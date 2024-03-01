Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства - 01.03.2024 Украина.ру
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Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства
Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства - 01.03.2024 Украина.ру
Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства
Президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолёта российского производства для "защиты свободы". Об этом 1 марта сообщает Financial Times
2024-03-01T22:13
2024-03-01T23:08
новости
аргентина
украина
военная помощь
военная техника
всу
спецоперация
сво
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СМИ уточняет, что Милей отдаёт предпочтение союзам со странами, "защищающими свою свободу". К категории таковых лидер Аргентины отнёс США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолёта, произведённых в РФ. О каких моделях вертолётов идёт речь, не сообщается, но как пишет "РБК-Украина", ранее в сети появлялись сведения о том, что Аргентина может передать Украине пару многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины.
https://ukraina.ru/20240221/1053446524.html
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новости, аргентина, украина, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация, сво
Новости, Аргентина, Украина, военная помощь, военная техника, ВСУ, Спецоперация, СВО

Аргентина передала Украине два вертолёта российского производства

22:13 01.03.2024 (обновлено: 23:08 01.03.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Милей
Зеленский и Милей - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолёта российского производства для "защиты свободы". Об этом 1 марта сообщает Financial Times
СМИ уточняет, что Милей отдаёт предпочтение союзам со странами, "защищающими свою свободу". К категории таковых лидер Аргентины отнёс США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолёта, произведённых в РФ.
О каких моделях вертолётов идёт речь, не сообщается, но как пишет "РБК-Украина", ранее в сети появлялись сведения о том, что Аргентина может передать Украине пару многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что он планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 14:59
Слуги народа не получилось. Хавьер Милей не стал "аргентинским Зеленским"Победа нового президента Аргентины Хавьера Милея, пожалуй, оказалась главной политической сенсацией конца 2023 года. Причем еще в ходе избирательной кампании его достаточно часто сравнивали с украинским президентом Владимиром Зеленским
 
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