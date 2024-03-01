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Кто разрушил отношения Польши с Украиной и спровоцирует ли Франция новую войну - Дудчак
Кто разрушил отношения Польши с Украиной и спровоцирует ли Франция новую войну - Дудчак - 01.03.2024 Украина.ру
Кто разрушил отношения Польши с Украиной и спровоцирует ли Франция новую войну - Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал послание президента России Владимира Путина... Украина.ру, 01.03.2024
2024-03-01T16:10
2024-03-01T16:10
2024-03-01T16:10
видео
александр дудчак
украина
владимир путин
приднестровье
приднестровская молдавская республика
молдавия
киевский режим
польша
протесты
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также экономическую ситуацию в Приднестровье и действия польских фермеров на границе с Литвой и Украиной: 00:36 - О послании Владимира Путина Федеральному собранию; 03:21 - Экономическое удушение Приднестровья: каковы истинные цели властей Молдавии? 05:36 - Об интервью премьер-министра Армении Пашиняна каналу France24; 08:16 - О главных спонсорах киевского режима и внезапной активности Парижа; 12:24 - О закрытии польско-украинской границы.
украина
приднестровье
приднестровская молдавская республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, александр дудчак, украина, владимир путин, приднестровье, приднестровская молдавская республика, молдавия, киевский режим, польша, протесты, фермер, аграрии, видео
Видео, Александр Дудчак, Украина, Владимир Путин, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, киевский режим, Польша, протесты, фермер, аграрии