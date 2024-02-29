https://ukraina.ru/20240229/1053618619.html

Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов

Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов - 29.02.2024 Украина.ру

Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов

Врагу не удалось принести в Россию разлад и ослабить ее изнутри, подчеркнул 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию

2024-02-29T13:02

2024-02-29T13:02

2024-02-29T13:02

владимир путин

этносы

новости

россия

мир

послание президента россии федеральному собранию

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Запад столкнулся с решимостью многонационального народа РФ, заявил Путин.Президент добавил, что мы вместе будем защищать страну, беречь связь поколений, решать стоящие перед страной задачи, исходя из традиций и верований, которые передадим детям.Российский лидер также указал, что Вооруженные силы России обрели колоссальный боевой опыт."Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, успешно решают поставленные задачи, используют новую технику - это во всех звеньях. Мы видим проблемы, понимаем, что делать, работа и на фронте и в тылу ведется постоянно", - заверил он.

https://ukraina.ru/20240229/1053617080.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, этносы, новости, россия, мир, послание президента россии федеральному собранию