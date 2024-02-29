https://ukraina.ru/20240229/1053623872.html

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры" - 29.02.2024 Украина.ру

Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"

В России будет запущен новый национальный проект "Кадры". Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию

2024-02-29T13:27

2024-02-29T13:27

2024-02-29T13:38

владимир путин

кадры

школа

новости

дети

работа

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46baf0ad87d1eb7362293ecd5d5b8912.jpg.webp

"Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект "Кадры", - сказал глава российского государства.По его словам, необходимо на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Он подчеркнул, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.Также Путин назвал нехватку квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по некоторым направлениям рисками для роста экономики России."Здесь нужно работать на опережение", - призвал российский лидер.

https://ukraina.ru/20240229/1053619706.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, кадры, школа, новости, дети, работа, экономика, россия