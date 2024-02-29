Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США - 29.02.2024 Украина.ру
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Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США - 29.02.2024 Украина.ру
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
2024-02-29T12:52
2024-02-29T12:52
владимир путин
федеральное собрание
новости
россия
сша
запад
зарубежье
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Россия готова к диалогу с США, но страна имеет дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия. При этом, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе (проект, который РФ подготовила еще в 2008 году).Есть основания полагать, указал глава российского государства, что слова сегодняшних властей США - это демагогия. Вероятно, в преддверии выборов они хотят показать своим гражданам, что якобы правят миром. Путин еще раз подчеркнул позицию России: если США хотят обсуждать стабильность и безопасность, то только в едином комплексе, учитывая интересы РФ.
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владимир путин, федеральное собрание, новости, россия, сша, запад, зарубежье
Владимир Путин, федеральное собрание, Новости, Россия, США, Запад, Зарубежье

Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США

12:52 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
Россия готова к диалогу с США, но страна имеет дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия.

"В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы (а это не что иное как вбросы) - это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Штатам", - сказал Путин.

При этом, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе (проект, который РФ подготовила еще в 2008 году).
Есть основания полагать, указал глава российского государства, что слова сегодняшних властей США - это демагогия. Вероятно, в преддверии выборов они хотят показать своим гражданам, что якобы правят миром.
Путин еще раз подчеркнул позицию России: если США хотят обсуждать стабильность и безопасность, то только в едином комплексе, учитывая интересы РФ.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
12:48
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФСтратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
 
Владимир Путинфедеральное собраниеНовостиРоссияСШАЗападЗарубежье
 
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