Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны - 28.02.2024 Украина.ру
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Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны - 28.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны
Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
2024-02-28T18:25
2024-02-28T18:25
интервью
россия
приднестровье
сво
молдавия
приднестровская молдавская республика
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Молдавский произвол в отношении Приднестровья во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, идет ли речь только о мерах экономического характера или и о военной помощи со стороны России тоже, поскольку в первом абзаце упоминается "уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре", которое и остановило войну в Приднестровье в 1992 году?- Если опираться только на проект Декларации, то речь идет о защите в контексте того давления, которое оказывает на Приднестровье Кишинев. А съезд посвящен именно блокаде, которую испытывает республика. Это экономическое давление построено на том, что предприятия Приднестровья попали под двойные таможенные и налоговые сборы. В таких условиях они становятся неконкурентноспособными. Из республики бегут инвесторы, бежит бизнес, уезжают трудоспособные граждане. Это уничтожение республики. Если в республике нет трудоспособного населения, она распадается. Особенно это важно для непризнанных стран, где важно наличие крепкого гражданского общества, экономического потенциала.Опираясь на тезис о защите Приднестровья Россией, мы воспринимаем это, в первую очередь, как защиту социально-экономической составляющей. Это обращение позволяет России более решительно и смело действовать на этом направлении. Но многие вещи депутаты не моли включить в резолюцию, поскольку республика маленькая и находится во враждебном окружении. Она вынуждена учитывать, что на Украине и в Молдове враждебные антироссийские режимы. А между ними узкая полоса земли, ориентированная на Россию и где прошел референдум о вхождении в состав РФ.Помимо России, в декларации идет обращение и в ОБСЕ, ООН, международные структуры. Возможно, это ритуальная история, что надо обратиться в курируемые Вашингтоном организации: спасите нас от молдавского произвола. Но молдавский произвол во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него.- Насколько велики сейчас перспективы создания сухопутного коридора к Приднестровью на фоне продвижения российской армии?- Об этом скажут в генштабе, но то, что создание этого коридора логично и без решения вопроса о Северном Причерноморье завершение СВО невозможно. Территория от Херсона до Одессы это ментально и исторически наша территория. Без этого невозможно и решить проблему Приднестровья.- Какие меры экономического характера может предпринять Россия для защиты ПМР? Есть ли рычаги давления на Кишинев?- У Молдовы есть серьезные бизнес-интересы в России. И на этом можно играть. Кишинев должен получить четкое предупреждение о том, если они продолжат экономическую блокаду Приднестровья. То в итоге могут возникнуть зеркальные меры со стороны России. Если мы говорим о защите Приднестровья, то надо понимать, что республика в окружении, и отправить туда гуманитарный конвой не получится.- Еще несколько месяцев назад мы обсуждали вероятную военную провокацию киевского режима против ПМР. Сохраняется ли эта угроза или она сошла на нет после последних поражений ВСУ?- Такая угроза, наоборот, возрастает. На фоне поражения ВСУ от российской армии в Киеве все больше зреет желание компенсировать это маленькой победоносной операцией. В этом плане Приднестровье лакомый кусок.
https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html
https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html
россия
приднестровье
молдавия
приднестровская молдавская республика
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, приднестровье, сво, молдавия, приднестровская молдавская республика
Интервью, Россия, Приднестровье, СВО, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика

Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможны

18:25 28.02.2024
 
© vk.com / Дмитрий СоинДмитрий Соин интервью
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© vk.com / Дмитрий Соин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Власти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
Молдавский произвол в отношении Приднестровья во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Дмитрий, идет ли речь только о мерах экономического характера или и о военной помощи со стороны России тоже, поскольку в первом абзаце упоминается "уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре", которое и остановило войну в Приднестровье в 1992 году?
- Если опираться только на проект Декларации, то речь идет о защите в контексте того давления, которое оказывает на Приднестровье Кишинев. А съезд посвящен именно блокаде, которую испытывает республика. Это экономическое давление построено на том, что предприятия Приднестровья попали под двойные таможенные и налоговые сборы. В таких условиях они становятся неконкурентноспособными.
Из республики бегут инвесторы, бежит бизнес, уезжают трудоспособные граждане. Это уничтожение республики. Если в республике нет трудоспособного населения, она распадается. Особенно это важно для непризнанных стран, где важно наличие крепкого гражданского общества, экономического потенциала.
Дмитрий Соин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта 2023, 16:42
Соин Дмитрий: кто онДепутат Верховного совета ПМР 5-го созыва, социолог, профессор
Опираясь на тезис о защите Приднестровья Россией, мы воспринимаем это, в первую очередь, как защиту социально-экономической составляющей. Это обращение позволяет России более решительно и смело действовать на этом направлении. Но многие вещи депутаты не моли включить в резолюцию, поскольку республика маленькая и находится во враждебном окружении. Она вынуждена учитывать, что на Украине и в Молдове враждебные антироссийские режимы. А между ними узкая полоса земли, ориентированная на Россию и где прошел референдум о вхождении в состав РФ.
Помимо России, в декларации идет обращение и в ОБСЕ, ООН, международные структуры. Возможно, это ритуальная история, что надо обратиться в курируемые Вашингтоном организации: спасите нас от молдавского произвола. Но молдавский произвол во многом возможен благодаря тому, что Вашингтон дал санкцию на него.
- Насколько велики сейчас перспективы создания сухопутного коридора к Приднестровью на фоне продвижения российской армии?
- Об этом скажут в генштабе, но то, что создание этого коридора логично и без решения вопроса о Северном Причерноморье завершение СВО невозможно. Территория от Херсона до Одессы это ментально и исторически наша территория. Без этого невозможно и решить проблему Приднестровья.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 12:55
Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с РоссиейТретья мировая война неизбежна? Или у НАТО и России получится "разойтись бортами"?
- Какие меры экономического характера может предпринять Россия для защиты ПМР? Есть ли рычаги давления на Кишинев?
- У Молдовы есть серьезные бизнес-интересы в России. И на этом можно играть. Кишинев должен получить четкое предупреждение о том, если они продолжат экономическую блокаду Приднестровья. То в итоге могут возникнуть зеркальные меры со стороны России. Если мы говорим о защите Приднестровья, то надо понимать, что республика в окружении, и отправить туда гуманитарный конвой не получится.
- Еще несколько месяцев назад мы обсуждали вероятную военную провокацию киевского режима против ПМР. Сохраняется ли эта угроза или она сошла на нет после последних поражений ВСУ?
- Такая угроза, наоборот, возрастает. На фоне поражения ВСУ от российской армии в Киеве все больше зреет желание компенсировать это маленькой победоносной операцией. В этом плане Приднестровье лакомый кусок.
 
ИнтервьюРоссияПриднестровьеСВОМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
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