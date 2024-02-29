https://ukraina.ru/20240229/1053618619.html
Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов - 29.02.2024 Украина.ру
Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
Врагу не удалось принести в Россию разлад и ослабить ее изнутри, подчеркнул 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
2024-02-29T13:02
2024-02-29T13:02
2024-02-29T13:02
владимир путин
этносы
новости
россия
мир
послание президента россии федеральному собранию
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Запад столкнулся с решимостью многонационального народа РФ, заявил Путин.Президент добавил, что мы вместе будем защищать страну, беречь связь поколений, решать стоящие перед страной задачи, исходя из традиций и верований, которые передадим детям.Российский лидер также указал, что Вооруженные силы России обрели колоссальный боевой опыт."Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, успешно решают поставленные задачи, используют новую технику - это во всех звеньях. Мы видим проблемы, понимаем, что делать, работа и на фронте и в тылу ведется постоянно", - заверил он.
https://ukraina.ru/20240229/1053617080.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, этносы, новости, россия, мир, послание президента россии федеральному собранию
Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
Врагу не удалось принести в Россию разлад и ослабить ее изнутри, подчеркнул 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
Запад столкнулся с решимостью многонационального народа РФ, заявил Путин.
"Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую Родину", - сказал Путин.
Президент добавил, что мы вместе будем защищать страну, беречь связь поколений, решать стоящие перед страной задачи, исходя из традиций и верований, которые передадим детям.
Российский лидер также указал, что Вооруженные силы России обрели колоссальный боевой опыт.
"Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, успешно решают поставленные задачи, используют новую технику - это во всех звеньях. Мы видим проблемы, понимаем, что делать, работа и на фронте и в тылу ведется постоянно", - заверил он.