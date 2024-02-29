Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Управлять потоками вооружения украинской армии теперь будет Владимир Карпенко. Его в четверг, 29 февраля, назначил на должность командующего силами логистики ВСУ президент страны Владимир Зеленский
"Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных Сил Украины", - сказано в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Украинские СМИ пишут, что Карпенко с 2021 года был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Олег Гуляк, занимавший эту должность ранее, уволен.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. По словам нардепа, во время проверки были обнаружены целые подразделения украинских военных, которые за два года спецоперации ни разу не были на фронте.