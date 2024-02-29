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Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры" - 29.02.2024 Украина.ру
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
В России будет запущен новый национальный проект "Кадры". Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
2024-02-29T13:27
2024-02-29T13:27
2024-02-29T13:38
владимир путин
кадры
школа
новости
дети
работа
экономика
россия
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"Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект "Кадры", - сказал глава российского государства.По его словам, необходимо на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза. Он подчеркнул, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.Также Путин назвал нехватку квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по некоторым направлениям рисками для роста экономики России."Здесь нужно работать на опережение", - призвал российский лидер.
https://ukraina.ru/20240229/1053619706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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владимир путин, кадры, школа, новости, дети, работа, экономика, россия
Владимир Путин, кадры, Школа, Новости, дети, работа, экономика, Россия
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
13:27 29.02.2024 (обновлено: 13:38 29.02.2024)
В России будет запущен новый национальный проект "Кадры". Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
"Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект "Кадры", - сказал глава российского государства.
По его словам, необходимо на деле укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза.
"Они (эти учреждения. - Ред.) должны работать в единой логике, на общий результат. И здесь важно участие будущих работодателей", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.
Также Путин назвал нехватку квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по некоторым направлениям рисками для роста экономики России.
"Здесь нужно работать на опережение", - призвал российский лидер.