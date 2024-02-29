https://ukraina.ru/20240229/1053627482.html
За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию
За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию - 29.02.2024 Украина.ру
За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию рассказал о новой программе "Земский работник культуры", которую планируют запустить по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2025 года
2024-02-29T14:03
2024-02-29T14:03
2024-02-29T14:03
владимир путин
культура
село
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e518dc958d59abccd55f7f6a710445.jpg
"Специалист, который переедет на работу в село, малый город сможет получить одновременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе, Новороссии эта сумма будет увеличена в два раза - 2 млн рублей", - сказал Путин.В этом же послании российский лидер указал, что все субъекты РФ должны стать более экономически самодостаточными к 2030 году.
https://ukraina.ru/20240229/1053623872.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053626272_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_957b2944aab5d75edb1e3474dfd8a79b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, культура, село, россия, новости
Владимир Путин, культура, село, Россия, Новости
За круглую сумму. Путин призвал работников культуры переезжать в села, Донбасс и Новороссию
Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию рассказал о новой программе "Земский работник культуры", которую планируют запустить по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" с 2025 года