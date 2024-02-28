Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности - 28.02.2024 Украина.ру
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Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности - 28.02.2024 Украина.ру
Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
В украинских СМИ появилась информация, что Офис Президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд, чтобы тот разъяснил условия легитимности пребывания Зеленского на посту президента после истечения срока его полномочий
2024-02-28T16:58
2024-02-28T16:59
эксклюзив
украина
владимир зеленский
президент украины
легитимность
конституционный суд украины
эксперты
соцсети
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Это произойдет 20 мая. Вместе с тем украинские власти заявляют, что в мае Россия готовит новый Майдан под номером "три", который будет расшатывать внутреннюю политическую ситуацию в стране и апеллировать к неправомочности Зеленского. Именно Конституционный суд должен дать оценку по двум пунктам: возможно ли провести выборы главы государства в условиях военного положения и как сохранить легитимность нынешнему президенту по истечении его пятилетней каденции. Эксперты на своих страницах в соцсетях назвали это пиар-технологией Банковой и уверены, что сомнения Зеленского насчет собственной легитимности только усиливают смуту в обществе и настороженность западных партнеров.Политтехнолог Алексей Чеснаков:Киевская манипуляция. Офис президента Украины сообщил, что подготовил обращение в Конституционный суд для получения "разъяснений о легитимности" Зеленского после того, как в мае закончится пятилетний срок его полномочий. Ранее спикер Рады утверждал, что все уже давно ясно. Теперь, видимо, выясняется, что не уже и не все.Хотя гораздо вероятнее выглядит вариант, что это такой хитрый ход для получения уже готового (оформленного) позитивного решения КС. Дескать, мы сами честно инициировали и получили "справедливый ответ", подтверждающий полномочия Зеленского еще на… или "до победы". Именно так обычно стилистически и выглядят "честные ходы" украинских юристов из ОП. В пользу этого варианта говорит и параллельное заявление комитета по разведке при президенте Украины (тот же самый ОП), что к моменту завершения срока полномочий Зеленского в Москве готовится "Майдан 3", чтобы поставить под сомнение легитимность президента и "деморализовать силы обороны". Пугают. Значит, рациональных аргументов недостаточно. Все как обычно. Хитрые петляния.PS. С планированием у команды Ермака - какая-то беда. Надо же было догадаться начать такой громкий процесс прямо перед решающими встречами Байдена с конгрессменами по вопросам финансирования Украины. Неуверенностью властей Украины в своем будущем не воспользуется только ленивый. У республиканцев теперь хороший аргумент: зачем им деньги выделять-то, если украинцы сами не знают, кто у них скоро будет легитимный президент? Где гарант и гарантии?Украинский политик Виктор Балога:Никто не имеет права в военное время сомневаться в легитимности президента. Тем более, этого не должна делать сама власть, внося какие-либо представления в Конституционный Суд, от своего имени или от своих депутатов. Ибо даже сама дискуссия на эту тему, которую нам навязывает Россия, – угроза устойчивости страны в такой сложный период войны. Все, кто подвергает сомнению законность полномочий президента сегодня или планирует это делать после 20 мая – действует в интересах врага.Политтехнолог Карл Волох:Вы только ничего не перепутайте: указать, что конституция, предусматривающая истечение срока полномочий президента через пять лет после вступления в должность, является нормативным актом выше закона, позволяющего не проводить выборы во время военного положения - это, оказывается, участие в российской ИПСО. А требование, по крайней мере, обратиться на этот счет в Конституционный суд – это, пожалуй, уже государственная измена? П.С. Трое знакомых конституционных судей, с которыми я на этот счет общался, утверждают, что, вероятно, проголосовали бы за выборы. В любом случае, легитимность президента с 20.05 будет без решения КС или немедленного оглашения выборов под большим вопросом. Хотя квартальную бригаду это, кажется, нисколько не беспокоитОбщественный деятель Татьяна Поп:Майский майдан? Креатив "Квартала" иссяк и пока еще не признанное террористической организацией ГУР Украины завело известную со времен Порошенко шарманку: "Россия хочет устроить в Киеве майдан ради дестабилизации очень незалежной страны". Как утверждают Штирлицы в шароварах: "Кульминация операции будет в период с марта по май. Ее будут проводить как внутри Украины, так и за ее пределами, чтобы "подталкивать другие страны" к прямому диалогу по поводу конфликта без участия Киева".Возможно ли такое?Нет по целому ряду факторов, и в первую очередь по тому, что лицензии на майданы выписывает не МИД РФ, а посольство США. Влияние же российской мягкой силы или местных пророссийских групп (силами после тотальных зачисток СБУ это назвать нельзя) на Украине сейчас крайне ограничено жесточайшей цензурой и репрессиями. А оппоненты Зели из промайданных политиков – Порошенко, Кличко, Тимошенко – должны получить указанную лицензию от кураторов.Так что нет, не майдан, но дела клоунов в мае, похоже, действительно сложатся препаршиво. Напомню, новая американская допомога, даже если будет выделена в марте, что пока не факт, к этому моменту может только начать поступать. Европейских подачек на содержание неньки пока не хватает, соответственно, с высокой долей вероятности социально-экономическое напряжение к маю как раз подрастет, а положение ВСУ имеет все перспективы ухудшиться.А если Штаты совсем подкачают, то как раз к пятилетию инаугурации Вова окажется в положении голого короля, которому будут тыкать в лицо его наготой буквально со всех сторон. Порох, если кто забыл, к концу своей каденции тоже рассказывал о "плане Шатун", чтобы попытаться отменить выборы.Насколько мне известно, Запад ему тогда дал по рукам и запретил узурпировать власть. Посмотрим, как Зеленскому в куда худшем положении удастся амплуа диктатора, якобы борющегося за демократические ценности на деньги "цивилизованного" мира. Мне почему-то кажется, что сочетание все же слишком парадоксальное даже для европейских и американских лицемеров.Украинский политик Николай Княжицкий:Созданный Владимиром Зеленским Комитет по вопросам разведки при президенте, который возглавляет Кирилл Буданов*, снова заявляет о Майдане-3 теперь уже в апреле-июне. Эти пугалки Майданом-3 абсурдны. Нет сейчас в Украине майданных призывов.Никаких майданов сейчас не хочет ни общество, ни оппозиция, ни общественные лидеры. Никто из ответственных политиков и граждан не подвергает сомнению полномочия президента и Верховной Рады. Сами же такие заявления поселят в обществе страх, уныние и неуверенность. До середины прошлого года единство украинцев придавало и нам и нашим друзьям оптимизма. Кто ее поколебал? Россия? Россия может использовать и раздувать ошибки украинцев. Сначала противостояние между политической властью и Генштабом, впоследствии хаос с мобилизацией и нежелание президента брать за нее ответственность на себя, сейчас распространение пессимизма и паники – все это использует Россия, но порождает украинская власть!И даже в таких условиях украинское общество проявит мудрость и ответственность и не будет под влиянием ошибок власти, которые использует для провокаций агрессор, совершать самоубийственные действия.* Внесён в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240228/1053573497.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, президент украины, легитимность, конституционный суд украины, эксперты, соцсети
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, президент Украины, легитимность, Конституционный суд Украины, эксперты, соцсети

Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности

16:58 28.02.2024 (обновлено: 16:59 28.02.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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В украинских СМИ появилась информация, что Офис Президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд, чтобы тот разъяснил условия легитимности пребывания Зеленского на посту президента после истечения срока его полномочий
Это произойдет 20 мая. Вместе с тем украинские власти заявляют, что в мае Россия готовит новый Майдан под номером "три", который будет расшатывать внутреннюю политическую ситуацию в стране и апеллировать к неправомочности Зеленского.
Именно Конституционный суд должен дать оценку по двум пунктам: возможно ли провести выборы главы государства в условиях военного положения и как сохранить легитимность нынешнему президенту по истечении его пятилетней каденции.
Эксперты на своих страницах в соцсетях назвали это пиар-технологией Банковой и уверены, что сомнения Зеленского насчет собственной легитимности только усиливают смуту в обществе и настороженность западных партнеров.
Политтехнолог Алексей Чеснаков:
Киевская манипуляция. Офис президента Украины сообщил, что подготовил обращение в Конституционный суд для получения "разъяснений о легитимности" Зеленского после того, как в мае закончится пятилетний срок его полномочий.
Ранее спикер Рады утверждал, что все уже давно ясно. Теперь, видимо, выясняется, что не уже и не все.
Хотя гораздо вероятнее выглядит вариант, что это такой хитрый ход для получения уже готового (оформленного) позитивного решения КС. Дескать, мы сами честно инициировали и получили "справедливый ответ", подтверждающий полномочия Зеленского еще на… или "до победы". Именно так обычно стилистически и выглядят "честные ходы" украинских юристов из ОП.
киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
05:36
Проявление слабости и страха. Почему в Офисе Зеленского боятся Майдана-3Во вторник, 27 февраля, через несколько дней после празднования десятилетия переворота на Майдане украинские спецслужбы заявили о вероятности Майдана-3
В пользу этого варианта говорит и параллельное заявление комитета по разведке при президенте Украины (тот же самый ОП), что к моменту завершения срока полномочий Зеленского в Москве готовится "Майдан 3", чтобы поставить под сомнение легитимность президента и "деморализовать силы обороны".
Пугают. Значит, рациональных аргументов недостаточно. Все как обычно. Хитрые петляния.
