США, Джо Байден, ВСУ, СВО, Украина, Спецоперация
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал акт самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, а также рассказал о рисках нового шатдауна и о ходе президентской гонки в США:
00:33 - Раскол в США и акт самосожжения офицера ВВС США у израильского посольства в Вашингтоне;
06:14 - О нарастающем бойкоте президентской кампании Джо Байдена;
10:23 - Риски возникновения нового шатдауна в США;
11:38 - О координации западных спецслужб и действиях Киева;
12:51 - О дальнейшем финансировании Украины.