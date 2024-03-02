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В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом
В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом - 02.03.2024 Украина.ру
В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом
Тела четырёх погибших мирных жителей, в том числе ребёнка 2021 года рождения, извлекли из-под завалов обвалившегося подъезда Одессы. Минувшей ночью система противовоздушной обороны Украины в попытке сбить российский дрон, сменила его курс из-за чего он угодил в многоэтажный жилой дом
2024-03-02T13:57
2024-03-02T13:57
2024-03-02T13:58
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Из-за работы украинской ПВО пострадали ещё как минимум восемь мирных жителей. Среди раненых оказалась и беременная женщина, которая в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Ещё три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, в том числе 26-летняя девушка в тяжелом состоянии. Минимум 12 человек, включая четырёх детей, считаются попавшими без вести – их ищут под завалами. Сейчас на месте продолжается спасательная операция, работают спецслужбы. Специалисты действуют осторожно, потому что дом может разрушиться в любой момент. В воскресенье, 3 октября, в Одессе и области объявлен траур.
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новости, украина, обстрелы, сво, всу, пво, жертвы
Новости, Украина, обстрелы, СВО, ВСУ, ПВО, жертвы
В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом
13:57 02.03.2024 (обновлено: 13:58 02.03.2024)
Тела четырёх погибших мирных жителей, в том числе ребёнка 2021 года рождения, извлекли из-под завалов обвалившегося подъезда Одессы. Минувшей ночью система противовоздушной обороны Украины в попытке сбить российский дрон, сменила его курс из-за чего он угодил в многоэтажный жилой дом
"В Одессе в многоэтажный дом попал сбитый "Шахед", в результате чего полностью разрушен один подъезд (...) Над Одессой во время ночной атаки сбили 4 БПЛА: один из них попал в дом",– сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Из-за работы украинской ПВО пострадали ещё как минимум восемь мирных жителей. Среди раненых оказалась и беременная женщина, которая в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Ещё три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, в том числе 26-летняя девушка в тяжелом состоянии.
Минимум 12 человек, включая четырёх детей, считаются попавшими без вести – их ищут под завалами. Сейчас на месте продолжается спасательная операция, работают спецслужбы. Специалисты действуют осторожно, потому что дом может разрушиться в любой момент.
В воскресенье, 3 октября, в Одессе и области объявлен траур.