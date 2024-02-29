Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053618757.html
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь - 29.02.2024 Украина.ру
Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
В России будет запущен новый национальный проект - "Семья". Об этом сообщил 29 февраля в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
2024-02-29T13:02
2024-02-29T13:11
новости
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053617548_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_09fc4c24df04896a6c8d56ca984521e4.jpg
Путин отметил, что на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве, был дан старт Году семьи. Президент РФ подчеркнул, что главное предназначение семьи - рождение детей и продолжение рода. По его словам, демографы считают, что снижение рождаемости является общемировой тенденцией - молодые люди предпочитают делать карьеру, а рождение детей "откладывать на потом". Соответственно, проблема здесь заключается не только в экономических условиях, но и в жизненных установках, которых придерживается общество, отметил Путин.Он отметил, что в горизонте ближайших шести лет в России необходимо добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого необходимо преодолеть ряд трудностей, в том числе серьёзно улучшить уровень жизни многодетных семей, многие из которых сегодня пребывают за чертой бедности, сообщил Путин. С этой целью в России запускается новый национальный проект - "Семья", подчеркнул он.Одной из основных задач в данной области является помощь тем субъектам федерации, в которых уровень рождаемости ниже общероссийского, отметил Путин. По его словам, в первую очередь речь идёт о Центральной России и Северо-Западе страны.В своём выступлении он также отметил успехи в области жилищного строительства и предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года.
https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053617548_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3a7535a1b7bbee0d920ed1c89e7b806.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, семья
Новости, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, Семья

Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь

13:02 29.02.2024 (обновлено: 13:11 29.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В России будет запущен новый национальный проект - "Семья". Об этом сообщил 29 февраля в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве, был дан старт Году семьи. Президент РФ подчеркнул, что главное предназначение семьи - рождение детей и продолжение рода.
"Мы видим, как на Западе уничтожают традиционную семью, толкают целые народы к вымиранию. А мы выбираем жизнь", - заявил Путин.
По его словам, демографы считают, что снижение рождаемости является общемировой тенденцией - молодые люди предпочитают делать карьеру, а рождение детей "откладывать на потом". Соответственно, проблема здесь заключается не только в экономических условиях, но и в жизненных установках, которых придерживается общество, отметил Путин.
"Поддержка семьи - наш фундаментальный нравственный выбор", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что в горизонте ближайших шести лет в России необходимо добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого необходимо преодолеть ряд трудностей, в том числе серьёзно улучшить уровень жизни многодетных семей, многие из которых сегодня пребывают за чертой бедности, сообщил Путин. С этой целью в России запускается новый национальный проект - "Семья", подчеркнул он.
Одной из основных задач в данной области является помощь тем субъектам федерации, в которых уровень рождаемости ниже общероссийского, отметил Путин. По его словам, в первую очередь речь идёт о Центральной России и Северо-Западе страны.

"До 2030 года на эти цели будет выделено не менее 75 млрд рублей. Средства начнут выделяться со следующего года", - сообщил Путин.

В своём выступлении он также отметил успехи в области жилищного строительства и предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года.
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:35
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончитьРоссия сделает всё, чтобы закончить войну в Донбассе и искоренить нацизм, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
 
НовостиВладимир ПутинПослание Президента России Федеральному собраниюСемья
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Путин назвал бредом обвинения России в подготовке нападения на Европу
13:46Технологический суверенитет: Путин намерен резко нарастить производство роботов
13:36Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться
13:31Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник
13:27Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
13:25Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку
13:18Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин
13:18Русофобия ослепляет и лишает разума - Путин
13:02Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
13:02Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
13:00Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраля
13:00Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справится
12:58"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
12:52Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
12:48Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
12:40Станислав Крапивник: кто он?
12:35Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить
12:29Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин
12:28Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин
12:03Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Лента новостейМолния