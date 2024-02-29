https://ukraina.ru/20240229/1053640626.html

Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ - 29.02.2024 Украина.ру

Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

Управлять потоками вооружения украинской армии теперь будет Владимир Карпенко. Его в четверг, 29 февраля, назначил на должность командующего силами логистики ВСУ президент страны Владимир Зеленский

2024-02-29T22:25

2024-02-29T22:25

2024-02-29T22:25

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Украинские СМИ пишут, что Карпенко с 2021 года был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Олег Гуляк, занимавший эту должность ранее, уволен. Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. По словам нардепа, во время проверки были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года спецоперации ни разу не были на фронте.

https://ukraina.ru/20240229/1053612480.html

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новости, украина, владимир зеленский, всу, сво