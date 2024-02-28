Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
В Минобороны Болгарии анонсировали ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев
Болгарские власти отправят на Украину бронетранспортеры. Всего София предоставила Киеву военную помощь на сумму 47 млн евро (4 млрд рублей).
"БТРы для Украины пока находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но сроки я не назову", - сказал министр обороны.
По словам Тагаева, поставка с более высоким приоритетом уже давно отправлена.
Напомним, в июле прошлого года болгарские власти анонсировали поставку 100 бронетранспортеров для ВСУ. В декабре президент Болгарии Румен Радев запретил это делать бесплатно, однако позже парламент снял вето. Позже Минобороны Болгарии обратились в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы на доставку техники.
20 февраля, 14:49Болгария тормозит отправку военной помощи Украине Власти Болгарии не намерены платить за транспортировку военной помощи Украине, а потому ВСУ до сих пор не получили обещанные 100 бронетранспортёров. Об этом 20 февраля сообщает издание Euractiv Bulgaria, ссылаясь на депутатов от правящего большинства в Софии