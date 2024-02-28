https://ukraina.ru/20240228/1053606945.html
Оба варианта плохие: что есть у Запада и почему за оружием из России скоро будет очередь - Ищенко
Оба варианта плохие: что есть у Запада и почему за оружием из России скоро будет очередь - Ищенко - 28.02.2024 Украина.ру
Оба варианта плохие: что есть у Запада и почему за оружием из России скоро будет очередь - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о вероятности ввода войск Запада на Украину, о том, почему российское... Украина.ру, 28.02.2024
2024-02-28T23:43
2024-02-28T23:43
2024-02-28T23:43
видео
ростислав ищенко
россия
приднестровье
запад
нато
сво
украина
молдавия
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о вероятности ввода войск Запада на Украину, о том, почему российское оружие пользуется более высоким спросом, а также проанализировал возможные варианты развития событий в Приднестровье, учитывая то, что власти ПМР обратились к России с просьбой о помощи: 00:33 – О заявлениях президента Франции Макрона по поводу возможной отправки военного контингента на Украину; 05:33 – Как горящие американские танки ABRAMS влияют на репутацию США и что сильнее всего вредит их ВПК? 09:25 – Почему российское оружие пользуется более высоким спросом, чем оружие Запада; 11:57 – О главной проблеме для США; 12:29 – Нужны ли России новые границы с НАТО? 20:00 – О ситуации в Приднестровье и возможных вариантах развития событий в связи з обращением ПМР к России с просьбой о помощи.
россия
приднестровье
запад
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия, приднестровье, запад, нато, сво, украина, молдавия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Приднестровье, Запад, НАТО, СВО, Украина, Молдавия
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о вероятности ввода войск Запада на Украину, о том, почему российское оружие пользуется более высоким спросом, а также проанализировал возможные варианты развития событий в Приднестровье, учитывая то, что власти ПМР обратились к России с просьбой о помощи:
00:33 – О заявлениях президента Франции Макрона по поводу возможной отправки военного контингента на Украину;
05:33 – Как горящие американские танки ABRAMS влияют на репутацию США и что сильнее всего вредит их ВПК?
09:25 – Почему российское оружие пользуется более высоким спросом, чем оружие Запада;
11:57 – О главной проблеме для США;
12:29 – Нужны ли России новые границы с НАТО?
20:00 – О ситуации в Приднестровье и возможных вариантах развития событий в связи з обращением ПМР к России с просьбой о помощи.