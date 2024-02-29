За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию - 29.02.2024 Украина.ру
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За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию
За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию - 29.02.2024 Украина.ру
За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию рассказал о новой программе "Земский работник культуры", которую планируют запустить по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2025 года
2024-02-29T14:03
2024-02-29T14:03
владимир путин
культура
село
россия
новости
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"Специалист, который переедет на работу в село, малый город сможет получить одновременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе, Новороссии эта сумма будет увеличена в два раза - 2 млн рублей", - сказал Путин.В этом же послании российский лидер указал, что все субъекты РФ должны стать более экономически самодостаточными к 2030 году.
https://ukraina.ru/20240229/1053623872.html
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владимир путин, культура, село, россия, новости
Владимир Путин, культура, село, Россия, Новости

За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию

14:03 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию рассказал о новой программе "Земский работник культуры", которую планируют запустить по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2025 года
"Специалист, который переедет на работу в село, малый город сможет получить одновременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе, Новороссии эта сумма будет увеличена в два раза - 2 млн рублей", - сказал Путин.
В этом же послании российский лидер указал, что все субъекты РФ должны стать более экономически самодостаточными к 2030 году.
"Повторю, это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны", - подчеркнул Путин.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 13:27
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