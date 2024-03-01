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Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!"

Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!" - 01.03.2024 Украина.ру

Детям Белгорода передали более 3 млн рублей. В Москве прошёл благотворительный концерт-акция "Мы Вместе!"

В Музее Победы на Поклонной горе 28 февраля прошел благотворительный концерт-акция "МЫ ВМЕСТЕ!" в поддержку детей Белгорода и Белгородской области

2024-03-01T11:43

2024-03-01T11:43

2024-03-01T11:43

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Благотворительный концерт-акция "Мы вместе" – уникальный шанс для всех гостей и участников показать свое неравнодушие и помочь детям города Белгорода и Белгородской области, пострадавшим во время террористических актов со стороны украинских националистов, отметили организаторы.В мероприятии приняли участие общественные и политические деятели. В частности, председатель правления автономной некоммерческой организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов, представители автономной НКО по реализации социальных проектов и защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти "ВЕЛИКОРОСС" Михаил Онуфриенко и Алексей Минаев, Депутат Госдумы РФ, куратор Добровольческого штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Гимбатов, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, Депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов.Также в мероприятии поучаствовали военные, семьи участников спецоперации, дети из детских домов, пенсионеры, люди с ограничением жизнедеятельности, неполные и многодетные семьи и другие.Вузы-члены Консорциумов "Новая площадь" и "Память сильнее оружия" передали 3,32 миллиона рублей фонду по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, – АНО "Центр помощи Юлии Немчиновой" для нужд белгородцев.Руководитель центра Юлия Немчинова рассказала, на какие нужды белгородцев пойдут собранные средства.Михаил Онуфриенко рассказал, что собранные средства пойдут прежде всего детям – беженцам из Харьковской области и детям, которые сегодня испытывают колоссальные трудности в Белгородской области. "Мы будем вывозить детей в лагеря отдыха, в Москву. Надо понимать, что Харьковская область, к сожалению, пока не вошла в состав России. А там тоже живут люди, которые нуждаются в помощи", добавил он.Куратор Добровольческого штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Андрей Гимбатов отметил, что каждый, кто участвует в таких акциях, кто помогает детям Белгорода, Донецка, Луганска, кто помогает российским военнослужащим – это часть настоящей глубинной России, часть нашей Родины. "Это – патриот. Это человек, который любит своих маму и папу. Человек, который любит свою малую Родину. Человек, который любит нашу необъятную Россию", сказал Гимбатов.

https://ukraina.ru/20240228/1053597815.html

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новости, россия, москва, белгородская область, белгород, фонд, благотворительность, сво, спецоперация, михаил онуфриенко