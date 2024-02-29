https://ukraina.ru/20240229/1053610009.html

"Предотвратить любой ценой": политики из Нидерландов и Германии выступили против отправки войск Киеву

"Предотвратить любой ценой": политики из Нидерландов и Германии выступили против отправки войск Киеву - 29.02.2024 Украина.ру

"Предотвратить любой ценой": политики из Нидерландов и Германии выступили против отправки войск Киеву

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих Нидерландов на Украину, сообщили на ее сайте

2024-02-29T09:04

2024-02-29T09:04

2024-02-29T09:05

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петиция

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"Мы должны предотвратить это любой ценой. Мы не должны позволить голландским военным сражаться и умирать в непреодолимой войне против России. Призыв к миру как никогда важен", - говорится в материале партии.За первый час петицию подписали более 10 тысяч человек.Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм заявлял, что пока преждевременно говорить об отправке голландских военных на Украину, при этом отметив, что "стоит оставить все возможности открытыми, чтобы посмотреть, как лучше всего можно помочь Украине".Новая промигрантская партия Германии "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" также выступила с критикой идеи отправки войск западных стран на Украину и призвала к переговорам для решения конфликта."Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) считает своим долгом предупредить Европу об эскалации военного насилия в Украине. Представлять себе отправку европейских сухопутных войск на Украину в качестве опции безответственно и переходит красную линию", - говорится в заявлении партии.В ДАРП заявили, что федеральному правительству необходимо занять четкую позицию против инициативы Макрона, добавив, что нет никаких признаков, что у России есть планы нападения на Германию.Партия заявила о солидарности с Украиной и признании ее права на самооборону, но подчеркнула, что эскалация насилия не принесет ничего, кроме еще большего количества страданий и разрушений."ДАРП выступает за мирный и справедливый порядок в Европе, основанный на международном праве. Мы не хотим новой конфронтации внутри Европы или между Востоком и Западом, мы хотим создать общую основу, ориентированную на безопасность, сотрудничество и, следовательно, на будущее", - указано в заявлении.Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлым в Германии. Некоторые немецкие СМИ и даже политики заявили о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выпустил отдельное видеобращение, в котором снова заявил: НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину.В начале недели президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заверил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Европейские страны, а также США и Канада уже отказались отправлять бойцов Киеву.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация. По его мнению, идея Макрона по отправке войск "мертва и неосуществима" и не спасет "утопающего и готового хвататься за любую соломину Зеленского".

https://ukraina.ru/20240227/1053524893.html

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франция, нидерланды, новости, германия, украина, военные, бойцы, петиция