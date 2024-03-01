https://ukraina.ru/20240301/1053652595.html

Кто разрушил отношения Польши с Украиной и спровоцирует ли Франция новую войну - Дудчак

Кто разрушил отношения Польши с Украиной и спровоцирует ли Франция новую войну - Дудчак - 01.03.2024 Украина.ру

Кто разрушил отношения Польши с Украиной и спровоцирует ли Франция новую войну - Дудчак

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал послание президента России Владимира Путина... Украина.ру, 01.03.2024

2024-03-01T16:10

2024-03-01T16:10

2024-03-01T16:10

видео

александр дудчак

украина

владимир путин

приднестровье

приднестровская молдавская республика

молдавия

киевский режим

польша

протесты

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также экономическую ситуацию в Приднестровье и действия польских фермеров на границе с Литвой и Украиной: 00:36 - О послании Владимира Путина Федеральному собранию; 03:21 - Экономическое удушение Приднестровья: каковы истинные цели властей Молдавии? 05:36 - Об интервью премьер-министра Армении Пашиняна каналу France24; 08:16 - О главных спонсорах киевского режима и внезапной активности Парижа; 12:24 - О закрытии польско-украинской границы.

украина

приднестровье

приднестровская молдавская республика

молдавия

польша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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