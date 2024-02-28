https://ukraina.ru/20240228/1053594245.html

Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля

Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру

Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля

Украина.ру, 28.02.2024

2024-02-28T16:42

2024-02-28T16:42

2024-02-28T16:42

эксклюзив

украина

россия

сша

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нато

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илья мощанский

всу

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Готов ли Запад отправить войска на УкраинуГруппа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают возможность введения своих войск на территорию Украины. Такое заявление 26 февраля сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи партнеров из ЕС и НАТО в Париже.На Западе ведется широкая дискуссия о том, что делать, отмечает специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук. От "надо заканчивать, для этого пора вести переговоры с участием Путина" до "давайте дадим Украине сильно дальнобойное оружие".И даже — "давайте отправим войска стран НАТО на Украину и остановим Россию; у НАТО потенциал и по финансам, и по людям – намного больше российского".Кроме того, как и на Украине, европейцы пугают друг друга возможной потерей Харькова. То есть наблюдается некоторая растерянность, но с агрессивно-оборонительным уклоном, а не чисто капитулянтская, рассказал Ющук.Американцы, же, по его словам, заняты своими выборами и понемногу начинают "мочить" Зеленского в информационном поле."Если США не решат, что им выгодна заморозка конфликта, то, скорее всего, он продолжится.Но может сложиться так, как было в Корейской войне: заморозка наступит сама по себе. Потому что, у обеих сторон окажется потенциал для обороны, но не будет сил для наступления. Корейская война в таком состоянии 2 года находилась", – напомнил политтехнолог.Что касается возможного ввода войск западных стран на Украину, это могут быть, например, силы одной только Польши или какой-то другой страны, считает Ющук."Поэтому, когда руководитель блока Столтенберг говорит, что НАТО не собирается вводить войска на Украину, он может и не кривит душой, подразумевая, что силы против России направит какая-то отдельная европейская страна.Сейчас идет "парад докладов", где западные страны говорят, что не будут вводить войска на Украину. Среди них – немцы и поляки.То, что от планов ввода войск на Украину открещиваются поляки, особенно важно. Ведь именно Польша наиболее близка к тому, чтобы направить свою свежую, нетронутую военными действиями армию на Украину. У Польши для этого есть и армия, и мотивация.На мой взгляд, польская армия — самая реальная и большая угроза для нас. Они реально способны зайти на Украину в своих интересах и переломить баланс сильно в сторону ВСУ", – сообщил эксперт."Проводить операции на двух-трёх направлениях"Британская разведка 24 февраля опубликовала оценку российской группировки в зоне СВО. По их данным, у нас там находятся 462 тысячи человек. Это 38,5 дивизий, укомплектованных на 95%, которые постоянно пополняются и ротируются.Но для успешного наступления этой группировке требуется 7200 танков, 4900 орудий и 3500 РСЗО. Такого результата у нас нет и близко, говорит полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Короче говоря, людей хватает, но их надо насытить техникой, чтобы она эффективно действовала в понятии западной войны.Что касается дальнейшей тактики действий российских войск, эксперт выступает за то, чтобы проводить операции на двух-трех направлениях."Две наши оперативные группы наступают (Купянск и Авдеевка). Туда идут все резервы, мы долбим ВСУ и продвигаемся. Наступает перегруппировка. В это время наступают еще две оперативные группы (Запорожье и Северск). Одни отдыхают, другие наступают.Нельзя давать противнику никакой передышки. Надо действовать как татаро- монголы во время штурма городов, когда один тумен сменял другой.Сейчас у нас не так. Оперативная группа "Запад" сейчас – в стоянии на Угре. Противник говорит, что у нас там 110 тысяч штыков. Якобы это самая большая наша группировка. Но она никуда не идет. Она только бомбит Купянск.Может быть, она ждет прибытия войск, которые войдут в Харьковскую область со стороны Белгорода", – предположил Мощанский.Пока же, продолжил он, следует наступать только на Донецком направлении. Все другие наступления могут привести к потерям, из-за чего все меньше людей захотят подписать контракт."США удивило, что Россия может становиться сильнее"Ранее сухопутные войска США опубликовали подробный 280-страничный доклад о Вооруженных силах РФ, их организации и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта.При этом в документе не уделяется внимание СВО, поскольку для определения расстановки сил и влияния боевых действий на Украине на военную доктрину потребуется некоторое время.По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, суть этого документа состоит в следующем: "Ого! Оказывается, у России есть все силы и возможность отстаивать свои национальные интересы. Она может противостоять всему коллективному Западу".Если раньше считалось, что Запад в короткие сроки мог задавить Россию, то выяснилось, что впервые в истории появилось государство, которое умеет держать удар, добавляет политолог."Это признание наших заслуг, хотя и в очернительском виде. То есть США называют нас "агрессивным государством по отношению к НАТО". Но они же все перевернули с ног на голову. Это НАТО – агрессивный блок в отношении России.Более того, хотя они прямо не говорят, что Россия может их разгромить, они это подразумевают. Иначе бы доклад не распространялся в медийном пространстве под лозунгом: "Врага надо знать в лицо".Они столкнулись с сильным врагом и теперь думают, что с ним делать. Потому что Россия не только никуда не исчезнет, но и будет набирать силу как военная и экономическая держава", – заявил Перенджиев.Особенно США удивило, что Россия может становиться сильнее, не будучи Советским Союзом с его Варшавским договором, отметил эксперт."Они фактически говорят: "Россия готова отстаивать свои интересы на постсоветском пространстве". Что это означает? США хотят на постсоветское пространство влезть, задушить нас "петлей Анаконды", превратить все эти республики в Украину, но Россия огрызается и не дает им это сделать.Есть еще один момент. Этот доклад – не только приглашение к дискуссии о политике в отношении России на Западе. США пытаются притянуть к этому страны глобального Юга. Мол, Запад – это что-то миролюбивое, а тут появилась агрессивная Россия, которая хочет всех завоевать", – сообщил военный политолог.

https://ukraina.ru/20240228/1053583303.html

https://ukraina.ru/20240228/1053570500.html

https://ukraina.ru/20240228/1053555580.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сша, запад, александр перенджиев, нато, сво, илья мощанский, всу, купянск, авдеевка, евгений ющук, ес, роберт фицо, владимир зеленский