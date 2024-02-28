Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине - 28.02.2024 Украина.ру
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Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине - 28.02.2024 Украина.ру
Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
В Минобороны Болгарии анонсировали ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев
2024-02-28T17:42
2024-02-28T17:42
новости
болгария
поставки
киев
всу
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Болгарские власти отправят на Украину бронетранспортеры. Всего София предоставила Киеву военную помощь на сумму 47 млн евро (4 млрд рублей). "БТРы для Украины пока находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но сроки я не назову", - сказал министр обороны.По словам Тагаева, поставка с более высоким приоритетом уже давно отправлена.Напомним, в июле прошлого года болгарские власти анонсировали поставку 100 бронетранспортеров для ВСУ. В декабре президент Болгарии Румен Радев запретил это делать бесплатно, однако позже парламент снял вето. Позже Минобороны Болгарии обратились в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы на доставку техники.
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новости, болгария, поставки, киев, всу
Новости, Болгария, поставки, Киев, ВСУ

Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине

17:42 28.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Минобороны Болгарии анонсировали ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев
Болгарские власти отправят на Украину бронетранспортеры. Всего София предоставила Киеву военную помощь на сумму 47 млн евро (4 млрд рублей).
"БТРы для Украины пока находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но сроки я не назову", - сказал министр обороны.
По словам Тагаева, поставка с более высоким приоритетом уже давно отправлена.
Напомним, в июле прошлого года болгарские власти анонсировали поставку 100 бронетранспортеров для ВСУ. В декабре президент Болгарии Румен Радев запретил это делать бесплатно, однако позже парламент снял вето. Позже Минобороны Болгарии обратились в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы на доставку техники.
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 14:49
Болгария тормозит отправку военной помощи Украине Власти Болгарии не намерены платить за транспортировку военной помощи Украине, а потому ВСУ до сих пор не получили обещанные 100 бронетранспортёров. Об этом 20 февраля сообщает издание Euractiv Bulgaria, ссылаясь на депутатов от правящего большинства в Софии
 
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