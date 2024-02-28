https://ukraina.ru/20240228/1053597015.html

Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов

Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов - 28.02.2024 Украина.ру

Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Тиране предложил, чтобы балканские государства вместе с его страной производили боеприпасы. Об этом 28 февраля сообщил сербский телеканал РТС

2024-02-28T17:05

2024-02-28T17:05

2024-02-28T17:05

новости

владимир зеленский

балканы

боеприпасы

производство

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В этих целях надо создать отдельный форум оборонной промышленности, отметил Зеленский."Мы гордимся тем, что на Украине работает около 500 компаний оборонной промышленности, но этого недостаточно для того, чтобы победить Путина. Мы отмечаем проблемы в снабжении боеприпасами, и мы заинтересованы производить их вместе с вами", - рассказал президент Украины.По его мнению, сотрудничество между Украиной и балканскими странами должно усилиться. Все страны региона, также, как и Украина, заслуживают стать частью европейского и евроатлантического сообщества, отметил Зеленский.Большим производителем боеприпасов на Балканах является Сербия. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году в соцсетях неоднократно появлялась информация о том, что ВСУ обстреливают города Донбасса сербскими боеприпасами.Президент Сербии Александр Вучич подчеркивает, что его страна не продает боеприпасы в зону конфликта, но не может контролировать, что происходит с сербскими боеприпасами, когда они попадают в страну назначения. По данным телеграм-каналов, при обстреле Белгорода в феврале этого года, в ходе которого погибли шесть человек, а 17 получили ранения, могли использоваться сербские снаряды к чешской РСЗО "Вампир". Примечательно, что удар по Белгороду пришелся на 15 февраля - День государственности Сербии. Ряд СМИ усмотрел в этом провокацию, направленную на разрыв отношений между Москвой и Белградом.

https://ukraina.ru/20240228/1053587775.html

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новости, владимир зеленский, балканы, боеприпасы, производство