https://ukraina.ru/20240301/1053660387.html
Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства
Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства - 01.03.2024 Украина.ру
Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства
Президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолёта российского производства для "защиты свободы". Об этом 1 марта сообщает Financial Times
2024-03-01T22:13
2024-03-01T22:13
2024-03-01T23:08
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СМИ уточняет, что Милей отдаёт предпочтение союзам со странами, "защищающими свою свободу". К категории таковых лидер Аргентины отнёс США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолёта, произведённых в РФ. О каких моделях вертолётов идёт речь, не сообщается, но как пишет "РБК-Украина", ранее в сети появлялись сведения о том, что Аргентина может передать Украине пару многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины.
https://ukraina.ru/20240221/1053446524.html
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новости, аргентина, украина, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация, сво
Новости, Аргентина, Украина, военная помощь, военная техника, ВСУ, Спецоперация, СВО
Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства
22:13 01.03.2024 (обновлено: 23:08 01.03.2024)
Президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолёта российского производства для "защиты свободы". Об этом 1 марта сообщает Financial Times
СМИ уточняет, что Милей отдаёт предпочтение союзам со странами, "защищающими свою свободу". К категории таковых лидер Аргентины отнёс США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолёта, произведённых в РФ.
О каких моделях вертолётов идёт речь, не сообщается, но как пишет "РБК-Украина", ранее в сети появлялись сведения о том, что Аргентина может передать Украине пару многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины.