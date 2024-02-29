https://ukraina.ru/20240229/1053617080.html
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США - 29.02.2024 Украина.ру
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
2024-02-29T12:52
2024-02-29T12:52
2024-02-29T12:52
владимир путин
федеральное собрание
новости
россия
сша
запад
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053614563_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1323b40b85849a167153d385aa7806c6.jpg
Россия готова к диалогу с США, но страна имеет дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия. При этом, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе (проект, который РФ подготовила еще в 2008 году).Есть основания полагать, указал глава российского государства, что слова сегодняшних властей США - это демагогия. Вероятно, в преддверии выборов они хотят показать своим гражданам, что якобы правят миром. Путин еще раз подчеркнул позицию России: если США хотят обсуждать стабильность и безопасность, то только в едином комплексе, учитывая интересы РФ.
https://ukraina.ru/20240229/1053616961.html
россия
сша
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053614563_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_99596ca84e29f3ababf669ea51fe13a0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, федеральное собрание, новости, россия, сша, запад, зарубежье
Владимир Путин, федеральное собрание, Новости, Россия, США, Запад, Зарубежье
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
Россия готова к диалогу с США, но страна имеет дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия.
"В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы (а это не что иное как вбросы) - это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Штатам", - сказал Путин.
При этом, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе (проект, который РФ подготовила еще в 2008 году).
Есть основания полагать, указал глава российского государства, что слова сегодняшних властей США - это демагогия. Вероятно, в преддверии выборов они хотят показать своим гражданам, что якобы правят миром.
Путин еще раз подчеркнул позицию России: если США хотят обсуждать стабильность и безопасность, то только в едином комплексе, учитывая интересы РФ.