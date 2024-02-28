Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины - 28.02.2024 Украина.ру
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Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины
Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины - 28.02.2024 Украина.ру
Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины
Ранее в Париже на срочном совещании лидеров западных стран о ситуации на Украине фактически обсуждалось решение о вводе войск на территорию Украины на двусторонней основе в обход устава НАТО. Главную информацию об этом озвучили президент и премьер Франции
2024-02-28T19:30
2024-02-28T19:30
интервью
россия
украина
владимир зеленский
сша
китай
эммануэль макрон
франция
третья мировая война
фермер
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Ряд стран от этого открестились сразу. Великобритания сказала, что широкомасштабного ввода войск она не планирует, но так ничего и не отрицала.Большая война на Украине рискует перерасти в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению одной из европейских стран. Зачем США ядерная война с Россией ради Украины в ситуации, когда в стороне останутся в стороне Китай, Индия, Япония и Пакистан? Они же после войны станут влиятельными и самостоятельными государствами. Мировая война нужна США только в том случае, когда в ней участвуют все важнейшие игроки, считает политолог, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай СтариковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Николай Викторович, почему именно Франция озвучила этот сценарий? Неужели ей больше всех надо?- Вы правильно использовали глагол "озвучить". У меня складывается впечатление, что это был зондаж общественного мнения на Западе, связанный с шантажом России. Такой "зондошантаж" Москвы. Мол, при определенном развитии событий на Западе уже подумывают о вводе войск на Украину, а это вроде как должно побудить Россию поменять свою позицию: остановиться и договориться.Почему Макрон это говорит?Макрон всегда выступал в качестве европейского "ястреба". В данном случае речь идет о внутренней конкуренции среди стран ЕС.Опасно ли это для нас? Конечно. К этому надо относиться серьезно. Хотя вероятность такого сценария сегодня невысока. Объясню почему.Мы неоднократно говорили, что США фактически управляют Европой. Америка развязала войну на территории европейского континента. Чем кровавее и дольше будет идти эта война, тем лучше для американцев. Но есть один нюанс.Давайте вспомним историю Первой и Второй мировых войн. Мировую войну выиграет тот, кто вступает в нее позже остальных. Он экономит силы, его промышленность не работает только на фронт, а развивается естественным путем. Чем позднее вступаешь – тем лучше. США так выиграли в Первой мировой войне. Во Второй мировой войне воплотить эту теорию в жизнь у них не получилось. И сейчас они хотели бы сделать еще раз.Понятно, что СВО – это конфликт не масштаба двух предыдущих мировых войн. Если в этот конфликт втянется Польша, Прибалтика и Франция, то конфликт расширится, а США останутся в стороне. Если это будет не решением НАТО, а решением отдельных государств, у американцев не будет необходимости отправлять своих солдат на европейский континент пока этого не захотят.На примере выделения денег для режима Зеленского мы видим, что делают США, когда они чего-то не хотят. Якобы две партии заблудились в трех законодательных соснах. "Ушли в отпуск", "Зайдите в понедельник", "Надо посоветоваться с товарищами". Тут могли бы быть применимы все фразы из советских фильмов.В случае большой войны в Европе американцы поступят точно так же. "У нас выборы, мы не можем".Есть еще один момент. Большая война на Украине рискует перерасти в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению одной из европейских стран. Зачем США ядерная война с Россией ради Украины в ситуации, когда в стороне останутся в стороне Китай, Индия, Япония и Пакистан? Они же после войны станут влиятельными и самостоятельными государствами.Короче говоря, мировая война нужна США только в том случае, когда в ней участвуют все важнейшие игроки. Зачем им война, в которой участвуют их союзники, а Китай (ради которого все затевалось), стоит в стороне?Резюмирую. Эти слова Макрона – не более чем попытка зондажа и шантажа в отношении России.- Как эти опасные заявления соотносятся с заявлениями о мирных переговорах по Украине?- Я бы в этой связи отметил реакцию свежеиспеченного премьера Франции Габриэля Атталя.Он выступил в той же роли, в которой мы привыкли видеть темнокожую девушку из пресс-службы Белого дома (Карин Жан-Пьер). Она постоянно выходит и объясняет, что на самом деле имел в виду Байден, когда произнес то или иное заявление. У Макрона таких толкователей до сих пор не наблюдалось. Он сам справлялся. Когда он сказал о смерти мозга НАТО, это заявление прозвучало внятно и понятно. А теперь Габриэль Атталь выходит и разжевывает слова Макрона.Это означает, что реакция на этот "зондошантаж" пошла такая, что надо немного откатить назад.Макрону это политических очков точно не добавило. Зато повысило напряженность на европейском континенте и вообще в мире.- А как постоянные протесты европейских фермеров соотносятся с выделением помощи Украине?- Западное общество сегодня построено на мифе о том, что если человек прочитает несколько статей и посмотрит несколько программ по телевизору, то он сможет разбираться в мировой политике. Это делается для того, чтобы влиять на человека через СМИ. То есть на Западе выбирают какое-то направление, а потом под него как из пластилина лепят общественное мнение. И западные политики считают, что могут всех во всем убедить.Но у этого мифа есть обратная сторона. Если люди в чем-то убеждены, вы должны на эти убеждения как-то реагировать. Вы не можете ничего не делать. А если вы ничего не делаете, люди начинают проводить акции протеста, потому что им объяснили, что это их право и обязанность.Фермеры в Европе сейчас напоминают динозавров в конце мелового периода. В новых меняющихся экономико-климатических условиях – это вымирающий вид. Я имею в виду, что Запад под видом изменения климата меняет экономику. В новых условиях фермеров в Европе просто не должно быть. Потому что по новым "зеленым" стандартам они не могут производить конкурентоспособную продукцию.Европейские аграрии это чувствуют. Они видят своего врага в дешевой украинской кукурузе. Хотя на самом деле главный их враг – глобалисты, которые скупили огромные территории по всему миру, где они, применяя технологий, которые недоступны рядовому фермеру, производят продовольствие.Повторюсь, фермеры в Европе вымирают словно динозавры. Но если динозавры не могли проводить акции протеста, то фермеры умеют.Сомневаюсь, что эти протесты им как-то помогут. Но это красиво и ярко. Возможно, это приведет в чувство кого-то из европейских граждан. Потому что сегодня пришли за крестьянами, завтра придут за рабочими. Потому что европейская промышленность из-за разрыва экономических связей с Россией уже переезжает в США.Эти протесты – первая ласточка, которая еще не стала орлом. Пока она не может остановить европейские правительства на их гибельном пути.- Европарламент при этом выделяет деньги на Украину. Брюссель пересмотрел долгосрочный бюджет Евросоюза, включил дополнительный пакет помощи Киеву в 50 миллиардов евро, а также одобрил новый фонд для его финансирования. Если у Европы такие внутренние проблемы, сколько она еще сможет финансировать Украину? И возможна ли ситуация, что большая война отвлечет внимание европейских граждан от этих проблем?- Проблемой европейских политиков является не отсутствие денег. Деньги создаются из воздуха. Их основная проблема – мнение собственных граждан.Они должны сказать фермерам: "Вы должны разориться, чтобы Зеленский выплатил пенсии и зарплаты". Согласитесь, что этот тезис не найдет у них понимания. А таких групп населения, к которым придется обращаться с такими странными заявлениями, очень много.Отсюда появляется все больше страшилок, что русские готовятся на всех напасть. Это не более чем попытка повлиять на мнение каждого отдельного европейца.Деньги у Европы есть. Просто пока им приходится что-то урезать.Если бы европейцам 10 лет назад сказали, что им в буквальном смысле придется содержать Украину, они бы это не восприняли всерьез. А теперь европейским политикам приходится убеждать собственным гражданам, что "Украина сражается за нас, потому что свобода лучше несвободы". Но когда человек приходит домой к пустому холодильнику, никакие лозунги ему не помогают.Пока же Европа пытается выдержать баланс между лозунгами о помощи Украине и тем, чтобы не вызвать жесточайший социальный кризис у себя.- Со времен Майдана мы помним, что когда лозунги не действуют, появляется сакральная жертва. Может ли такой жертвой стать Зеленский? Кому такая жертва может потребоваться?- В книге "Золотой теленок" был Зицпредседатель Фунт, который сидел при всех властях. На него списываются все махинации небольшой компании, он отсиживает срок, выходит на свободу и садится опять. Это его профессия. Зеленский тоже должен взять на себя весь негатив за то, что произошло. При этом он должен остаться символом борьбы с Россией.А символ не может быть стареющим и лысеющим человеком во Флориде с бокалом вина. Он должен быть молодой, поджарый и уставший от долгой борьбы. И портреты его должны висеть с траурной ленточкой на стене. Поэтому судьба Зеленского очень печальна. Другого исхода лично для него я не вижу.У его банды еще может быть какое-то будущее, потому что ее никто не знает в лицо. А у Зеленского такого будущего быть не может.
https://ukraina.ru/20220412/1033745160.html
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
https://ukraina.ru/20240227/1053540154.html
россия
украина
сша
китай
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Роман Гнатюк
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интервью, россия, украина, владимир зеленский, сша, китай, эммануэль макрон, франция, третья мировая война, фермер, европа, экономика
Интервью, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, Китай, Эммануэль Макрон, Франция, третья мировая война, фермер, Европа, экономика

Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за Украины

19:30 28.02.2024
 
© Владимир ТрефиловНиколай Стариков интервью
Николай Стариков интервью
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корреспондент издания Украина.ру
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Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ранее в Париже на срочном совещании лидеров западных стран о ситуации на Украине фактически обсуждалось решение о вводе войск на территорию Украины на двусторонней основе в обход устава НАТО. Главную информацию об этом озвучили президент и премьер Франции
Ряд стран от этого открестились сразу. Великобритания сказала, что широкомасштабного ввода войск она не планирует, но так ничего и не отрицала.
Большая война на Украине рискует перерасти в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению одной из европейских стран. Зачем США ядерная война с Россией ради Украины в ситуации, когда в стороне останутся в стороне Китай, Индия, Япония и Пакистан? Они же после войны станут влиятельными и самостоятельными государствами. Мировая война нужна США только в том случае, когда в ней участвуют все важнейшие игроки, считает политолог, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Николай Викторович, почему именно Франция озвучила этот сценарий? Неужели ей больше всех надо?
- Вы правильно использовали глагол "озвучить". У меня складывается впечатление, что это был зондаж общественного мнения на Западе, связанный с шантажом России. Такой "зондошантаж" Москвы. Мол, при определенном развитии событий на Западе уже подумывают о вводе войск на Украину, а это вроде как должно побудить Россию поменять свою позицию: остановиться и договориться.
Николай Стариков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля 2022, 12:00
Николай Стариков: кто онПисатель-публицист, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду»
Почему Макрон это говорит?
Макрон всегда выступал в качестве европейского "ястреба". В данном случае речь идет о внутренней конкуренции среди стран ЕС.
Опасно ли это для нас? Конечно. К этому надо относиться серьезно. Хотя вероятность такого сценария сегодня невысока. Объясню почему.
Мы неоднократно говорили, что США фактически управляют Европой. Америка развязала войну на территории европейского континента. Чем кровавее и дольше будет идти эта война, тем лучше для американцев. Но есть один нюанс.
Давайте вспомним историю Первой и Второй мировых войн. Мировую войну выиграет тот, кто вступает в нее позже остальных. Он экономит силы, его промышленность не работает только на фронт, а развивается естественным путем. Чем позднее вступаешь – тем лучше. США так выиграли в Первой мировой войне. Во Второй мировой войне воплотить эту теорию в жизнь у них не получилось. И сейчас они хотели бы сделать еще раз.
Понятно, что СВО – это конфликт не масштаба двух предыдущих мировых войн. Если в этот конфликт втянется Польша, Прибалтика и Франция, то конфликт расширится, а США останутся в стороне. Если это будет не решением НАТО, а решением отдельных государств, у американцев не будет необходимости отправлять своих солдат на европейский континент пока этого не захотят.
На примере выделения денег для режима Зеленского мы видим, что делают США, когда они чего-то не хотят. Якобы две партии заблудились в трех законодательных соснах. "Ушли в отпуск", "Зайдите в понедельник", "Надо посоветоваться с товарищами". Тут могли бы быть применимы все фразы из советских фильмов.
В случае большой войны в Европе американцы поступят точно так же. "У нас выборы, мы не можем".
Есть еще один момент. Большая война на Украине рискует перерасти в ядерный конфликт, который приведет к уничтожению одной из европейских стран. Зачем США ядерная война с Россией ради Украины в ситуации, когда в стороне останутся в стороне Китай, Индия, Япония и Пакистан? Они же после войны станут влиятельными и самостоятельными государствами.
Короче говоря, мировая война нужна США только в том случае, когда в ней участвуют все важнейшие игроки. Зачем им война, в которой участвуют их союзники, а Китай (ради которого все затевалось), стоит в стороне?
Резюмирую. Эти слова Макрона – не более чем попытка зондажа и шантажа в отношении России.
- Как эти опасные заявления соотносятся с заявлениями о мирных переговорах по Украине?
- Я бы в этой связи отметил реакцию свежеиспеченного премьера Франции Габриэля Атталя.
Он выступил в той же роли, в которой мы привыкли видеть темнокожую девушку из пресс-службы Белого дома (Карин Жан-Пьер). Она постоянно выходит и объясняет, что на самом деле имел в виду Байден, когда произнес то или иное заявление. У Макрона таких толкователей до сих пор не наблюдалось. Он сам справлялся. Когда он сказал о смерти мозга НАТО, это заявление прозвучало внятно и понятно. А теперь Габриэль Атталь выходит и разжевывает слова Макрона.
Это означает, что реакция на этот "зондошантаж" пошла такая, что надо немного откатить назад.
Макрону это политических очков точно не добавило. Зато повысило напряженность на европейском континенте и вообще в мире.
