https://ukraina.ru/20240301/1053655153.html

Слив переговоров немецких военных мог быть местью британских спецслужб

Слив переговоров немецких военных мог быть местью британских спецслужб - 01.03.2024 Украина.ру

Слив переговоров немецких военных мог быть местью британских спецслужб

Пока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus, немецкие офицеры разрабатывают план уничтожения Крымского моста и считают, сколько ракет на это понадобится

2024-03-01T17:56

2024-03-01T17:56

2024-03-01T18:21

эксклюзив

германия

бундесвер

украина

крымский мост

"taurus"

маргарита симоньян

олаф шольц

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Немецкий бундесвер участвует в разработке операции по уничтожению Крымского моста. Это следует из стенограммы телефонных переговоров между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, который состоялся 19 февраля.Стенограмму главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта.В начале разговора Герхартц сообщил, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен тщательно проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину."Необходимо все обсудить, чтобы мы могли начать работу над этим вопросом", - сказал Герхартц своим коллегам.Немецкие офицеры также рассматривали возможность использования ракет Taurus для уничтожения Крымского моста. По их словам, Киев очень хочет, чтобы эта операция была выполнена, так как этот мост имеет не только военно-стратегическое, но и политическое значение."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - поделился своими соображениями один из участников обсуждения.Офицеры при этом добавили, что сотрудники бундесвера будут обучать украинцев проводить подобные операции."Нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках", - сказал сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фроштедте.Обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов рассматривает появившуюся в российском информационном пространстве расшифровку разговора офицеров бундесвера как элегантную месть англосаксонских спецслужб канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эксперт напомнил, что 29 февраля Шольц в очередной раз отвечал на вопросы по поставке ракет Taurus Украине и при этом фактически выдал внутренние разведданные НАТО. Это вызвало настоящую ярость со стороны англосаксов, отметил Борисов."Шольц сообщил, что не может дать разрешение на поставки дальнобойных ракет Taurus по одной простой причине – они могут долетать до Москвы. Он впервые употребил слово Москва. Это было очень громкое заявление, которое почему-то у нас прошло незамеченным", - рассказал эксперт.Во-вторых, Шольц сказал, что он не может доверить Владимиру Зеленскому контроль над таким дальнобойным вооружением потому, что глава киевского режима находится под полным контролем англосаксов, и канцлер Германии не может быть уверен в том, что Зеленский не воспользуется этим оружием в каких-то своих целях, которые идут вразрез с немецкими целями, добавил Борисов."А контролировать поставленные ракеты Taurus немцы не смогут, потому что для этого необходимо пребывание войск или специалистов бундесвера на территории Украины. Чтобы осуществить такое, необходимо одобрение Бундестага. Здесь недостаточно одного желания канцлера, как бы он этого ни хотел", - пересказал эксперт позицию Олафа Шольца.По словам Борисова, негодование англосаксов больше всего было вызвано словами Шольца, согласно которым немцы не могут делать то, что могут делать англосаксы и французы. То есть, германские военнослужащие не могут находиться на территории Украины и планировать запуск своих дальнобойных ракет, как англичане, например, делают с ракетами Storm shadow."Англичане посчитали, что Шольц фактически разгласил военную тайну. Сегодня утром все немецкое телевидение вещало о том, что между Германией и Англией разразился шпионский или, даже можно сказать, политический скандал", - сказал Борисов.В своих заявлениях Шольц обвинил британских военных в том, что они напрямую воюют с Россией на территории Украины, формируя полетные задания для поставленных ими ракет Storm shadow, уточнил эксперт."Англичане понимали, что то, что разгласил Шольц, сегодня или завтра может стать предметом очень яростного обсуждения как в российской блогосфере, так и на официальном уровне. Чтобы этого не произошло, они очень аккуратно "слили" этот разговор немецких офицеров. Вы нашли соломинку у нас в глазу, мы вам укажем на бревно в вашем", - рассказал Борисов.Таким образом англичане хотели смягчить в России ту бурю недовольства английскими военными, которые действительно посылают своих кадровых специалистов для того, чтобы они планировали удары по российской территории своими дальнобойными ракетами, полагает эксперт."Тем более, у англосаксов есть все возможности для того, чтобы подслушивать немецких офицеров. Они это уже доказали, когда подслушивали телефон Ангелы Меркель", - отметил Тимофей Борисов.

https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html

https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html

https://ukraina.ru/20240301/1053654148.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, бундесвер, украина, крымский мост, "taurus", маргарита симоньян, олаф шольц