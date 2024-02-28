https://ukraina.ru/20240228/1053606431.html

"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram

"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram - 28.02.2024 Украина.ру

"Это невозможно": на Украине пообещали не блокировать Telegram

В среду, 28 февраля, глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко сообщил о невозможности блокировки на Украине приложения Telegram. Соответствующий пост он символично опубликовал в том же мессенджере

2024-02-28T22:45

2024-02-28T22:45

2024-02-28T22:45

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Глава Центра противодействия дезинформации считает, что проукраинские медиа в Telegram якобы вытеснили пророссийские каналы из информпространства. Такие меры были предприняты и оценены как "важная составляющая информационной безопасности". Каким образом на Украине намерены "душить" телеграм-каналы он не уточнил. Дискуссии вокруг возможной блокировки мессенджера Telegram длятся с прошлого года. На Украине считают, что его используют не журналисты, а "агенты влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал ранее приложение вредоносным и допустил прекращение его работы на Украине. В декабре 2023 года на сайте Офиса президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны.

https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html

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новости, украина, телеграм-каналы, свобода слова, сво, спецоперация