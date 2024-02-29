https://ukraina.ru/20240229/1053617080.html

Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США

Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США - 29.02.2024 Украина.ру

Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США

Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию

2024-02-29T12:52

2024-02-29T12:52

2024-02-29T12:52

владимир путин

федеральное собрание

новости

россия

сша

запад

зарубежье

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Россия готова к диалогу с США, но страна имеет дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия. При этом, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе (проект, который РФ подготовила еще в 2008 году).Есть основания полагать, указал глава российского государства, что слова сегодняшних властей США - это демагогия. Вероятно, в преддверии выборов они хотят показать своим гражданам, что якобы правят миром. Путин еще раз подчеркнул позицию России: если США хотят обсуждать стабильность и безопасность, то только в едином комплексе, учитывая интересы РФ.

https://ukraina.ru/20240229/1053616961.html

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владимир путин, федеральное собрание, новости, россия, сша, запад, зарубежье