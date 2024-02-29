Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов - 29.02.2024 Украина.ру
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Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов - 29.02.2024 Украина.ру
Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
Врагу не удалось принести в Россию разлад и ослабить ее изнутри, подчеркнул 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
2024-02-29T13:02
2024-02-29T13:02
владимир путин
этносы
новости
россия
мир
послание президента россии федеральному собранию
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Запад столкнулся с решимостью многонационального народа РФ, заявил Путин.Президент добавил, что мы вместе будем защищать страну, беречь связь поколений, решать стоящие перед страной задачи, исходя из традиций и верований, которые передадим детям.Российский лидер также указал, что Вооруженные силы России обрели колоссальный боевой опыт."Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, успешно решают поставленные задачи, используют новую технику - это во всех звеньях. Мы видим проблемы, понимаем, что делать, работа и на фронте и в тылу ведется постоянно", - заверил он.
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владимир путин, этносы, новости, россия, мир, послание президента россии федеральному собранию
Владимир Путин, этносы, Новости, Россия, мир, Послание Президента России Федеральному собранию

Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов

13:02 29.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© POOL
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Врагу не удалось принести в Россию разлад и ослабить ее изнутри, подчеркнул 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
Запад столкнулся с решимостью многонационального народа РФ, заявил Путин.
"Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую Родину", - сказал Путин.
Президент добавил, что мы вместе будем защищать страну, беречь связь поколений, решать стоящие перед страной задачи, исходя из традиций и верований, которые передадим детям.
Российский лидер также указал, что Вооруженные силы России обрели колоссальный боевой опыт.
"Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, успешно решают поставленные задачи, используют новую технику - это во всех звеньях. Мы видим проблемы, понимаем, что делать, работа и на фронте и в тылу ведется постоянно", - заверил он.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:52
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках СШАРоссия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
 
Владимир ПутинэтносыНовостиРоссиямирПослание Президента России Федеральному собранию
 
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