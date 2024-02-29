https://ukraina.ru/20240229/1053618757.html
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь - 29.02.2024 Украина.ру
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
В России будет запущен новый национальный проект - "Семья". Об этом сообщил 29 февраля в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
2024-02-29T13:02
2024-02-29T13:02
2024-02-29T13:11
новости
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053617548_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_09fc4c24df04896a6c8d56ca984521e4.jpg
Путин отметил, что на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве, был дан старт Году семьи. Президент РФ подчеркнул, что главное предназначение семьи - рождение детей и продолжение рода. По его словам, демографы считают, что снижение рождаемости является общемировой тенденцией - молодые люди предпочитают делать карьеру, а рождение детей "откладывать на потом". Соответственно, проблема здесь заключается не только в экономических условиях, но и в жизненных установках, которых придерживается общество, отметил Путин.Он отметил, что в горизонте ближайших шести лет в России необходимо добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого необходимо преодолеть ряд трудностей, в том числе серьёзно улучшить уровень жизни многодетных семей, многие из которых сегодня пребывают за чертой бедности, сообщил Путин. С этой целью в России запускается новый национальный проект - "Семья", подчеркнул он.Одной из основных задач в данной области является помощь тем субъектам федерации, в которых уровень рождаемости ниже общероссийского, отметил Путин. По его словам, в первую очередь речь идёт о Центральной России и Северо-Западе страны.В своём выступлении он также отметил успехи в области жилищного строительства и предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года.
https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053617548_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3a7535a1b7bbee0d920ed1c89e7b806.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, семья
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
13:02 29.02.2024 (обновлено: 13:11 29.02.2024)
В России будет запущен новый национальный проект - "Семья". Об этом сообщил 29 февраля в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве, был дан старт Году семьи. Президент РФ подчеркнул, что главное предназначение семьи - рождение детей и продолжение рода.
"Мы видим, как на Западе уничтожают традиционную семью, толкают целые народы к вымиранию. А мы выбираем жизнь", - заявил Путин.
По его словам, демографы считают, что снижение рождаемости является общемировой тенденцией - молодые люди предпочитают делать карьеру, а рождение детей "откладывать на потом". Соответственно, проблема здесь заключается не только в экономических условиях, но и в жизненных установках, которых придерживается общество, отметил Путин.
"Поддержка семьи - наш фундаментальный нравственный выбор", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что в горизонте ближайших шести лет в России необходимо добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого необходимо преодолеть ряд трудностей, в том числе серьёзно улучшить уровень жизни многодетных семей, многие из которых сегодня пребывают за чертой бедности, сообщил Путин. С этой целью в России запускается новый национальный проект - "Семья", подчеркнул он.
Одной из основных задач в данной области является помощь тем субъектам федерации, в которых уровень рождаемости ниже общероссийского, отметил Путин. По его словам, в первую очередь речь идёт о Центральной России и Северо-Западе страны.
"До 2030 года на эти цели будет выделено не менее 75 млрд рублей. Средства начнут выделяться со следующего года", - сообщил Путин.
В своём выступлении он также отметил успехи в области жилищного строительства и предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года.