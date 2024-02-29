https://ukraina.ru/20240229/1053637615.html

Запрет Telegram и кибератаки. Итоги 29 февраля на Украине

Запрет Telegram и кибератаки. Итоги 29 февраля на Украине - 29.02.2024 Украина.ру

Запрет Telegram и кибератаки. Итоги 29 февраля на Украине

На Украине готовятся запретить Telegram и признались в кибератаках на российские ресурсы

2024-02-29T19:00

2024-02-29T19:00

2024-02-29T19:00

эксклюзив

хроники

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Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.Net обвинил администрацию Telegram в том, что та якобы отказывается идти на контакт с украинскими властями, а значит блокировка соцсети "логична"."Всё зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров (создатель Telegram — Ред.), идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", - отметил Юрчишин.По его словам, в вопросе угроз национальной безопасности со стороны мессенджера больше могут сказать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.Юрчишин отметил, что если эти чиновники считают Telegram вредным, а Служба безопасности Украины имеет целый перечень каналов, которые якобы "распространяют российскую пропаганду", то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокировка этих каналов администраторами сети, или блокировка сети".В этот же день представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментариях западным СМИ обвинил в Россию в том, что та якобы скупает украинских лидеров мнений, в т.ч. и владельцев телеграм-каналов."Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников по нейтральным темам. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки её, проходят как на Украине, так и за рубежом", – пояснил Юсов.Он обвинил Россию в массовой покупке и создании телеграм-каналов, а также ботоферм."Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов – начиная от телеграм-каналов, страниц в различных соцсетях и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – заявил Юсов.Он в очередной раз обвинил Россию в том, что та якобы готовит операцию под кодовым названием "Майдан-3" для свержения украинской власти.Примечательно, что накануне, 28 февраля, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своём телеграм-канале сообщил, что на Украине невозможно заблокировать Telegram и этот вопрос не стоит на повестке дня."Запретить/заблокировать Телеграм на Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю о чем говорю", — написал он.Он также сообщил, что "проукраинские медиа" в соцсети "выбили российские каналы" из украинского информационного пространства. По его словам, это важная составляющая информационной безопасности страны. Он также призвал продолжать ограничивать "пророссийские сегменты медиаполя". Кроме того, по его мнению, украинцам не следует переписываться в Telegram в личных целях, а если приходиться это делать, "важно соблюдать определённые правила".Такая резкая смена риторики насторожила украинцев."Офис президента не контролирует политические телеграм-каналы, которые работали с Кириллом Тимошенко до 2021 года, но после попытки подмять их силовиками перестали сотрудничать с технологами Банковой. Для власти основная проблема в том, что они контролируют полностью информационный ландшафт, кроме политических телеграм-каналов, в которые сливают инсайды и политическую ситуацию", - сообщил 29 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что мешает Telegram и западному лобби на Украине."Telegram неудобен многим. Власти в том числе. Но он не нравится и соросятам, которые не смогли там закрепится и вынуждены конкурировать со многими. Тележка отжала у Facebook** статус "околополитической площадки", где обсуждается жизнь страны, формируются смыслы, прокачиваются нарративы и смещаются акценты. Раньше был FB**в этом главный. В Facebook** соросятам было проще. Всех неудобных просто блокировали, а мнение соросят доминировало и они всегда были в топах, так как их продвигала своя площадка. В телеге этот финт не прошел. Как видим конкурировать они не любят. Для некоторых во власти выгодно тоже заблокировать телегу, так как они ориентируются на другие медиа инструменты. В самой власти идёт давно грызня за бюджеты и право "рулить". Остальное, как говорится — шум…", - указывалось в публикации канала.Тем временем на Украине власти признались в кибер-атаке на российские ресурсы."Говорим "Пока" Mаil.ru. IT-Армия атаковала крупнейший интернет-портал в РоссииБесплатный сервис электронной почты остановился благодаря атакам нашего кибервойска. Все пользователи, находящиеся вне территории России, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу – это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - сообщило министерство цифровой трансформации Украины в Facebook**.Тем самым министерство призналось в кибер-терроризме. При этом в самой России сервис работает нормально. И если украинская "IT-армия" могла теоретически создать проблемы кому-либо из-россиян за рубежом, то это были в том числе и те люди, которые не поддерживают власти в РФ, те, кто покинул Россию либо с началом спецоперации, либо в сентябре 2022 года.* - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга** - деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240229/1053618240.html

https://ukraina.ru/20240229/1053610995.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники