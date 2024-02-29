"Злоупотребление разведданными": Шольц подставил убивающих россиян Британию и Францию - 29.02.2024 Украина.ру
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"Злоупотребление разведданными": Шольц подставил убивающих россиян Британию и Францию
"Злоупотребление разведданными": Шольц подставил убивающих россиян Британию и Францию - 29.02.2024 Украина.ру
"Злоупотребление разведданными": Шольц подставил убивающих россиян Британию и Францию
Британский политик и военнослужащий, экс-председатель комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в "вопиющем злоупотреблении разведданными" за разглашение подробностей британской помощи Киеву, передает 29 февраля Independent
2024-02-29T10:57
2024-02-29T10:57
олаф шольц
франция
британия
новости
украина
зарубежье
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"Это вопиющее злоупотребление разведывательными данными, преднамеренно призванное отвлечь внимание от нежелания Германии вооружить Украину собственной ракетной системой большой дальности", — сказал Эллвуд.По его словам, аргумент Шольца "без сомнения будет использован Россией".В начале недели канцлер ФРГ заявил, что не отправит Украине ракеты большой дальности немецкого производства Taurus, так как это приблизит немецкие войска к линии фронта на Украине. По его словам, следование примеру Британии и Франции сделает его страну "участником войны".Издание Daily Mail назвала этот комментарий Шольца первым утверждением о том, что британские войска поддерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ).Немецкие оппозиционные депутаты назвали слова Шольца безответственными.Британия и Франция уже давно заявили, что отправляют на Украину ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp. На днях стало известно, что Великобритания также разместила на Украине "небольшое количество" военнослужащих в качестве поддержки, уточнив, что некоторые из них занимались якобы медподготовкой.СМИ писали также, что Великобритания предоставляет Украине разведданные о российских целях.Накануне начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина в СМИ назвали основным архитектором операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море. Адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре этого года, но премьер Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на своем посту из-за своей роли в осуществлении операций украинских сил. Король Карл III одобрил продолжение службы адмиралом.Что касается Франции, издание Politico указывает, что разногласия между канцлером Германии и Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений Макрона об отправке войск Киеву.Издание со ссылкой на немецких чиновников отмечает, что Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином. По данным Кильского института мировой экономики, Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция - только 640 миллионов евро."Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы", - добавляет издание.Politico также замечает, что после саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за "историческую нерешительность" Германии по поводу отправки вооружения на Украину.
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олаф шольц, франция, британия, новости, украина, зарубежье
Олаф Шольц, Франция, Британия, Новости, Украина, Зарубежье

"Злоупотребление разведданными": Шольц подставил убивающих россиян Британию и Францию

10:57 29.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Британский политик и военнослужащий, экс-председатель комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в "вопиющем злоупотреблении разведданными" за разглашение подробностей британской помощи Киеву, передает 29 февраля Independent
"Это вопиющее злоупотребление разведывательными данными, преднамеренно призванное отвлечь внимание от нежелания Германии вооружить Украину собственной ракетной системой большой дальности", — сказал Эллвуд.

По его словам, аргумент Шольца "без сомнения будет использован Россией".
В начале недели канцлер ФРГ заявил, что не отправит Украине ракеты большой дальности немецкого производства Taurus, так как это приблизит немецкие войска к линии фронта на Украине. По его словам, следование примеру Британии и Франции сделает его страну "участником войны".
Издание Daily Mail назвала этот комментарий Шольца первым утверждением о том, что британские войска поддерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Немецкие оппозиционные депутаты назвали слова Шольца безответственными.

"Заявление канцлера относительно предполагаемого участия Франции и Великобритании в эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, совершенно безответственно", - высказался старший депутат от ХДС (бывшей правящей партии Ангелы Меркель) Норберт Роттген.

Британия и Франция уже давно заявили, что отправляют на Украину ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp.
На днях стало известно, что Великобритания также разместила на Украине "небольшое количество" военнослужащих в качестве поддержки, уточнив, что некоторые из них занимались якобы медподготовкой.
СМИ писали также, что Великобритания предоставляет Украине разведданные о российских целях.
Накануне начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина в СМИ назвали основным архитектором операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море. Адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре этого года, но премьер Риши Сунак лично попросил Радакина остаться на своем посту из-за своей роли в осуществлении операций украинских сил. Король Карл III одобрил продолжение службы адмиралом.
Что касается Франции, издание Politico указывает, что разногласия между канцлером Германии и Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений Макрона об отправке войск Киеву.
Издание со ссылкой на немецких чиновников отмечает, что Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином. По данным Кильского института мировой экономики, Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция - только 640 миллионов евро.
"Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы", - добавляет издание.
Politico также замечает, что после саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за "историческую нерешительность" Германии по поводу отправки вооружения на Украину.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Вчера, 21:58
Немецких солдат на Украине не будет, пообещал ШольцНАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 февраля
 
Олаф ШольцФранцияБританияНовостиУкраинаЗарубежье
 
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