Без бойни не обойдётся: Гаспарян о МИ-6, Путине, Украине, НАТО, Молдавии и Приднестровье - 01.03.2024 Украина.ру
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Без бойни не обойдётся: Гаспарян о МИ-6, Путине, Украине, НАТО, Молдавии и Приднестровье
Без бойни не обойдётся: Гаспарян о МИ-6, Путине, Украине, НАТО, Молдавии и Приднестровье - 01.03.2024 Украина.ру
Без бойни не обойдётся: Гаспарян о МИ-6, Путине, Украине, НАТО, Молдавии и Приднестровье
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – Послание президента России Украина.ру, 01.03.2024
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видео
армен гаспарян
владимир путин
донбасс
украина
эммануэль макрон
франция
нато
иностранные наемники
армения
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию;04:52 – "Русская весна" и стойкость Донбасса;09:07 – Заявление Макрона об отправке войск на Украину;14:13 – Резолюция Европарламента об освобождении политзаключенных;19:52 – Заявления Армении и её курс на Запад;25:28 – Разговоры офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту;29:01 – Обращение Приднестровья за помощью к России. *В видео упоминаются Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Борис Кагарлицкий, признанные в России иноагентами*В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине – героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
донбасс
украина
франция
армения
крымский мост
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видео, армен гаспарян, владимир путин, донбасс, украина, эммануэль макрон, франция, нато, иностранные наемники, армения, крымский мост, бундесвер, приднестровье, молдавия, сво, видео
Видео, Армен Гаспарян, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, НАТО, иностранные наемники, Армения, Крымский мост, Бундесвер, Приднестровье, Молдавия, СВО

Без бойни не обойдётся: Гаспарян о МИ-6, Путине, Украине, НАТО, Молдавии и Приднестровье

22:19 01.03.2024 (обновлено: 23:01 01.03.2024)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:23 – Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию;
04:52 – "Русская весна" и стойкость Донбасса;
09:07 – Заявление Макрона об отправке войск на Украину;
14:13 – Резолюция Европарламента об освобождении политзаключенных;
19:52 – Заявления Армении и её курс на Запад;
25:28 – Разговоры офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту;
29:01 – Обращение Приднестровья за помощью к России.

*В видео упоминаются Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Борис Кагарлицкий, признанные в России иноагентами

*В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине – героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
 
ВидеоАрмен ГаспарянВладимир ПутинДонбассУкраинаЭммануэль МакронФранцияНАТОиностранные наемникиАрменияКрымский мостБундесверПриднестровьеМолдавияСВО
 
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