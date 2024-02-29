Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ - 29.02.2024 Украина.ру
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Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ
Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ - 29.02.2024 Украина.ру
Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию назвал подлинной настоящей элитой тех людей, кто служит стране: тружеников и воинов
2024-02-29T14:49
2024-02-29T14:49
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В этой связи он посчитал важным, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать участие в специальной кадровой программе "Время героев".Он разъяснил, что участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, главы регионов и крупных компаний."В дальнейшем расширим такие кадровые программы. Кроме того, ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах. Прошу Минобороны и командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе", - призвал он.По мнению Путина, военнослужащие-участники СВО должны выходить на ведущие позиции в системе патриотического воспитания молодежи, в государственных компаниях, бизнесе и муниципальном управлении. Подлинные герои не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов, но в переломные моменты истории выходят на первый план.Главное, отметил Путин, это то, что "выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте"."От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас - это они, наши воины создают условия для развития страны. Низкий вам поклон, ребята", - заключил Путин.
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владимир путин, сво, новости, вуз, программа, россия
Владимир Путин, СВО, Новости, вуз, программа, Россия

Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ

14:49 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию назвал подлинной настоящей элитой тех людей, кто служит стране: тружеников и воинов
В этой связи он посчитал важным, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать участие в специальной кадровой программе "Время героев".
"Эта идея пришла мне в голову, когда я встречался со студентами-участниками СВО в Петербурге", - поделился президент.
Он разъяснил, что участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, главы регионов и крупных компаний.
"В дальнейшем расширим такие кадровые программы. Кроме того, ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах. Прошу Минобороны и командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе", - призвал он.
По мнению Путина, военнослужащие-участники СВО должны выходить на ведущие позиции в системе патриотического воспитания молодежи, в государственных компаниях, бизнесе и муниципальном управлении. Подлинные герои не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов, но в переломные моменты истории выходят на первый план.
Главное, отметил Путин, это то, что "выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте".
"От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас - это они, наши воины создают условия для развития страны. Низкий вам поклон, ребята", - заключил Путин.
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