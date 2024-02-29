Ништадтский мир: почему шведы охладели к "украинскому" проекту, а Орлик покинул Швецию - 29.02.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240229/1053613352.html
Ништадтский мир: почему шведы охладели к "украинскому" проекту, а Орлик покинул Швецию
Ништадтский мир: почему шведы охладели к "украинскому" проекту, а Орлик покинул Швецию - 29.02.2024 Украина.ру
Ништадтский мир: почему шведы охладели к "украинскому" проекту, а Орлик покинул Швецию
"Гетман Украины в изгнании" Филипп Орлик провёл в Швеции почти пять лет своей жизни. В Скандинавию от прибыл в конце 1715 года вслед за "протектором Украины" шведским королём Карлом XII. В официальных биографиях Орлика значится, что он вынужден был покинуть Швецию после гибели его покровителя и усиления партии, выступавшей за примирение с Россией
2024-02-29T16:00
2024-02-29T16:00
история
история
история украины
история малороссии
филипп орлик
швеция
российская империя
xviii век
петр i
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В октябре 1720 года Орлик переехал из Скандинавии в Центральную Европу якобы стремясь внести свой вклад в создание общеевропейского союза против Москвы.Но данное обоснование действий Орлика не вполне согласуется военно-политическими реалиями того периода.29 февраля 1720 года в результате отречения от престола шведской королевы Ульрики Элеоноры (младшей сестры погибшего Карла XII) фактическим, а за тем и официальным правителем в Стокгольме стал её супруг Фредрик I. Именно он и сделал возможным отъезд Орлика из Швеции, санкционировав выделение ему двадцати тысяч серебряных риксдаллеров. Эта сумма частично компенсировала средства, взятые покойным королём у Мазепы после их бегства из Малороссии.Других средств у Орлика для финансирования своей поездки в Германию и Австрию просто не было. Во время пребывания в Швеции он вёл весьма скромный образ жизни. Денег, выделяемых правительством Карла XII, на покрытие расходов семьи беглеца и "гетманской канцелярии" не хватало. Поэтому Орлик был вынужден брать взаймы и даже закладывать вывезенные из Малороссии символы власти гетмана (булаву и бунчук).И дело тут было не только в режиме строгой экономии, введённом вернувшимся на родину королём. "Украинский" проект стал терять для шведского монарха свою актуальность.Весной 1718 года, осознав бесперспективность дальнейших военных действий против России, Карл XII инициировал шведско-русский мирный конгресс. Он был организован на Аландских островах и обсуждал не просто примирение, но и создание альянса двух держав.Интересы Швеции на конгрессе представлял фаворит короля Георг Гёрц. Предложенный им план предусматривал отказ шведов в позу России от Прибалтики, Ижоры, аннексию ими (при помощи русских) Мекленбурга, завоевание Норвегии, возведение на польский престол Станислава Лещинского (дружественного Карлу XII).Российская дипломатия была готова воспринять данные предложения. В Стокгольме же шла острая борьба между партиями сторонников и противников плана Гёрца. Король склонялся то к одним, то к другим.Тем не менее, в сентябре 1718 года Гёрц направил российским переговорщикам извещение, что король всё-таки поддержал его предложения. Правда, двумя месяцами позже шведы выставили дополнительное условие – присоединение России к их войне против Дании. Царь ответил категорическим отказом и Стокгольм взял время для раздумья. Во время него как раз и пришло известие о гибели воинственного шведского монарха.Очевидно, что "казацкий военачальник" (как официально титуловали Орлика в Швеции) не мог симпатизировать идее заключения русско-шведского мира. Ведь это ставило крест на перспективах отделения от России Малороссии и вокняжения его там. Тем не менее о каких-либо попытках покинуть Скандинавию во время Аландского конгресса биографы Орлика молчат.Вошедшая на престол Ульрика Элеонора первым делом расправилась с "русофилом" Гёрцем. Шведская делегация на Аландах стала всеми силами тянуть время. Вместо примирения с Россией был выбран вектор сближения Стокгольма с Лондоном в надежде на его помощь в отвоевании Прибалтики. Ценой такого союза был отказ шведов от Бремена и Вердена.