https://ukraina.ru/20240302/1053665356.html

Сырский против комбригов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 марта

Сырский против комбригов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 марта - 02.03.2024 Украина.ру

Сырский против комбригов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 марта

Главком ВСУ Александр Сырский заявил об отставке ряда комбригов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-03-02T13:00

2024-03-02T13:00

2024-03-02T13:01

хроники

эксклюзив

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Сырский заявил о кадровых изменениях среди командиров бригад, действия которых несут угрозу жизни и здоровью подчиненных."Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трёх дней вполне стало понятно почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет. Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных. Kезусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия. Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - написал Сырский в своём телеграм-канале.При этом Сырский также похвалил некоторые украинские бригады. Так, он отметил умелые действия 54-й омбр, стойкость и мужество бойцов 25-й овдбр и 47-й омбр, а также решительность и смелость 79-й одшбр.Сырский также положительно оценил замену одной из бригад на передовой после двух лет непрерывных боёв. Номер бригады он не назвал, однако украинские СМИ подозревают, что речь идёт от 110-й бригаде, понёсшей значительные потери в Авдеевке."Ситуация на фронте остаётся сложной, но контролированной", - также заявил Сырский.Ранее стало известно, что несколько украинских комбригов обратились в Офис президента Украины с требованием убрать Сырского с поста главкома ВСУ."Наш источник в ОП рассказал, что на имя президента поступило обращение от командиров большинства бригад ВСУ с просьбой вернуть Залужного на должность Главкома, чтобы остановить обвал фронта и поднять моральный дух в армии. Военные считают, что именно отставка Залужного стала причиной падения Авдеевки в такой короткий срок", – написал 29 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Новый главком ВСУ Александр Сырский имеет славу "мясника" и "генерала-200" за пренебрежение жизнями военных ради выполнения задач политического руководства страны.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, на волновахском — 1 обстрел, выпустив 89 единиц различных боеприпасов.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Кировскому и Петровскому району Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки был сброшен ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера по этому региону России ВСУ выпустили 20 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 2; Малая Кардашинка — 3; Днепряны — 4; Саги — 6; Голая Пристань — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Раденск, Голая Пристань, Козачьи Лагеря."Мирный житель села Малая Кардашинка Херсонской области погиб в результате обстрела украинских боевиков, сообщают в экстренных службах", - сообщил канал в 09:34.Утром 2 марта губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 11 миномётных снарядов и 40 гранатомётных выстрелов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селом Никольское системой ПВО уничтожена одна воздушная цель, над селом Севрюково – две, над селом Новая Деревня сбито два БПЛА противника, над селами Черемошное и Петровка – по одному БПЛА. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Никольское – есть повреждения в одном частном жилом домовладении", - указывалось в сводке.В Волоконовском районе на окраине села Коновалово украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва был повреждён трактор – выбиты стекла и фары.В Грайворонском городском округе над селом Доброе системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Под обстрел попало село Дроновка – было зафиксировано 3 прилёта. По окраине села Безымено выпущен один миномётный снаряд. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе в селе Вязовое с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате взрыва повреждены кровля частного домовладения и хозпостройка."В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Терезовка – установлено 5 прилётов. Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме. По хутору Мухин выпущено два миномётных снаряда. Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками от снаряда пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 7 миномётных снарядов и 12 гранатомётных выстрелов. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.Позднее он сообщил о ещё двух атаках на регион."Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты двух населенных пунктов – Щетиновки и Чайки. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - написал он в 12:25.Спустя 20 минут губернатор сообщил об атаке на Новую Таволжанку."Под миномётный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях и двух автомобилях. Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240302/1053662559.html

https://ukraina.ru/20240301/1053658167.html

https://ukraina.ru/20240301/1053647682.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив