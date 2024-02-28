https://ukraina.ru/20240228/1053603938.html

Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины

Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины - 28.02.2024 Украина.ру

Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины

Ранее в Париже на срочном совещании лидеров западных стран о ситуации на Украине фактически обсуждалось решение о вводе войск на территорию Украины на двусторонней основе в обход устава НАТО. Главную информацию об этом озвучили президент и премьер Франции

2024-02-28T19:30

2024-02-28T19:30

2024-02-28T19:30

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россия

украина

владимир зеленский

сша

китай

эммануэль макрон

франция

третья мировая война

фермер

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Ряд стран от этого открестились сразу. Великобритания сказала, что широкомасштабного ввода войск она не планирует, но так ничего и не отрицала.Большая война на Украине рискует перерасти в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению одной из европейских стран. Зачем США ядерная война с Россией ради Украины в ситуации, когда в стороне останутся в стороне Китай, Индия, Япония и Пакистан? Они же после войны станут влиятельными и самостоятельными государствами. Мировая война нужна США только в том случае, когда в ней участвуют все важнейшие игроки, считает политолог, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай СтариковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Николай Викторович, почему именно Франция озвучила этот сценарий? Неужели ей больше всех надо?- Вы правильно использовали глагол "озвучить". У меня складывается впечатление, что это был зондаж общественного мнения на Западе, связанный с шантажом России. Такой "зондошантаж" Москвы. Мол, при определенном развитии событий на Западе уже подумывают о вводе войск на Украину, а это вроде как должно побудить Россию поменять свою позицию: остановиться и договориться.Почему Макрон это говорит?Макрон всегда выступал в качестве европейского "ястреба". В данном случае речь идет о внутренней конкуренции среди стран ЕС.Опасно ли это для нас? Конечно. К этому надо относиться серьезно. Хотя вероятность такого сценария сегодня невысока. Объясню почему.Мы неоднократно говорили, что США фактически управляют Европой. Америка развязала войну на территории европейского континента. Чем кровавее и дольше будет идти эта война, тем лучше для американцев. Но есть один нюанс.Давайте вспомним историю Первой и Второй мировых войн. Мировую войну выиграет тот, кто вступает в нее позже остальных. Он экономит силы, его промышленность не работает только на фронт, а развивается естественным путем. Чем позднее вступаешь – тем лучше. США так выиграли в Первой мировой войне. Во Второй мировой войне воплотить эту теорию в жизнь у них не получилось. И сейчас они хотели бы сделать еще раз.Понятно, что СВО – это конфликт не масштаба двух предыдущих мировых войн. Если в этот конфликт втянется Польша, Прибалтика и Франция, то конфликт расширится, а США останутся в стороне. Если это будет не решением НАТО, а решением отдельных государств, у американцев не будет необходимости отправлять своих солдат на европейский континент пока этого не захотят.На примере выделения денег для режима Зеленского мы видим, что делают США, когда они чего-то не хотят. Якобы две партии заблудились в трех законодательных соснах. "Ушли в отпуск", "Зайдите в понедельник", "Надо посоветоваться с товарищами". Тут могли бы быть применимы все фразы из советских фильмов.В случае большой войны в Европе американцы поступят точно так же. "У нас выборы, мы не можем".Есть еще один момент. Большая война на Украине рискует перерасти в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению одной из европейских стран. Зачем США ядерная война с Россией ради Украины в ситуации, когда в стороне останутся в стороне Китай, Индия, Япония и Пакистан? Они же после войны станут влиятельными и самостоятельными государствами.Короче говоря, мировая война нужна США только в том случае, когда в ней участвуют все важнейшие игроки. Зачем им война, в которой участвуют их союзники, а Китай (ради которого все затевалось), стоит в стороне?Резюмирую. Эти слова Макрона – не более чем попытка зондажа и шантажа в отношении России.- Как эти опасные заявления соотносятся с заявлениями о мирных переговорах по Украине?- Я бы в этой связи отметил реакцию свежеиспеченного премьера Франции Габриэля Атталя.Он выступил в той же роли, в которой мы привыкли видеть темнокожую девушку из пресс-службы Белого дома (Карин Жан-Пьер). Она постоянно выходит и объясняет, что на самом деле имел в виду Байден, когда произнес то или иное заявление. У Макрона таких толкователей до сих пор не наблюдалось. Он сам справлялся. Когда он сказал о смерти мозга НАТО, это заявление прозвучало внятно и понятно. А теперь Габриэль Атталь выходит и разжевывает слова Макрона.