Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ - 29.02.2024 Украина.ру
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Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ - 29.02.2024 Украина.ру
Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
Управлять потоками вооружения украинской армии теперь будет Владимир Карпенко. Его в четверг, 29 февраля, назначил на должность командующего силами логистики ВСУ президент страны Владимир Зеленский
2024-02-29T22:25
2024-02-29T22:25
новости
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Украинские СМИ пишут, что Карпенко с 2021 года был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Олег Гуляк, занимавший эту должность ранее, уволен. Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. По словам нардепа, во время проверки были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года спецоперации ни разу не были на фронте.
https://ukraina.ru/20240229/1053612480.html
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новости, украина, владимир зеленский, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО

Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

22:25 29.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Управлять потоками вооружения украинской армии теперь будет Владимир Карпенко. Его в четверг, 29 февраля, назначил на должность командующего силами логистики ВСУ президент страны Владимир Зеленский
"Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Украинские СМИ пишут, что Карпенко с 2021 года был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Олег Гуляк, занимавший эту должность ранее, уволен.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. По словам нардепа, во время проверки были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года спецоперации ни разу не были на фронте.
Сырский и Зеленский
Вчера, 11:49
"Контрнаступление" Зеленского и "асимметричный план" СырскогоМожно с иронией относиться к заявлениям Зеленского о подготовке Украиной нового контрнаступления. Резкое увеличение западной помощи – его последний эфемерный шанс продлить агонию своего режима
 
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