Казалось бы, именно такое положение дел объективно соответствовало интересам украинской политэмиграции в Скандинавии. Однако именно в этот период Орлик вдруг засобирался из государства "трёх корон".После того как Аландский конгресс зашёл в тупик Пётр I решил добиваться большей сговорчивости шведов путём перенесения военных действий в центральные районы их страны. В июле российская эскадра из 30 линкоров, 130 галер и 100 малых судов высадила десант, который вплотную подошёл к Стокгольму. Можно себе представить ужас скрывавшегося от царя продолжателя дела Мазепы. Ведь Пётр I прекрасно знал, что Орлик находится на территории Швеции.Только появление в водах Балтики английской эскадры вынудило русское командование отвести свои силы от шведских берегов. Тем не менее, в результате этой вылазки королевство понесло ущерб в более чем 20 миллионов талеров.В конце февраля 1720 года на шведском троне произошла выше упомянутая рокировка. Фредрик I стал монархом во многом благодаря французским субсидиям и был полон решимости продолжать войну с Россией.В конце июля он прислал английскому королю проект создания коалиции (Австрия, Англия, Швеция, Польша, Пруссия), "чтобы загнать царя в леса и болота России". Правивший в Лондоне Георг I, данной идее сочувствовал, но в её успех не верил. Поэтому участвовать в проекте отказывался.А тем временем русские разгромили шведскую эскадру у острова Гренгам и высадили новый десант в центральных провинциях королевства. Это сильно остудило пыл новоиспечённого короля, и он предложил Петру I новые мирные переговоры.Они начались в мае 1721 года под аккомпанемент третьего русского десанта в Швеции. Отряд генерал-лейтенанта Петра Ласси в течение полутора месяцев разорил крупный ружейный, 12 литейных заводов, 8 лесопильных мельниц и захватил 607 пудов меди.Ещё одним средством воздействия на Стокгольм стало замужество русской царевны Анны Петровны (старшей дочери Петра I) с претендентом на шведский престол Карлом-Фридрихом Гольштинским (племянником Карла XII).Принц был совсем не против стать королём и имел многочисленных сторонников на родине. В следующем 1722 году русский экспедиционный корпус мог явиться не просто для очередного рейда по Швеции, но и привести в своём обозе ставленника на престол в Стокгольме.В этих условиях Фредрик I был вынужден пойти на заключение крайне непопулярного среди шведов Ништадтского мирного договора, завершившего Северную войну.Таким образом отъезд Орлика из Швеции произошёл между второй и третьей экспедициями русских войск на Скандинавский полуостров. К тому времени Фредрику I уже стало ясно, что на поддержку англичан надеяться бесполезно, а значит ему предстоит заключать мир с Россией на условиях Петра I.Дальнейшее нахождение в Швеции главы "украинского правительства в изгнании" было небезопасным и контрпродуктивным по дипломатическим соображениям. Того и гляди, российский монарх потребовал бы выдачи "казацкого военачальника". Поэтому новоиспечённый король и добился выплаты из полупустой казны Швеции Орлику вышеуказанной субсидии и отпустил того восвояси (а может быть и настоятельно попросил покинуть пределы своего государства).
https://ukraina.ru/20210824/1032107313.html
https://ukraina.ru/20230708/1047848996.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история малороссии, филипп орлик, швеция, российская империя, xviii век, петр i
История, История, история Украины, история Малороссии, Филипп Орлик, Швеция, Российская империя, XVIII век, Петр I

Ништадтский мир: почему шведы охладели к "украинскому" проекту, а Орлик покинул Швецию

16:00 29.02.2024
 
© скриншот видео "Телеканал ДОМ"Филипп Орлик
Филипп Орлик
© скриншот видео "Телеканал ДОМ"
Читать в
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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"Гетман Украины в изгнании" Филипп Орлик провёл в Швеции почти пять лет своей жизни. В Скандинавию от прибыл в конце 1715 года вслед за "протектором Украины" шведским королём Карлом XII. В официальных биографиях Орлика значится, что он вынужден был покинуть Швецию после гибели его покровителя и усиления партии, выступавшей за примирение с Россией
В октябре 1720 года Орлик переехал из Скандинавии в Центральную Европу якобы стремясь внести свой вклад в создание общеевропейского союза против Москвы.
