https://ukraina.ru/20240302/1053667690.html

О новом шатдауне и важном вторнике в США, судьбе Байдена и афганском сценарии для Украины - Домрин

О новом шатдауне и важном вторнике в США, судьбе Байдена и афганском сценарии для Украины - Домрин - 02.03.2024 Украина.ру

О новом шатдауне и важном вторнике в США, судьбе Байдена и афганском сценарии для Украины - Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал акт самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, а также... Украина.ру, 02.03.2024

2024-03-02T14:39

2024-03-02T14:39

2024-03-02T14:39

видео

александр домрин

американист

сша

вашингтон

шатдаун

израиль

ввс сша

джо байден

всу

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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал акт самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, а также рассказал о рисках нового шатдауна и о ходе президентской гонки в США: 00:33 - Раскол в США и акт самосожжения офицера ВВС США у израильского посольства в Вашингтоне; 06:14 - О нарастающем бойкоте президентской кампании Джо Байдена; 10:23 - Риски возникновения нового шатдауна в США; 11:38 - О координации западных спецслужб и действиях Киева; 12:51 - О дальнейшем финансировании Украины.

сша

вашингтон

израиль

украина

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