https://ukraina.ru/20240228/1053598053.html

Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине

Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине - 28.02.2024 Украина.ру

Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине

В Минобороны Болгарии анонсировали ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев

2024-02-28T17:42

2024-02-28T17:42

2024-02-28T17:42

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болгария

поставки

киев

всу

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Болгарские власти отправят на Украину бронетранспортеры. Всего София предоставила Киеву военную помощь на сумму 47 млн евро (4 млрд рублей). "БТРы для Украины пока находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но сроки я не назову", - сказал министр обороны.По словам Тагаева, поставка с более высоким приоритетом уже давно отправлена.Напомним, в июле прошлого года болгарские власти анонсировали поставку 100 бронетранспортеров для ВСУ. В декабре президент Болгарии Румен Радев запретил это делать бесплатно, однако позже парламент снял вето. Позже Минобороны Болгарии обратились в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы на доставку техники.

https://ukraina.ru/20240220/1053421052.html

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новости, болгария, поставки, киев, всу