Но данное обоснование действий Орлика не вполне согласуется военно-политическими реалиями того периода.
29 февраля 1720 года в результате отречения от престола шведской королевы Ульрики Элеоноры (младшей сестры погибшего Карла XII) фактическим, а за тем и официальным правителем в Стокгольме стал её супруг Фредрик I. Именно он и сделал возможным отъезд Орлика из Швеции, санкционировав выделение ему двадцати тысяч серебряных риксдаллеров. Эта сумма частично компенсировала средства, взятые покойным королём у Мазепы после их бегства из Малороссии.
Других средств у Орлика для финансирования своей поездки в Германию и Австрию просто не было. Во время пребывания в Швеции он вёл весьма скромный образ жизни. Денег, выделяемых правительством Карла XII, на покрытие расходов семьи беглеца и "гетманской канцелярии" не хватало. Поэтому Орлик был вынужден брать взаймы и даже закладывать вывезенные из Малороссии символы власти гетмана (булаву и бунчук).
И дело тут было не только в режиме строгой экономии, введённом вернувшимся на родину королём. "Украинский" проект стал терять для шведского монарха свою актуальность.
Филипп Орлик
24 августа 2021, 07:30
Кто такой Филипп Орлик и почему в Киеве так полюбили его «конституцию»Наблюдая за политической суетой вокруг так называемой конституции Филиппа Орлика, объявленной «первой конституцией Европы», историки и эксперты высказывают предположение: мало кто из украинских политиков этот документ читал
Весной 1718 года, осознав бесперспективность дальнейших военных действий против России, Карл XII инициировал шведско-русский мирный конгресс. Он был организован на Аландских островах и обсуждал не просто примирение, но и создание альянса двух держав.
Интересы Швеции на конгрессе представлял фаворит короля Георг Гёрц. Предложенный им план предусматривал отказ шведов в позу России от Прибалтики, Ижоры, аннексию ими (при помощи русских) Мекленбурга, завоевание Норвегии, возведение на польский престол Станислава Лещинского (дружественного Карлу XII).
Российская дипломатия была готова воспринять данные предложения. В Стокгольме же шла острая борьба между партиями сторонников и противников плана Гёрца. Король склонялся то к одним, то к другим.
Тем не менее, в сентябре 1718 года Гёрц направил российским переговорщикам извещение, что король всё-таки поддержал его предложения. Правда, двумя месяцами позже шведы выставили дополнительное условие – присоединение России к их войне против Дании. Царь ответил категорическим отказом и Стокгольм взял время для раздумья. Во время него как раз и пришло известие о гибели воинственного шведского монарха.
Очевидно, что "казацкий военачальник" (как официально титуловали Орлика в Швеции) не мог симпатизировать идее заключения русско-шведского мира. Ведь это ставило крест на перспективах отделения от России Малороссии и вокняжения его там. Тем не менее о каких-либо попытках покинуть Скандинавию во время Аландского конгресса биографы Орлика молчат.
Вошедшая на престол Ульрика Элеонора первым делом расправилась с "русофилом" Гёрцем. Шведская делегация на Аландах стала всеми силами тянуть время. Вместо примирения с Россией был выбран вектор сближения Стокгольма с Лондоном в надежде на его помощь в отвоевании Прибалтики. Ценой такого союза был отказ шведов от Бремена и Вердена.
Казалось бы, именно такое положение дел объективно соответствовало интересам украинской политэмиграции в Скандинавии. Однако именно в этот период Орлик вдруг засобирался из государства "трёх корон".
