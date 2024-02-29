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Технологический суверенитет: Путин намерен резко нарастить производство роботов
Технологический суверенитет: Путин намерен резко нарастить производство роботов - 29.02.2024 Украина.ру
Технологический суверенитет: Путин намерен резко нарастить производство роботов
Нужно более чем вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в фундаментальные научные и технологические разработки. Об этом 29 февраля заявил в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
2024-02-29T13:46
2024-02-29T13:46
2024-02-29T13:46
новости
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
технологии
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По словам Путина, объём этих вложений должен быть доведён до 2% ВВП. Президент РФ сообщил, что в России запускается ряд национальных проектов, посвящённых технологическому суверенитету. С одной стороны, как отметил Путин, речь пойдёт о таких сферах, как продовольственная безопасность и сбережения здоровья, с другой - о производстве средств производства, робототехники, беспилотных летательных аппаратах и экономике данных.Он также обратил внимание на необходимость снижения объёмов импорта до 17% ВВП (сейчас он составляет 19%). По его словам, в сложных демографических условиях, порождающих кадровый голод, жизненно важно увеличить производительность труда.Он предложил расширить число действующих при российских вузах инженерных школ (сейчас их 50) ещё на 50. Как заявил президент РФ, форсированная индустриализация означает открытие тысяч новых производств. Он ещё раз призвал крупный отечественный бизнес вкладывать деньги во внутрироссийские проекты.
https://ukraina.ru/20240229/1053623872.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, технологии
Технологический суверенитет: Путин намерен резко нарастить производство роботов
Нужно более чем вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в фундаментальные научные и технологические разработки. Об этом 29 февраля заявил в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, объём этих вложений должен быть доведён до 2% ВВП. Президент РФ сообщил, что в России запускается ряд национальных проектов, посвящённых технологическому суверенитету. С одной стороны, как отметил Путин, речь пойдёт о таких сферах, как продовольственная безопасность и сбережения здоровья, с другой - о производстве средств производства, робототехники, беспилотных летательных аппаратах и экономике данных.
"Необходимо развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих. Проекты технологического суверенитета должны стать мотором нашей экономики", - заявил Путин.
Он также обратил внимание на необходимость снижения объёмов импорта до 17% ВВП (сейчас он составляет 19%). По его словам, в сложных демографических условиях, порождающих кадровый голод, жизненно важно увеличить производительность труда.
"По числу промышленных роботов к 2030 году мы должны войти в число 25 ведущих стран мира", - подчеркнул Путин.
Он предложил расширить число действующих при российских вузах инженерных школ (сейчас их 50) ещё на 50. Как заявил президент РФ, форсированная индустриализация означает открытие тысяч новых производств. Он ещё раз призвал крупный отечественный бизнес вкладывать деньги во внутрироссийские проекты.
"Самая надёжная защита капиталов крупного российского бизнеса - наша суверенная страна", - отметил Владимир Путин.