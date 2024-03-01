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Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет

Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет - 01.03.2024 Украина.ру

Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет

Житель Киева Леонид Закутенко с 2019 года отправлял в Великобританию сотни тысяч посылок с ядом. Через Интернет он продавал ядовитые вещества самоубийцам, таким образом погибло по меньшей мере 130 человек, сообщают журналисты ВВС

2024-03-01T20:02

2024-03-01T20:02

2024-03-01T20:03

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Журналисты приводят чудовищную историю отравления двух сестёр-близнецов Линды и Сары, умерших в прошлом году в Лондоне. Как указывается, "всего за несколько фунтов стерлингов" девушки приобрели у Закутенко "набор смерти". Родственники погибших называют позором государства отсутствие со стороны властей конкретных действий, которые могли бы перекрыть доступ к ядовитым веществам. Яд, который заботливо отправлял киевлянин, в общем-то в Соединённом Королевстве не запрещён, однако продавать легально его могут только некоторые компании. Вместе с тем, контроля над оборотом такой продукции почти нет. Полиция лишь "формально проверяет посылки", даже если в курсе того, что находится внутри, заключили в ВВС.

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