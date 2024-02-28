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Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности

Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности - 28.02.2024 Украина.ру

Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности

В украинских СМИ появилась информация, что Офис Президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд, чтобы тот разъяснил условия легитимности пребывания Зеленского на посту президента после истечения срока его полномочий

2024-02-28T16:58

2024-02-28T16:58

2024-02-28T16:59

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владимир зеленский

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конституционный суд украины

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Это произойдет 20 мая. Вместе с тем украинские власти заявляют, что в мае Россия готовит новый Майдан под номером "три", который будет расшатывать внутреннюю политическую ситуацию в стране и апеллировать к неправомочности Зеленского. Именно Конституционный суд должен дать оценку по двум пунктам: возможно ли провести выборы главы государства в условиях военного положения и как сохранить легитимность нынешнему президенту по истечении его пятилетней каденции. Эксперты на своих страницах в соцсетях назвали это пиар-технологией Банковой и уверены, что сомнения Зеленского насчет собственной легитимности только усиливают смуту в обществе и настороженность западных партнеров.Политтехнолог Алексей Чеснаков:Киевская манипуляция. Офис президента Украины сообщил, что подготовил обращение в Конституционный суд для получения "разъяснений о легитимности" Зеленского после того, как в мае закончится пятилетний срок его полномочий. Ранее спикер Рады утверждал, что все уже давно ясно. Теперь, видимо, выясняется, что не уже и не все.Хотя гораздо вероятнее выглядит вариант, что это такой хитрый ход для получения уже готового (оформленного) позитивного решения КС. Дескать, мы сами честно инициировали и получили "справедливый ответ", подтверждающий полномочия Зеленского еще на… или "до победы". Именно так обычно стилистически и выглядят "честные ходы" украинских юристов из ОП. В пользу этого варианта говорит и параллельное заявление комитета по разведке при президенте Украины (тот же самый ОП), что к моменту завершения срока полномочий Зеленского в Москве готовится "Майдан 3", чтобы поставить под сомнение легитимность президента и "деморализовать силы обороны". Пугают. Значит, рациональных аргументов недостаточно. Все как обычно. Хитрые петляния.PS. С планированием у команды Ермака - какая-то беда. Надо же было догадаться начать такой громкий процесс прямо перед решающими встречами Байдена с конгрессменами по вопросам финансирования Украины. Неуверенностью властей Украины в своем будущем не воспользуется только ленивый. У республиканцев теперь хороший аргумент: зачем им деньги выделять-то, если украинцы сами не знают, кто у них скоро будет легитимный президент? Где гарант и гарантии?Украинский политик Виктор Балога:Никто не имеет права в военное время сомневаться в легитимности президента. Тем более, этого не должна делать сама власть, внося какие-либо представления в Конституционный Суд, от своего имени или от своих депутатов. Ибо даже сама дискуссия на эту тему, которую нам навязывает Россия, – угроза устойчивости страны в такой сложный период войны. Все, кто подвергает сомнению законность полномочий президента сегодня или планирует это делать после 20 мая – действует в интересах врага.Политтехнолог Карл Волох:Вы только ничего не перепутайте: указать, что конституция, предусматривающая истечение срока полномочий президента через пять лет после вступления в должность, является нормативным актом выше закона, позволяющего не проводить выборы во время военного положения - это, оказывается, участие в российской ИПСО. А требование, по крайней мере, обратиться на этот счет в Конституционный суд – это, пожалуй, уже государственная измена? П.С. Трое знакомых конституционных судей, с которыми я на этот счет общался, утверждают, что, вероятно, проголосовали бы за выборы. В любом случае, легитимность президента с 20.05 будет без решения КС или немедленного оглашения выборов под большим вопросом. Хотя квартальную бригаду это, кажется, нисколько не беспокоитОбщественный деятель Татьяна Поп:Майский майдан? Креатив "Квартала" иссяк и пока еще не признанное террористической организацией ГУР Украины завело известную со времен Порошенко шарманку: "Россия хочет устроить в Киеве майдан ради дестабилизации очень незалежной страны". Как утверждают Штирлицы в шароварах: "Кульминация операции будет в период с марта по май. Ее будут проводить как внутри Украины, так и за ее пределами, чтобы "подталкивать другие страны" к прямому диалогу по поводу конфликта без участия Киева".Возможно ли такое?Нет по целому ряду факторов, и в первую очередь по тому, что лицензии на майданы выписывает не МИД РФ, а посольство США. Влияние же российской мягкой силы или местных пророссийских групп (силами после тотальных зачисток СБУ это назвать нельзя) на Украине сейчас крайне ограничено жесточайшей цензурой и репрессиями. А оппоненты Зели из промайданных политиков – Порошенко, Кличко, Тимошенко – должны получить указанную лицензию от кураторов.Так что нет, не майдан, но дела клоунов в мае, похоже, действительно сложатся препаршиво. Напомню, новая американская допомога, даже если будет выделена в марте, что пока не факт, к этому моменту может только начать поступать. Европейских подачек на содержание неньки пока не хватает, соответственно, с высокой долей вероятности социально-экономическое напряжение к маю как раз подрастет, а положение ВСУ имеет все перспективы ухудшиться.А если Штаты совсем подкачают, то как раз к пятилетию инаугурации Вова окажется в положении голого короля, которому будут тыкать в лицо его наготой буквально со всех сторон. Порох, если кто забыл, к концу своей каденции тоже рассказывал о "плане Шатун", чтобы попытаться отменить выборы.Насколько мне известно, Запад ему тогда дал по рукам и запретил узурпировать власть. Посмотрим, как Зеленскому в куда худшем положении удастся амплуа диктатора, якобы борющегося за демократические ценности на деньги "цивилизованного" мира. Мне почему-то кажется, что сочетание все же слишком парадоксальное даже для европейских и американских лицемеров.Украинский политик Николай Княжицкий:Созданный Владимиром Зеленским Комитет по вопросам разведки при президенте, который возглавляет Кирилл Буданов*, снова заявляет о Майдане-3 теперь уже в апреле-июне. Эти пугалки Майданом-3 абсурдны. Нет сейчас в Украине майданных призывов.Никаких майданов сейчас не хочет ни общество, ни оппозиция, ни общественные лидеры. Никто из ответственных политиков и граждан не подвергает сомнению полномочия президента и Верховной Рады. Сами же такие заявления поселят в обществе страх, уныние и неуверенность. До середины прошлого года единство украинцев придавало и нам и нашим друзьям оптимизма. Кто ее поколебал? Россия? Россия может использовать и раздувать ошибки украинцев. Сначала противостояние между политической властью и Генштабом, впоследствии хаос с мобилизацией и нежелание президента брать за нее ответственность на себя, сейчас распространение пессимизма и паники – все это использует Россия, но порождает украинская власть!И даже в таких условиях украинское общество проявит мудрость и ответственность и не будет под влиянием ошибок власти, которые использует для провокаций агрессор, совершать самоубийственные действия.* Внесён в список террористов и экстремистов

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