https://ukraina.ru/20240302/1053666289.html

В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом

В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом - 02.03.2024 Украина.ру

В Одессе погибло 4 мирных жителей – ПВО сбила БПЛА на жилой дом

Тела четырёх погибших мирных жителей, в том числе ребёнка 2021 года рождения, извлекли из-под завалов обвалившегося подъезда Одессы. Минувшей ночью система противовоздушной обороны Украины в попытке сбить российский дрон, сменила его курс из-за чего он угодил в многоэтажный жилой дом

2024-03-02T13:57

2024-03-02T13:57

2024-03-02T13:58

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Из-за работы украинской ПВО пострадали ещё как минимум восемь мирных жителей. Среди раненых оказалась и беременная женщина, которая в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Ещё три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, в том числе 26-летняя девушка в тяжелом состоянии. Минимум 12 человек, включая четырёх детей, считаются попавшими без вести – их ищут под завалами. Сейчас на месте продолжается спасательная операция, работают спецслужбы. Специалисты действуют осторожно, потому что дом может разрушиться в любой момент. В воскресенье, 3 октября, в Одессе и области объявлен траур.

https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html

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новости, украина, обстрелы, сво, всу, пво, жертвы