- А как постоянные протесты европейских фермеров соотносятся с выделением помощи Украине?
- Западное общество сегодня построено на мифе о том, что если человек прочитает несколько статей и посмотрит несколько программ по телевизору, то он сможет разбираться в мировой политике. Это делается для того, чтобы влиять на человека через СМИ. То есть на Западе выбирают какое-то направление, а потом под него как из пластилина лепят общественное мнение. И западные политики считают, что могут всех во всем убедить.
Но у этого мифа есть обратная сторона. Если люди в чем-то убеждены, вы должны на эти убеждения как-то реагировать. Вы не можете ничего не делать. А если вы ничего не делаете, люди начинают проводить акции протеста, потому что им объяснили, что это их право и обязанность.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 12:55
Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с РоссиейТретья мировая война неизбежна? Или у НАТО и России получится "разойтись бортами"?
Фермеры в Европе сейчас напоминают динозавров в конце мелового периода. В новых меняющихся экономико-климатических условиях – это вымирающий вид. Я имею в виду, что Запад под видом изменения климата меняет экономику. В новых условиях фермеров в Европе просто не должно быть. Потому что по новым "зеленым" стандартам они не могут производить конкурентоспособную продукцию.
Европейские аграрии это чувствуют. Они видят своего врага в дешевой украинской кукурузе. Хотя на самом деле главный их враг – глобалисты, которые скупили огромные территории по всему миру, где они, применяя технологий, которые недоступны рядовому фермеру, производят продовольствие.
Повторюсь, фермеры в Европе вымирают словно динозавры. Но если динозавры не могли проводить акции протеста, то фермеры умеют.
Сомневаюсь, что эти протесты им как-то помогут. Но это красиво и ярко. Возможно, это приведет в чувство кого-то из европейских граждан. Потому что сегодня пришли за крестьянами, завтра придут за рабочими. Потому что европейская промышленность из-за разрыва экономических связей с Россией уже переезжает в США.
Эти протесты – первая ласточка, которая еще не стала орлом. Пока она не может остановить европейские правительства на их гибельном пути.
- Европарламент при этом выделяет деньги на Украину. Брюссель пересмотрел долгосрочный бюджет Евросоюза, включил дополнительный пакет помощи Киеву в 50 миллиардов евро, а также одобрил новый фонд для его финансирования. Если у Европы такие внутренние проблемы, сколько она еще сможет финансировать Украину? И возможна ли ситуация, что большая война отвлечет внимание европейских граждан от этих проблем?
- Проблемой европейских политиков является не отсутствие денег. Деньги создаются из воздуха. Их основная проблема – мнение собственных граждан.
Они должны сказать фермерам: "Вы должны разориться, чтобы Зеленский выплатил пенсии и зарплаты". Согласитесь, что этот тезис не найдет у них понимания. А таких групп населения, к которым придется обращаться с такими странными заявлениями, очень много.
Отсюда появляется все больше страшилок, что русские готовятся на всех напасть. Это не более чем попытка повлиять на мнение каждого отдельного европейца.
Деньги у Европы есть. Просто пока им приходится что-то урезать.
Если бы европейцам 10 лет назад сказали, что им в буквальном смысле придется содержать Украину, они бы это не восприняли всерьез. А теперь европейским политикам приходится убеждать собственным гражданам, что "Украина сражается за нас, потому что свобода лучше несвободы". Но когда человек приходит домой к пустому холодильнику, никакие лозунги ему не помогают.
Пока же Европа пытается выдержать баланс между лозунгами о помощи Украине и тем, чтобы не вызвать жесточайший социальный кризис у себя.
- Со времен Майдана мы помним, что когда лозунги не действуют, появляется сакральная жертва. Может ли такой жертвой стать Зеленский? Кому такая жертва может потребоваться?
- В книге "Золотой теленок" был Зицпредседатель Фунт, который сидел при всех властях. На него списываются все махинации небольшой компании, он отсиживает срок, выходит на свободу и садится опять. Это его профессия. Зеленский тоже должен взять на себя весь негатив за то, что произошло. При этом он должен остаться символом борьбы с Россией.
А символ не может быть стареющим и лысеющим человеком во Флориде с бокалом вина. Он должен быть молодой, поджарый и уставший от долгой борьбы. И портреты его должны висеть с траурной ленточкой на стене. Поэтому судьба Зеленского очень печальна. Другого исхода лично для него я не вижу.
Евгений Федоров интервью
27 февраля, 04:38
Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы Запад ведет сбалансированные военные действия на условиях, которые продиктовала Россия. Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде
У его банды еще может быть какое-то будущее, потому что ее никто не знает в лицо. А у Зеленского такого будущего быть не может.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСШАКитайЭммануэль МакронФранциятретья мировая войнафермерЕвропаэкономика
 
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