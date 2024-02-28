"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram - 28.02.2024 Украина.ру
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"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram
"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram - 28.02.2024 Украина.ру
"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram
В среду, 28 февраля, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко сообщил о невозможности блокировки на Украине приложения Telegram. Соответствующий пост он символично опубликовал в том же мессенджере
2024-02-28T22:45
2024-02-28T22:45
новости
украина
телеграм-каналы
свобода слова
сво
спецоперация
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Глава Центра противодействия дезинформации считает, что проукраинские медиа в Telegram якобы вытеснили пророссийские каналы из информпространства. Такие меры были предприняты и оценены как "важная составляющая информационной безопасности". Каким образом на Украине намерены "душить" телеграм-каналы он не уточнил. Дискуссии вокруг возможной блокировки мессенджера Telegram длятся с прошлого года. На Украине считают, что его используют не журналисты, а "агенты влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал ранее приложение вредоносным и допустил прекращение его работы на Украине. В декабре 2023 года на сайте Офиса президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны.
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новости, украина, телеграм-каналы, свобода слова, сво, спецоперация
Новости, Украина, телеграм-каналы, свобода слова, СВО, Спецоперация

"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram

22:45 28.02.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В среду, 28 февраля, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко сообщил о невозможности блокировки на Украине приложения Telegram. Соответствующий пост он символично опубликовал в том же мессенджере
"Запретить или заблокировать Телеграм на Украине невозможно и сейчас вопрос об этом не стоит, поверьте, я знаю, о чём говорю", – написал Коваленко.
Глава Центра противодействия дезинформации считает, что проукраинские медиа в Telegram якобы вытеснили пророссийские каналы из информпространства. Такие меры были предприняты и оценены как "важная составляющая информационной безопасности".
"Нужно разумно работать с этими (прим. ред. – российскими) медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", – добавил Коваленко.
Каким образом на Украине намерены "душить" телеграм-каналы он не уточнил.
Дискуссии вокруг возможной блокировки мессенджера Telegram длятся с прошлого года. На Украине считают, что его используют не журналисты, а "агенты влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал ранее приложение вредоносным и допустил прекращение его работы на Украине. В декабре 2023 года на сайте Офиса президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны.
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