https://ukraina.ru/20240301/1053660387.html

Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства

Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства - 01.03.2024 Украина.ру

Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства

Президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолёта российского производства для "защиты свободы". Об этом 1 марта сообщает Financial Times

2024-03-01T22:13

2024-03-01T22:13

2024-03-01T23:08

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СМИ уточняет, что Милей отдаёт предпочтение союзам со странами, "защищающими свою свободу". К категории таковых лидер Аргентины отнёс США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолёта, произведённых в РФ. О каких моделях вертолётов идёт речь, не сообщается, но как пишет "РБК-Украина", ранее в сети появлялись сведения о том, что Аргентина может передать Украине пару многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины.

https://ukraina.ru/20240221/1053446524.html

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новости, аргентина, украина, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация, сво