Это означает, что реакция на этот "зондошантаж" пошла такая, что надо немного откатить назад.Макрону это политических очков точно не добавило. Зато повысило напряженность на европейском континенте и вообще в мире.- А как постоянные протесты европейских фермеров соотносятся с выделением помощи Украине?- Западное общество сегодня построено на мифе о том, что если человек прочитает несколько статей и посмотрит несколько программ по телевизору, то он сможет разбираться в мировой политике. Это делается для того, чтобы влиять на человека через СМИ. То есть на Западе выбирают какое-то направление, а потом под него как из пластилина лепят общественное мнение. И западные политики считают, что могут всех во всем убедить.Но у этого мифа есть обратная сторона. Если люди в чем-то убеждены, вы должны на эти убеждения как-то реагировать. Вы не можете ничего не делать. А если вы ничего не делаете, люди начинают проводить акции протеста, потому что им объяснили, что это их право и обязанность.Фермеры в Европе сейчас напоминают динозавров в конце мелового периода. В новых меняющихся экономико-климатических условиях – это вымирающий вид. Я имею в виду, что Запад под видом изменения климата меняет экономику. В новых условиях фермеров в Европе просто не должно быть. Потому что по новым "зеленым" стандартам они не могут производить конкурентоспособную продукцию.Европейские аграрии это чувствуют. Они видят своего врага в дешевой украинской кукурузе. Хотя на самом деле главный их враг – глобалисты, которые скупили огромные территории по всему миру, где они, применяя технологий, которые недоступны рядовому фермеру, производят продовольствие.Повторюсь, фермеры в Европе вымирают словно динозавры. Но если динозавры не могли проводить акции протеста, то фермеры умеют.Сомневаюсь, что эти протесты им как-то помогут. Но это красиво и ярко. Возможно, это приведет в чувство кого-то из европейских граждан. Потому что сегодня пришли за крестьянами, завтра придут за рабочими. Потому что европейская промышленность из-за разрыва экономических связей с Россией уже переезжает в США.Эти протесты – первая ласточка, которая еще не стала орлом. Пока она не может остановить европейские правительства на их гибельном пути.- Европарламент при этом выделяет деньги на Украину. Брюссель пересмотрел долгосрочный бюджет Евросоюза, включил дополнительный пакет помощи Киеву в 50 миллиардов евро, а также одобрил новый фонд для его финансирования. Если у Европы такие внутренние проблемы, сколько она еще сможет финансировать Украину? И возможна ли ситуация, что большая война отвлечет внимание европейских граждан от этих проблем?- Проблемой европейских политиков является не отсутствие денег. Деньги создаются из воздуха. Их основная проблема – мнение собственных граждан.Они должны сказать фермерам: "Вы должны разориться, чтобы Зеленский выплатил пенсии и зарплаты". Согласитесь, что этот тезис не найдет у них понимания. А таких групп населения, к которым придется обращаться с такими странными заявлениями, очень много.Отсюда появляется все больше страшилок, что русские готовятся на всех напасть. Это не более чем попытка повлиять на мнение каждого отдельного европейца.Деньги у Европы есть. Просто пока им приходится что-то урезать.Если бы европейцам 10 лет назад сказали, что им в буквальном смысле придется содержать Украину, они бы это не восприняли всерьез. А теперь европейским политикам приходится убеждать собственным гражданам, что "Украина сражается за нас, потому что свобода лучше несвободы". Но когда человек приходит домой к пустому холодильнику, никакие лозунги ему не помогают.Пока же Европа пытается выдержать баланс между лозунгами о помощи Украине и тем, чтобы не вызвать жесточайший социальный кризис у себя.- Со времен Майдана мы помним, что когда лозунги не действуют, появляется сакральная жертва. Может ли такой жертвой стать Зеленский? Кому такая жертва может потребоваться?- В книге "Золотой теленок" был Зицпредседатель Фунт, который сидел при всех властях. На него списываются все махинации небольшой компании, он отсиживает срок, выходит на свободу и садится опять. Это его профессия. Зеленский тоже должен взять на себя весь негатив за то, что произошло. При этом он должен остаться символом борьбы с Россией.А символ не может быть стареющим и лысеющим человеком во Флориде с бокалом вина. Он должен быть молодой, поджарый и уставший от долгой борьбы. И портреты его должны висеть с траурной ленточкой на стене. Поэтому судьба Зеленского очень печальна. Другого исхода лично для него я не вижу.У его банды еще может быть какое-то будущее, потому что ее никто не знает в лицо. А у Зеленского такого будущего быть не может.

https://ukraina.ru/20220412/1033745160.html

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, владимир зеленский, сша, китай, эммануэль макрон, франция, третья мировая война, фермер, европа, экономика