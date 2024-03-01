https://ukraina.ru/20240301/1053644097.html

Передача тел, атака на Нижегородскую область. Главное на Украине на утро 1 марта

Передача тел, атака на Нижегородскую область. Главное на Украине на утро 1 марта - 01.03.2024 Украина.ру

Передача тел, атака на Нижегородскую область. Главное на Украине на утро 1 марта

Россия готова передать Украине тела погибших в катастрофе Ил-76 военнопленных. Силы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью

2024-03-01T09:40

2024-03-01T09:40

2024-03-01T11:59

эксклюзив

хроники

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Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, рассказала в комментарии РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – отметила она.Также Москалькова сообщила, что Украина обращалась по поводу тел погибших в результате катастрофы Ил-76."Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела", – рассказала Москалькова.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, был сбит по настоянию британских советников."Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — отметил источник.ВСУ 24 января сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, запланированный на тот же день. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли.Официально Украина отказывалась признать свою роль в катастрофе. При этом в день трагедии украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Украина сбила военно-транспортный самолёт, который якобы вёз ракеты к С-300. Россия же тогда опубликовала список погибших военнопленных.Однако позднее Украина подтвердила, что на 24 января планировался обмен, а Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена."Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — указывалось в заявлении.При этом украинцы отказывались признавать, что эти люди погибли в катастрофе, а с родственниками людей из списка провели встречу в Главном управлении разведки Минобороны Украины.1 февраля Следственный комитет России сообщил об идентификации останков погибших в катастрофе Ил-76."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", – указывалось в сообщении.Там же подчёркивалось, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берёт биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом."Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта в результате атаки Вооружённых сил Украины 24 января 2024 года", – сообщал СК РФ.Кроме того, было идентифицировано оружие, из которого был сбит перевозивший украинских военнопленных самолёт. Следственный комитет РФ опубликовал маркировочные обозначения, которые были на обломках ракет.Также по результатам исследования было установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства."По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведённой в "Raytheon", – указывалось в сообщении.Как отметил военный эксперт Илья Крамник, опубликованные маркировочные номера указывали на то, что комплекс Patriot MIM-104A, который США передали Украине и который сбил российский самолёт, закупался во времена президентства Рональда Рейгана.Атака на Нижегородскую областьСилы ПВО за ночь перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", – указывалось в сообщении утром 1 марта.Ранее телеграм-канала Baza опубликовал видео из Дзержинска, что под Нижним Новгородом."Беспилотники ВСУ попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске – градообразующее предприятие в Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Атака произошла около двух часов ночи. Всего по заводу попытались ударить три беспилотника, однако все они были подавлены силами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По словам главы города, все промышленные объекты работают в штатном режиме", – указывалось в сообщении.Украина периодически пытается атаковать предприятия, находящиеся вдалеке от границы. Так, украинские беспилотники сбивали в Саратовской, Ленинградской областях, Краснодарском крае.Кроме того, при помощи своих агентов украинские спецслужбы устраивают теракты. Так, один из подобных агентов был задержан за теракт в Северомуйском тоннеле на БАМ.

https://ukraina.ru/20240229/1053637615.html

https://ukraina.ru/20240229/1053618240.html

https://ukraina.ru/20240229/1053610995.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники