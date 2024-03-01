https://ukraina.ru/20240301/1053654148.html

Умирать или не умирать за Украину: мнения стран НАТО разделились

Умирать или не умирать за Украину: мнения стран НАТО разделились - 01.03.2024 Украина.ру

Умирать или не умирать за Украину: мнения стран НАТО разделились

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности прямого участия НАТО в украинском конфликте породило дискуссию, которая продемонстрировала отсутствие единства в рядах Альянса. Издание Украина.ру рассказывает, как эволюционировала риторика западных стран по данному вопросу

2024-03-01T17:19

2024-03-01T17:19

2024-03-01T17:47

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ФранцияФранцузский президент Макрон стал первым из западных лидеров такого уровня, кто признал возможность участия военных НАТО в боевых действиях на стороне Украины. Произошло это на недавней конференции в Париже на тему помощи Киеву.Слова Макрона вызвали широкий резонанс, комментировать это заявление пришлось МИД и Минобороны Франции.Французы не будут умирать за Украину, добавил глава МИД Стефан Сежурне."Мы не будем направлять войска [на Украину], ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией", - сказал он.Успокоительные заявления министров обороны и иностранных дел Франции тему не исчерпали.Французские военные действительно могут быть отправлены на Украину для выполнения особых задач, заявил 29 февраля премьер-министр страны Габриэль Атталь.Если с первыми двумя пунктами в варианте Атталя все более-менее понятно (инструкторы + предоставление и обслуживание средств ПВО), то что имеется в виду под "охраной границ", неясно.При желании трактовать это можно весьма широко, вплоть до ввода французского воинского контингента для защиты границ Украины по состоянию на 1991 год, на котором настаивает киевский режим. Иными словами, полноценный вход сил НАТО в боевое соприкосновение с российскими вооруженными силами.ВеликобританияБритания – еще одна страна, которая практически не скрывает присутствия своих офицеров на Украине.Агентство Reuters на днях опубликовало комментарий представителя премьер-министра страны Риши Сунака, в котором тот признал, что на Украине сейчас есть "небольшой персонал" британской армии.Какова численность "небольшого персонала" британцев на Украине и что входит в их обязанности, не уточняется. Как минимум военные из Соединенного Королевства почти наверняка курируют удары ВСУ ракетами Storm Shadow, которые в прошлом году были поставлены Киеву.ГерманияФРГ – еще одна страна, которая на словах открещивается от участия в боевых действиях на стороне Украины, однако плотно привязана к киевскому режиму.На днях канцлер Олаф Шольц заявил, что немецкая армия не будет задействована в украинском конфликте и не собирается поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Украина будет бить этим оружием вглубь территории РФ.Параллельно с этим главред RT Маргарита Симоньян рассказала о 40-минутной записи перехваченных разговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые обсуждают планы ударов по Крымскому мосту без официального втягивания ФРГ в противостояние с Россией.На сегодняшний день Германия является одним из главных поставщиков оружия Киеву. Неоднократно отмечалось, что такая щедрость отрицательно сказывается на обороноспособности страны, так как сбывать Украине приходится не только отжившую свое технику, но и современные виды вооружений, буквально забирая их у собственной армии.СШАРазноречивые сигналы о возможном вступлении НАТО в войну с Россией приходят и из США.Комментируя заявление Макрона, представитель Госдепа Мэттью Миллер рассказал, что Соединенные Штаты не планируют участия своих военнослужащих "на земле".В целом, в Вашингтоне дали понять, что не готовы впрягаться за Украину в нынешней ситуации, однако не исключили, что в случае проигрыша киевского режима конфликт может выйти на новый уровень."Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", - заявил 1 марта на слушаниях в палате представителей глава Пентагона Ллойд Остин.Иными словами, в США больше не считают невозможным или нежелательным военное столкновение Альянса с Россией, хотя и с оговоркой по поводу возможного поражения Украины как главного условия для такого развития событий.