Полтавская битва Петр 1 - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Самая знаменитая победа Петра IБлагодаря умелому стратегическому планированию и искусной дипломатической игре, Пётр I сумел навязать Карлу XII войну на истощение. Повернув в сентябре 1708 года на Украину, в сторону Стародуба, шведская армия рассчитывала на помощь своих потенциальных союзников – запорожцев, крымских татар и турок, однако в итоге оказалась в изоляции
После того как Аландский конгресс зашёл в тупик Пётр I решил добиваться большей сговорчивости шведов путём перенесения военных действий в центральные районы их страны. В июле российская эскадра из 30 линкоров, 130 галер и 100 малых судов высадила десант, который вплотную подошёл к Стокгольму. Можно себе представить ужас скрывавшегося от царя продолжателя дела Мазепы. Ведь Пётр I прекрасно знал, что Орлик находится на территории Швеции.
Только появление в водах Балтики английской эскадры вынудило русское командование отвести свои силы от шведских берегов. Тем не менее, в результате этой вылазки королевство понесло ущерб в более чем 20 миллионов талеров.
В конце февраля 1720 года на шведском троне произошла выше упомянутая рокировка. Фредрик I стал монархом во многом благодаря французским субсидиям и был полон решимости продолжать войну с Россией.
В конце июля он прислал английскому королю проект создания коалиции (Австрия, Англия, Швеция, Польша, Пруссия), "чтобы загнать царя в леса и болота России". Правивший в Лондоне Георг I, данной идее сочувствовал, но в её успех не верил. Поэтому участвовать в проекте отказывался.
А тем временем русские разгромили шведскую эскадру у острова Гренгам и высадили новый десант в центральных провинциях королевства. Это сильно остудило пыл новоиспечённого короля, и он предложил Петру I новые мирные переговоры.
Они начались в мае 1721 года под аккомпанемент третьего русского десанта в Швеции. Отряд генерал-лейтенанта Петра Ласси в течение полутора месяцев разорил крупный ружейный, 12 литейных заводов, 8 лесопильных мельниц и захватил 607 пудов меди.
Ещё одним средством воздействия на Стокгольм стало замужество русской царевны Анны Петровны (старшей дочери Петра I) с претендентом на шведский престол Карлом-Фридрихом Гольштинским (племянником Карла XII).
Иван Мазепа
8 июля 2023, 18:00История
Иван Мазепа: к портрету идеального предателяМазепа в российской истории – имя нарицательное. Совсем как Иуда, только Мазепа. Мазепинство, соответственно – явление. Причём не обязательно именно украинское. Однако, ознакомление с биографией анафемированного обер-предателя в 314-ю годовщину Полтавы заставляет усомниться в корректности хрестоматийных оценок. Не всё там так однозначно
Принц был совсем не против стать королём и имел многочисленных сторонников на родине. В следующем 1722 году русский экспедиционный корпус мог явиться не просто для очередного рейда по Швеции, но и привести в своём обозе ставленника на престол в Стокгольме.
В этих условиях Фредрик I был вынужден пойти на заключение крайне непопулярного среди шведов Ништадтского мирного договора, завершившего Северную войну.
Таким образом отъезд Орлика из Швеции произошёл между второй и третьей экспедициями русских войск на Скандинавский полуостров. К тому времени Фредрику I уже стало ясно, что на поддержку англичан надеяться бесполезно, а значит ему предстоит заключать мир с Россией на условиях Петра I.
Дальнейшее нахождение в Швеции главы "украинского правительства в изгнании" было небезопасным и контрпродуктивным по дипломатическим соображениям. Того и гляди, российский монарх потребовал бы выдачи "казацкого военачальника". Поэтому новоиспечённый король и добился выплаты из полупустой казны Швеции Орлику вышеуказанной субсидии и отпустил того восвояси (а может быть и настоятельно попросил покинуть пределы своего государства).
 
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