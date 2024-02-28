https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны - 28.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны
Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
2024-02-28T18:25
2024-02-28T18:25
2024-02-28T18:25
интервью
россия
приднестровье
сво
молдавия
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044070756_99:8:820:413_1920x0_80_0_0_b13b4e537702b4d250b5c51e9bd17cbe.jpg
Молдавский произвол в отношении Приднестровья во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, идет ли речь только о мерах экономического характера или и о военной помощи со стороны России тоже, поскольку в первом абзаце упоминается "уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре", которое и остановило войну в Приднестровье в 1992 году?- Если опираться только на проект Декларации, то речь идет о защите в контексте того давления, которое оказывает на Приднестровье Кишинев. А съезд посвящен именно блокаде, которую испытывает республика. Это экономическое давление построено на том, что предприятия Приднестровья попали под двойные таможенные и налоговые сборы. В таких условиях они становятся неконкурентноспособными. Из республики бегут инвесторы, бежит бизнес, уезжают трудоспособные граждане. Это уничтожение республики. Если в республике нет трудоспособного населения, она распадается. Особенно это важно для непризнанных стран, где важно наличие крепкого гражданского общества, экономического потенциала.Опираясь на тезис о защите Приднестровья Россией, мы воспринимаем это, в первую очередь, как защиту социально-экономической составляющей. Это обращение позволяет России более решительно и смело действовать на этом направлении. Но многие вещи депутаты не моли включить в резолюцию, поскольку республика маленькая и находится во враждебном окружении. Она вынуждена учитывать, что на Украине и в Молдове враждебные антироссийские режимы. А между ними узкая полоса земли, ориентированная на Россию и где прошел референдум о вхождении в состав РФ.Помимо России, в декларации идет обращение и в ОБСЕ, ООН, международные структуры. Возможно, это ритуальная история, что надо обратиться в курируемые Вашингтоном организации: спасите нас от молдавского произвола. Но молдавский произвол во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него.- Насколько велики сейчас перспективы создания сухопутного коридора к Приднестровью на фоне продвижения российской армии?- Об этом скажут в генштабе, но то, что создание этого коридора логично и без решения вопроса о Северном Причерноморье завершение СВО невозможно. Территория от Херсона до Одессы это ментально и исторически наша территория. Без этого невозможно и решить проблему Приднестровья.- Какие меры экономического характера может предпринять Россия для защиты ПМР? Есть ли рычаги давления на Кишинев?- У Молдовы есть серьезные бизнес-интересы в России. И на этом можно играть. Кишинев должен получить четкое предупреждение о том, если они продолжат экономическую блокаду Приднестровья. То в итоге могут возникнуть зеркальные меры со стороны России. Если мы говорим о защите Приднестровья, то надо понимать, что республика в окружении, и отправить туда гуманитарный конвой не получится.- Еще несколько месяцев назад мы обсуждали вероятную военную провокацию киевского режима против ПМР. Сохраняется ли эта угроза или она сошла на нет после последних поражений ВСУ?- Такая угроза, наоборот, возрастает. На фоне поражения ВСУ от российской армии в Киеве все больше зреет желание компенсировать это маленькой победоносной операцией. В этом плане Приднестровье лакомый кусок.
https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
россия
приднестровье
молдавия
приднестровская молдавская республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044070756_148:0:783:476_1920x0_80_0_0_6698052d2796209aaa419159fc7f4936.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, приднестровье, сво, молдавия, приднестровская молдавская республика
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны
Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
Молдавский произвол в отношении Приднестровья во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Дмитрий, идет ли речь только о мерах экономического характера или и о военной помощи со стороны России тоже, поскольку в первом абзаце упоминается "уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре", которое и остановило войну в Приднестровье в 1992 году?
- Если опираться только на проект Декларации, то речь идет о защите в контексте того давления, которое оказывает на Приднестровье Кишинев. А съезд посвящен именно блокаде, которую испытывает республика. Это экономическое давление построено на том, что предприятия Приднестровья попали под двойные таможенные и налоговые сборы. В таких условиях они становятся неконкурентноспособными.
Из республики бегут инвесторы, бежит бизнес, уезжают трудоспособные граждане. Это уничтожение республики. Если в республике нет трудоспособного населения, она распадается. Особенно это важно для непризнанных стран, где важно наличие крепкого гражданского общества, экономического потенциала.
Опираясь на тезис о защите Приднестровья Россией, мы воспринимаем это, в первую очередь, как защиту социально-экономической составляющей. Это обращение позволяет России более решительно и смело действовать на этом направлении. Но многие вещи депутаты не моли включить в резолюцию, поскольку республика маленькая и находится во враждебном окружении. Она вынуждена учитывать, что на Украине и в Молдове враждебные антироссийские режимы. А между ними узкая полоса земли, ориентированная на Россию и где прошел референдум о вхождении в состав РФ.
Помимо России, в декларации идет обращение и в ОБСЕ, ООН, международные структуры. Возможно, это ритуальная история, что надо обратиться в курируемые Вашингтоном организации: спасите нас от молдавского произвола. Но молдавский произвол во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него.
- Насколько велики сейчас перспективы создания сухопутного коридора к Приднестровью на фоне продвижения российской армии?
- Об этом скажут в генштабе, но то, что создание этого коридора логично и без решения вопроса о Северном Причерноморье завершение СВО невозможно. Территория от Херсона до Одессы это ментально и исторически наша территория. Без этого невозможно и решить проблему Приднестровья.
- Какие меры экономического характера может предпринять Россия для защиты ПМР? Есть ли рычаги давления на Кишинев?
- У Молдовы есть серьезные бизнес-интересы в России. И на этом можно играть. Кишинев должен получить четкое предупреждение о том, если они продолжат экономическую блокаду Приднестровья. То в итоге могут возникнуть зеркальные меры со стороны России. Если мы говорим о защите Приднестровья, то надо понимать, что республика в окружении, и отправить туда гуманитарный конвой не получится.
- Еще несколько месяцев назад мы обсуждали вероятную военную провокацию киевского режима против ПМР. Сохраняется ли эта угроза или она сошла на нет после последних поражений ВСУ?
- Такая угроза, наоборот, возрастает. На фоне поражения ВСУ от российской армии в Киеве все больше зреет желание компенсировать это маленькой победоносной операцией. В этом плане Приднестровье лакомый кусок.