https://ukraina.ru/20240229/1053633465.html

Бедный родственник в беспокойном семействе. Как к Зеленскому относятся на Балканах

Бедный родственник в беспокойном семействе. Как к Зеленскому относятся на Балканах - 29.02.2024 Украина.ру

Бедный родственник в беспокойном семействе. Как к Зеленскому относятся на Балканах

Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. А как это бывает в не всегда дружном балканском семействе, показал приезд проблемного родственника Владимира Зеленского на семейное сборище – саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране

2024-02-29T17:36

2024-02-29T17:36

2024-02-29T17:36

эксклюзив

украина

балканы

албания

сербия

молдавия

косово

владимир зеленский

александр вучич

санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053610594_0:51:1043:637_1920x0_80_0_0_4d7a8923724c9c1ccf063de0549ab0c1.jpg

Не секрет, что балканские родственники поехали туда не для того, чтобы заниматься проблемами дальней родни без денег и статуса, а для того, чтобы встретиться с богатой тетей из Брюсселя, которая как раз обещала разделить между ними 6 млрд евро. Но не на равные доли, а каждому по заслугам, вернее, в зависимости от того, как быстро каждый наведет порядок у себя дома. Проведет реформы в области правосудия и экономики, пересмотрит внешнюю политику, откажется от традиционных ценностей и, что тоже немаловажно, проявит готовность поддержать дальнего украинского родича.Для семейной фотографии, на которой почетное место в первом ряду в середине отведено для почтенной матроны из Брюсселя, все готовы улыбаться, даже приобнять друг друга. Но потом они разъедутся по домам, а там каждому придется вместе со своими домочадцами ломать голову над тем, как выполнить волю капризной покровительницы.Кто-то из них может и не прочь помочь нуждающемуся родственнику, да особенно нечем. А у кого-то дети (читай – граждане страны) больше любят не этого родственника, прибывшего на семейное сборище, а его старшего брата, с котором этот не разговаривает уже годами.Но давайте без шуток и о каждом по отдельности.ХорватияМежду Хорватией и Украиной сложились прочные дружеские отношения. В 2016 году хорватский премьер Андрей Пленкович предложил поделиться с Киевом опытом официального Загреба в решении внутренних конфликтов.Он имел в виду операцию "Буря" по ликвидации Республики Сербской Краины, которую хорватские вооружённые силы провели в 1995 году. В ходе этой операции несколько тысяч мирных жителей сербской национальности были убиты, а около 250 тысяч сербов - изгнаны. Им пришлось искать убежище сначала в Сербии, а потом и в других странах Европы.Пленкович в августе 2021 года представлял свою страну на саммите "Крымской платформы" в Киеве. В октябре 2022 года Хорватия и сама стала хозяйкой первого парламентского саммита так называемой Крымской платформы.Вопрос помощи Украине в свое время стал очередным камнем преткновения в и без того натянутых отношениях между премьер-министром Пленковичем и президентом Зораном Милановичем. В 2022 году Миланович выступил против участия Хорватии в программе обучения бойцов ВСУ на полигонах страны. Изначально правительство Хорватии планировало обучить 100 000 украинских военнослужащих. Миланович не поддержал "чрезмерное" впутывание страны в конфликт на территории Украины.Тем не менее, Хорватия очень дорожит своим членством в НАТО и в Евросоюзе. Поэтому по отношению к Украине официальный Загреб не выходит за рамки общей политики Брюсселя.МолдавияМежду Киевом и Кишиневом тоже установились хорошие взаимоотношения. Молдавия и Украина осуществляют совместную блокаду Приднестровья с перспективой вооруженной агрессии против него. Также Молдавия помогает Украине экспортировать ее товары и преодолевать "энергетические вызовы".Киевские власти выступают за "территориальную целостность" Молдавии и обещают оказать её властям любую помощь по первому их требованию, включая военную.Президент Украины Владимир Зеленский регулярно встречается с лидером Молдавии Майей Санду. Двухстороннюю встречу они провели и на полях саммита в Тиране.АлбанияАлбания является одним из тех членов НАТО, которые всегда готовы прислушиваться к желаниям руководства военно-политического блока и быть самыми преданными союзниками - конечно, в меру своих возможностей. С самого начала в украинском конфликте страна заняла сторону Киева. Зеленскому в Тиране рады, но, как оказывается, отнюдь не только потому что он друг большей евроатлантической семьи.