КанадаНа примере Канады можно проследить еще один популярный на Западе вариант ответа на предложение разместить контингент НАТО на Украине – своих солдат отправить готовы, но только в тыл и для обучения украинцев."Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-нибудь рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя любой компонент боевой роли", - заявил министр обороны Канады Билл Блэр.НидерландыК числу колеблющихся можно добавить Нидерланды. Командующий вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм рассказал, что говорить об отправке военнослужащих НАТО на Украину пока преждевременно. В то же время он не исключил, что такой вариант помощи Украине будет задействован в будущем.Вероятно, что позиция Нидерландов по помощи Украине будет претерпевать трансформацию из-за того, что на последних выборах в этой стране триумфатором стала Партия свободы, которая выступает против поставок оружия киевскому режиму и за решение конфликта путем переговоров.ПольшаЕще один союзник Украины – Польша – также не горит желанием делегировать своих военных на Украину для полноценной войны.Наибольшую озабоченность такая идея вызывает в рядах вооруженных сил."Вступление [войск] какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу Третьей мировой войны. Война на Украине - это, разумеется, наше дело, но мы не можем участвовать в этом конфликте военным способом", - заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.Словакия и ВенгрияФормально самыми непримиримыми европейскими противниками участия НАТО в боевых действиях на Украине являются Венгрия и Словакия (при действующем премьер-министре страны Роберте Фицо).Именно словацкий премьер первым обнародовал детали парижского совещания, на котором Макрон пробросил мысль об участии НАТО в украинском конфликте. Правительство этой страны также выступило против принятия Украины в Альянс и против поставок оружия киевскому режиму.При этом не стоит забывать, что президентом страны (в Словакии эта должность носит церемониальный характер) является ярая заукраинка Зузана Чапутова, эту же позицию разделяло предыдущее правительство. Позиция Братиславы по украинскому вопросу, таким образом, будет зависеть в ближайшие годы от того, какие политические силы будут приходить к власти.Наиболее последовательную позицию занимает Венгрия, где идея поддержки Украины не пользуется популярностью у большинства ведущих партий и движений. Будапешт с первого дня СВО заявил, что не будет поставлять Киеву вооружение и уж тем более не отправит туда своих военных.ПрибалтикаЕдинственными странами Запада, с самого начала публично занимающими жесткую линию на военную конфронтацию с Россией, являются государства Прибалтики. Особенное рвение в этом вопросе демонстрирует Латвия и Эстония.По его словам, Рига принципиально не против размещения сухопутных сил Альянса на Украине.Кто будет воеватьВ случае проведения Североатлантическим альянсом полноценной военной операции на территории Украины встает вопрос, какими силами это будет сделано.По словам командующего ВС Нидерландов генерала Эйхелсхейма, следует ожидать, что в таком экспедиционном корпусе будут задействованы не менее 10-15 стран, входящих в НАТО.Если брать европейские страны, то здесь серьезными силами располагают Германия, Франция и Британия. Все остальные могут поучаствовать чисто символически, как это было, например, в том же Ираке.Еще одна проблема – общая невысокая популярность идеи военного похода на Россию среди рядовых граждан, риск попасть под критику со стороны оппозиции, истощенность европейских запасов оружия из-за поставок Украине.Все это в любом случае меркнет перед главной проблема натовского вхождения на Украину – риска ядерной войны и уничтожения цивилизации. Именно такие последствия в своем послании Федеральному посланию накануне обрисовал президент РФ Владимир Путин.А пока на Западе думают, взвешивают за и против, российская армия продолжает перемалывать тех иностранцев, кто уже добрался до Украины и успел повоевать за ВСУ. По состоянию на декабрь прошлого года, по данным Минобороны РФ, в зоне СВО было ликвидировано более 6 тыс. наемников. И список этот будет только пополняться.

https://ukraina.ru/20240301/1053651926.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, нато, украина, сша, россия, европа, сво