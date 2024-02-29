https://ukraina.ru/20240229/1053618757.html

Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь

Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь - 29.02.2024 Украина.ру

Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь

В России будет запущен новый национальный проект - "Семья". Об этом сообщил 29 февраля в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

2024-02-29T13:02

2024-02-29T13:02

2024-02-29T13:11

новости

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

семья

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Путин отметил, что на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве, был дан старт Году семьи. Президент РФ подчеркнул, что главное предназначение семьи - рождение детей и продолжение рода. По его словам, демографы считают, что снижение рождаемости является общемировой тенденцией - молодые люди предпочитают делать карьеру, а рождение детей "откладывать на потом". Соответственно, проблема здесь заключается не только в экономических условиях, но и в жизненных установках, которых придерживается общество, отметил Путин.Он отметил, что в горизонте ближайших шести лет в России необходимо добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого необходимо преодолеть ряд трудностей, в том числе серьёзно улучшить уровень жизни многодетных семей, многие из которых сегодня пребывают за чертой бедности, сообщил Путин. С этой целью в России запускается новый национальный проект - "Семья", подчеркнул он.Одной из основных задач в данной области является помощь тем субъектам федерации, в которых уровень рождаемости ниже общероссийского, отметил Путин. По его словам, в первую очередь речь идёт о Центральной России и Северо-Западе страны.В своём выступлении он также отметил успехи в области жилищного строительства и предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года.

https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, семья