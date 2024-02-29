https://ukraina.ru/20240229/1053627482.html

За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию

За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию - 29.02.2024 Украина.ру

За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию рассказал о новой программе "Земский работник культуры", которую планируют запустить по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2025 года

2024-02-29T14:03

2024-02-29T14:03

2024-02-29T14:03

владимир путин

культура

село

россия

новости

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"Специалист, который переедет на работу в село, малый город сможет получить одновременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе, Новороссии эта сумма будет увеличена в два раза - 2 млн рублей", - сказал Путин.В этом же послании российский лидер указал, что все субъекты РФ должны стать более экономически самодостаточными к 2030 году.

https://ukraina.ru/20240229/1053623872.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, культура, село, россия, новости