Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!" - 01.03.2024 Украина.ру
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Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!"
Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!" - 01.03.2024 Украина.ру
Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!"
В Музее Победы на Поклонной горе 28 февраля прошел благотворительный концерт-акция "МЫ ВМЕСТЕ!" в поддержку детей Белгорода и Белгородской области
2024-03-01T11:43
2024-03-01T11:43
новости
россия
москва
белгородская область
белгород
фонд
благотворительность
сво
спецоперация
михаил онуфриенко
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Благотворительный концерт-акция "Мы вместе" – уникальный шанс для всех гостей и участников показать свое неравнодушие и помочь детям города Белгорода и Белгородской области, пострадавшим во время террористических актов со стороны украинских националистов, отметили организаторы.В мероприятии приняли участие общественные и политические деятели. В частности, председатель правления автономной некоммерческой организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов, представители автономной НКО по реализации социальных проектов и защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти "ВЕЛИКОРОСС" Михаил Онуфриенко и Алексей Минаев, Депутат Госдумы РФ, куратор Добровольческого штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Гимбатов, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, Депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов.Также в мероприятии поучаствовали военные, семьи участников спецоперации, дети из детских домов, пенсионеры, люди с ограничением жизнедеятельности, неполные и многодетные семьи и другие.Вузы-члены Консорциумов "Новая площадь" и "Память сильнее оружия" передали 3,32 миллиона рублей фонду по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, – АНО "Центр помощи Юлии Немчиновой" для нужд белгородцев.Руководитель центра Юлия Немчинова рассказала, на какие нужды белгородцев пойдут собранные средства.Михаил Онуфриенко рассказал, что собранные средства пойдут прежде всего детям – беженцам из Харьковской области и детям, которые сегодня испытывают колоссальные трудности в Белгородской области. "Мы будем вывозить детей в лагеря отдыха, в Москву. Надо понимать, что Харьковская область, к сожалению, пока не вошла в состав России. А там тоже живут люди, которые нуждаются в помощи", добавил он.Куратор Добровольческого штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Гимбатов отметил, что каждый, кто участвует в таких акциях, кто помогает детям Белгорода, Донецка, Луганска, кто помогает российским военнослужащим – это часть настоящей глубинной России, часть нашей Родины. "Это – патриот. Это человек, который любит своих маму и папу. Человек, который любит свою малую Родину. Человек, который любит нашу необъятную Россию", сказал Гимбатов.
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новости, россия, москва, белгородская область, белгород, фонд, благотворительность, сво, спецоперация, михаил онуфриенко
Новости, Россия, Москва, Белгородская область, Белгород, фонд, благотворительность, СВО, Спецоперация, Михаил Онуфриенко

Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!"

11:43 01.03.2024
 
© ИСИ
© ИСИ
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В Музее Победы на Поклонной горе 28 февраля прошел благотворительный концерт-акция "МЫ ВМЕСТЕ!" в поддержку детей Белгорода и Белгородской области
Благотворительный концерт-акция "Мы вместе" – уникальный шанс для всех гостей и участников показать свое неравнодушие и помочь детям города Белгорода и Белгородской области, пострадавшим во время террористических актов со стороны украинских националистов, отметили организаторы.
В мероприятии приняли участие общественные и политические деятели. В частности, председатель правления автономной некоммерческой организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов, представители автономной НКО по реализации социальных проектов и защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти "ВЕЛИКОРОСС" Михаил Онуфриенко и Алексей Минаев, Депутат Госдумы РФ, куратор Добровольческого штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Гимбатов, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, Депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов.
Также в мероприятии поучаствовали военные, семьи участников спецоперации, дети из детских домов, пенсионеры, люди с ограничением жизнедеятельности, неполные и многодетные семьи и другие.
Вузы-члены Консорциумов "Новая площадь" и "Память сильнее оружия" передали 3,32 миллиона рублей фонду по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, – АНО "Центр помощи Юлии Немчиновой" для нужд белгородцев.
Руководитель центра Юлия Немчинова рассказала, на какие нужды белгородцев пойдут собранные средства.
"Средства будут направлены на помощь детям Белгородчины. Мы планируем закупить путевки на реабилитацию детям с ментальными нарушениями, планшеты для учебы – дети у нас второй год учатся дистанционно…", – сказала глава фонда.
Михаил Онуфриенко рассказал, что собранные средства пойдут прежде всего детям – беженцам из Харьковской области и детям, которые сегодня испытывают колоссальные трудности в Белгородской области. "Мы будем вывозить детей в лагеря отдыха, в Москву. Надо понимать, что Харьковская область, к сожалению, пока не вошла в состав России. А там тоже живут люди, которые нуждаются в помощи", добавил он.
"Мы – русские. Это великая страна и великий народ вне зависимости от того, кто где живет и какой национальности его родители и предки", - заявил Онуфриенко.
Куратор Добровольческого штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Гимбатов отметил, что каждый, кто участвует в таких акциях, кто помогает детям Белгорода, Донецка, Луганска, кто помогает российским военнослужащим – это часть настоящей глубинной России, часть нашей Родины. "Это – патриот. Это человек, который любит своих маму и папу. Человек, который любит свою малую Родину. Человек, который любит нашу необъятную Россию", сказал Гимбатов.
28 февраля, 17:45
"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение Общероссийская организация "Офицеры России" провела ежегодный Форум "Национальная безопасность России". Члены организации сделали 12 выводов по специальной военной операции и готовят обращение к властям и экспертному сообществу
 
НовостиРоссияМоскваБелгородская областьБелгородфондблаготворительностьСВОСпецоперацияМихаил Онуфриенко
 
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