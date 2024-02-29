https://ukraina.ru/20240229/1053628402.html

Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ

Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ - 29.02.2024 Украина.ру

Путин объявил о запуске спецпрограммы "Время героев" для подлинной элиты РФ

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию назвал подлинной настоящей элитой тех людей, кто служит стране: тружеников и воинов

2024-02-29T14:49

2024-02-29T14:49

2024-02-29T14:49

владимир путин

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новости

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россия

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В этой связи он посчитал важным, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать участие в специальной кадровой программе "Время героев".Он разъяснил, что участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, главы регионов и крупных компаний."В дальнейшем расширим такие кадровые программы. Кроме того, ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах. Прошу Минобороны и командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе", - призвал он.По мнению Путина, военнослужащие-участники СВО должны выходить на ведущие позиции в системе патриотического воспитания молодежи, в государственных компаниях, бизнесе и муниципальном управлении. Подлинные герои не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов, но в переломные моменты истории выходят на первый план.Главное, отметил Путин, это то, что "выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте"."От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас - это они, наши воины создают условия для развития страны. Низкий вам поклон, ребята", - заключил Путин.

https://ukraina.ru/20240229/1053628279.html

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владимир путин, сво, новости, вуз, программа, россия