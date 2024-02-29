Американцы и 45 сателлитов недовольны тем, что в РФ сажают в тюрьмы пособников ВСУ
"Произвольным задержанием" называют на Западе заключение в тюрьму украинских диверсантов и бывших солдат Вооружённых сил Украины в России. Американцы и 45 сателлитов запросили в ОБСЕ запуска Московского механизма по отношению к РФ для решения "этой проблемы"
С заявлением выступил постпред Люксембурга при ОБСЕ от имени Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Канады, Грузии, Исландии, Лихтенштейна, Молдавии, Монако, Черногории, Северной Македонии, Норвегии, Сан-Марино, Сербии, Швейцарии, Турции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и государств-членов Европейского союза.
На основе "заслуживающих доверия источников", посол утверждает, что РФ "произвольно задержала большое количество гражданских лиц на Украине".
"Гражданские лица Украины стали жертвами произвольных задержаний, киднеппингов и других форм произвольного лишения свободы, включая случаи насильственных исчезновений. Многие остаются под стражей или считаются пропавшими без вести, поскольку их местонахождение неизвестно", – сказано в заявлении.
На Западе озаботились соблюдением гуманитарного права, в том числе, вспомнили о сотрудниках ОБСЕ (тех самых, что передавали информацию о местах расположения российских войск в Донбассе с 2014 года ВСУ).
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По словам посла, три сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находятся в российском плену почти 700 дней, несмотря на неоднократные призывы к их освобождению.
В числе задержанных оказываются также представители властей Украины, волонтёры гуманитарной помощи, правозащитники, другие члены гражданского общества, журналисты, деятели СМИ, представители духовенства, учителя и обычные граждане, которых Россия сажает в тюрьмы и якобы лишает связи с внешним миром.
"В большинстве случаев гражданских лиц задерживают без уведомления об основаниях их задержания и без сообщения информации об их местонахождении. По этой причине местонахождение и статус задержанных гражданских лиц оказалось трудно установить, поскольку информация об их обстоятельствах была расплывчатой или прямо отвергалась", – соврал посол.
Подписанты глубоко обеспокоены и требуют расследования, напоминая, что государства-участники ОБСЕ обязались уважать право на свободу и воздерживаться от произвольных арестов или содержания под стражей.
Напомним, в 2018 году шестнадцать стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, запустили Московский механизм, призванный расследовать сообщения о нарушениях прав человека в Чеченской республике, включая и сообщения о массовой компании против ЛГБТ*, информация о которой появилась в апреле 2017 года.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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