Дело в том, что руководство Албании принимает самое активное участие в западном проекте отделения Косово от Сербии. Тем временем Киев не признал независимости Косово, так как этот шаг лишил бы его возможности ссылаться на международное право и требовать возвращения Крыма и остальных территорий в состав украинского государства.Не исключено, что хозяин мероприятия в Тиране - премьер-министр Албании Эди Рама воспользовался случаем, чтобы переубедить Зеленского, соблазняя его советским оружием, которое армия Албании готова списать.Сепаратистское КосовоКосово находится в статусе частично признанного сепаратистского образования и поэтому довольствуется тем, что дают. Руководство в Приштине и не скрывает, что политику этого квазигосударства формируют Вашингтон и Брюссель. Поэтому, несмотря на то, что Украина Косово не признает, между косовскими сепаратистами и Киевом сложились самые что ни на есть партнерские отношения.Так называемый президент Косово Вьоса Османи неоднократно заявляла, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного "освобождения" территории Украины. Конечно, в надежде, что Киев вернет ей той же монетой, когда станет вопрос о широком международном признании Косово.СербияВ этом новом балканском союзе под присмотром ЕС и НАТО самое трудное положение у президента Сербии Александра Вучича. Белград старается поддерживать отношения как со своим традиционным и надежным партнером Москвой, так и с Киевом, который, так же, как и Сербия, в будущем претендует на место в большой европейской семье.Весь абсурд этого положения очень четко проявляется в деле защиты суверенитета Сербии по отношению к её южному краю. Россия выступает самым последовательным защитником территориальной целостности Сербии на всех международных площадках. Сербия в этом плане заинтересована в поддержке России хотя бы до тех пор, пока само руководство в Белграде не поменяет свою позицию. А пока оно заявляет, что никогда не признает независимость Косово .С другой стороны, Белград признателен Киеву за то, что Украина тоже пока не признала Косово, хотя он понимает, что при сильном желании Запада эта ситуация могла бы измениться в очень короткий срок. Но здесь у Белграда есть одна приманка, которой он пока может махать у Зеленского перед носом – это сербская военная промышленность, демонстрирующая особенные успехи в производстве боеприпасов.Ранее спецдокладчик Европарламента Виола фон Крамон открыто обвинила Вучича в том, что он шантажирует Зеленского поставками боеприпасов, лишь бы добиться он него обещания, что Украина не признает независимость Косово. Сам Вучич неоднократно подчеркивал, что Сербия производит и экспортирует боеприпасы лишь третьим странам, не имеющим отношения к украинскому конфликту, уважая все нормы международного права. Если сербские снаряды и мины появляются в зоне СВО, то это происходит лишь потому, что Белград, к сожалению, не может контролировать, что с ними делает конечный пользователь, отмечал Вучич.Но это не мешает Владимиру Зеленскому о них мечтать. На саммите в Тиране, например, он предложил балканским странам подумать об открытии совместного предприятия по производству боеприпасов. Вучич быстро сообразил, к чему клонит Зеленский."Давайте говорить откровенно. Значимыми производителями (на Балканах – Ред.) являются в первую очередь Сербия, потом Хорватия, потом Босния и Герцеговина. Если можно так сказать – 50% Сербия, 30% Хорватия, 20% Босния и Герцеговина. Теперь понятно, о чем идет речь", - сказал он.Пока Александру Вучичу удается ловко маневрировать между интересами России и Украины, России и Запада, Украины и Сербии, Сербии и Запада, Сербии и России, между собственными политическими интересами и интересами собственного народа. Но чем дольше продолжается эта игра, тем меньше пространства для маневра у него остаётся. Вопрос продержится ли он до окончания игры и не превратится ли она для него в самоцель.А что Зеленский?В ожидании американской помощи Зеленский путешествует по разным странам, собирает с миру по нитке и продвигает свою так называемую мирную инициативу, под которой, по его задумке, должен расписаться весь мир, кроме России. В этом турне он заглянул и на Балканы. На военных складах балканских стран есть много чего интересного, сохраненного еще со времен бывшей Югославии, где советскую военную технику очень уважали.

https://ukraina.ru/20240229/1053618893.html

https://ukraina.ru/20240227/1053545362.html

https://ukraina.ru/20240217/1053357013.html

https://ukraina.ru/20231227/1052432216.html

украина

балканы

албания

сербия

молдавия

косово

хорватия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, балканы, албания, сербия, молдавия, косово, владимир зеленский, александр вучич, санду, хорватия