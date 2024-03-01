Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет - 01.03.2024 Украина.ру
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Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет
Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет - 01.03.2024 Украина.ру
Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет
Житель Киева Леонид Закутенко с 2019 года отправлял в Великобританию сотни тысяч посылок с ядом. Через Интернет он продавал ядовитые вещества самоубийцам, таким образом погибло по меньшей мере 130 человек, сообщают журналисты ВВС
2024-03-01T20:02
2024-03-01T20:03
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Журналисты приводят чудовищную историю отравления двух сестёр-близнецов Линды и Сары, умерших в прошлом году в Лондоне. Как указывается, "всего за несколько фунтов стерлингов" девушки приобрели у Закутенко "набор смерти". Родственники погибших называют позором государства отсутствие со стороны властей конкретных действий, которые могли бы перекрыть доступ к ядовитым веществам. Яд, который заботливо отправлял киевлянин, в общем-то в Соединённом Королевстве не запрещён, однако продавать легально его могут только некоторые компании. Вместе с тем, контроля над оборотом такой продукции почти нет. Полиция лишь "формально проверяет посылки", даже если в курсе того, что находится внутри, заключили в ВВС.
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Новости, Украина, Великобритания, преступления

Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет

20:02 01.03.2024 (обновлено: 20:03 01.03.2024)
 
Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет
Киевлянин помог как минимум 130 британцам отправиться на тот свет
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Житель Киева Леонид Закутенко с 2019 года отправлял в Великобританию сотни тысяч посылок с ядом. Через Интернет он продавал ядовитые вещества самоубийцам, таким образом погибло по меньшей мере 130 человек, сообщают журналисты ВВС

"Леонид Закутенко рекламировал свои услуги на сайте, поощряющем самоубийство. Репортёру, работающему под прикрытием, он сказал, что посылает в Великобританию по пять посылок в неделю", – говорится в материале.

Журналисты приводят чудовищную историю отравления двух сестёр-близнецов Линды и Сары, умерших в прошлом году в Лондоне. Как указывается, "всего за несколько фунтов стерлингов" девушки приобрели у Закутенко "набор смерти".
Родственники погибших называют позором государства отсутствие со стороны властей конкретных действий, которые могли бы перекрыть доступ к ядовитым веществам.
"Это ядовитое вещество могло быть причиной более 130 смертей в Великобритании, начиная с 2019 года, полагает профессор Амрита Алувалиа, специалист по сосудистой фармакологии Лондонского университета королевы Марии. Она изучила образцы крови и других биоматериалов погибших людей, которые ей присылали патологоанатомы со всей Британии", – добавляет СМИ.
Яд, который заботливо отправлял киевлянин, в общем-то в Соединённом Королевстве не запрещён, однако продавать легально его могут только некоторые компании. Вместе с тем, контроля над оборотом такой продукции почти нет.
Полиция лишь "формально проверяет посылки", даже если в курсе того, что находится внутри, заключили в ВВС.
киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 21:09
Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды В Киеве тёща сообщила правоохранителя, что её зять поддерживает российскую армию. Суд отправил его в тюрьму, сообщает телеграм-канал "Политика страны"
 
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