Без бойни не обойдётся: Гаспарян о МИ-6, Путине, Украине, НАТО, Молдавии и Приднестровье
22:19 01.03.2024 (обновлено: 23:01 01.03.2024)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 – Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию;
04:52 – "Русская весна" и стойкость Донбасса;
09:07 – Заявление Макрона об отправке войск на Украину;
14:13 – Резолюция Европарламента об освобождении политзаключенных;
19:52 – Заявления Армении и её курс на Запад;
25:28 – Разговоры офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту;
29:01 – Обращение Приднестровья за помощью к России.
*В видео упоминаются Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Борис Кагарлицкий, признанные в России иноагентами
*В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине – героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
00:23 – Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию;
04:52 – "Русская весна" и стойкость Донбасса;
09:07 – Заявление Макрона об отправке войск на Украину;
14:13 – Резолюция Европарламента об освобождении политзаключенных;
19:52 – Заявления Армении и её курс на Запад;
25:28 – Разговоры офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту;
29:01 – Обращение Приднестровья за помощью к России.
*В видео упоминаются Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Борис Кагарлицкий, признанные в России иноагентами
*В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине – героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.