PS. С планированием у команды Ермака - какая-то беда. Надо же было догадаться начать такой громкий процесс прямо перед решающими встречами Байдена с конгрессменами по вопросам финансирования Украины.
Неуверенностью властей Украины в своем будущем не воспользуется только ленивый. У республиканцев теперь хороший аргумент: зачем им деньги выделять-то, если украинцы сами не знают, кто у них скоро будет легитимный президент? Где гарант и гарантии?
Украинский политик Виктор Балога:
Никто не имеет права в военное время сомневаться в легитимности президента. Тем более, этого не должна делать сама власть, внося какие-либо представления в Конституционный Суд, от своего имени или от своих депутатов.
Ибо даже сама дискуссия на эту тему, которую нам навязывает Россия, – угроза устойчивости страны в такой сложный период войны. Все, кто подвергает сомнению законность полномочий президента сегодня или планирует это делать после 20 мая – действует в интересах врага.
Политтехнолог Карл Волох:
Вы только ничего не перепутайте: указать, что конституция, предусматривающая истечение срока полномочий президента через пять лет после вступления в должность, является нормативным актом выше закона, позволяющего не проводить выборы во время военного положения - это, оказывается, участие в российской ИПСО. А требование, по крайней мере, обратиться на этот счет в Конституционный суд – это, пожалуй, уже государственная измена?
П.С. Трое знакомых конституционных судей, с которыми я на этот счет общался, утверждают, что, вероятно, проголосовали бы за выборы. В любом случае, легитимность президента с 20.05 будет без решения КС или немедленного оглашения выборов под большим вопросом. Хотя квартальную бригаду это, кажется, нисколько не беспокоит
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Вчера, 18:14
У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденцииНа Украине думают как сохранить легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда завершится срок его президентства. Соответствующий документ подготовили в Офисе главы киевского режима, передаёт украинское издание "Зеркало недели"
Общественный деятель Татьяна Поп:
Майский майдан? Креатив "Квартала" иссяк и пока еще не признанное террористической организацией ГУР Украины завело известную со времен Порошенко шарманку: "Россия хочет устроить в Киеве майдан ради дестабилизации очень незалежной страны".
Как утверждают Штирлицы в шароварах: "Кульминация операции будет в период с марта по май. Ее будут проводить как внутри Украины, так и за ее пределами, чтобы "подталкивать другие страны" к прямому диалогу по поводу конфликта без участия Киева".
Возможно ли такое?
Нет по целому ряду факторов, и в первую очередь по тому, что лицензии на майданы выписывает не МИД РФ, а посольство США. Влияние же российской мягкой силы или местных пророссийских групп (силами после тотальных зачисток СБУ это назвать нельзя) на Украине сейчас крайне ограничено жесточайшей цензурой и репрессиями.
А оппоненты Зели из промайданных политиков – Порошенко, Кличко, Тимошенко – должны получить указанную лицензию от кураторов.
Так что нет, не майдан, но дела клоунов в мае, похоже, действительно сложатся препаршиво. Напомню, новая американская допомога, даже если будет выделена в марте, что пока не факт, к этому моменту может только начать поступать.
Европейских подачек на содержание неньки пока не хватает, соответственно, с высокой долей вероятности социально-экономическое напряжение к маю как раз подрастет, а положение ВСУ имеет все перспективы ухудшиться.
А если Штаты совсем подкачают, то как раз к пятилетию инаугурации Вова окажется в положении голого короля, которому будут тыкать в лицо его наготой буквально со всех сторон. Порох, если кто забыл, к концу своей каденции тоже рассказывал о "плане Шатун", чтобы попытаться отменить выборы.
Насколько мне известно, Запад ему тогда дал по рукам и запретил узурпировать власть. Посмотрим, как Зеленскому в куда худшем положении удастся амплуа диктатора, якобы борющегося за демократические ценности на деньги "цивилизованного" мира.
Мне почему-то кажется, что сочетание все же слишком парадоксальное даже для европейских и американских лицемеров.
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 06:17
Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетовВ команде украинского президента растет обеспокоенность в связи с приближением окончания срока полномочий Зеленского в мае этого года. В связи с военным положением выборов не будет, но неизбежно возникает вопрос о легитимности власти
Украинский политик Николай Княжицкий:
Созданный Владимиром Зеленским Комитет по вопросам разведки при президенте, который возглавляет Кирилл Буданов*, снова заявляет о Майдане-3 теперь уже в апреле-июне.
Эти пугалки Майданом-3 абсурдны. Нет сейчас в Украине майданных призывов.Никаких майданов сейчас не хочет ни общество, ни оппозиция, ни общественные лидеры. Никто из ответственных политиков и граждан не подвергает сомнению полномочия президента и Верховной Рады.
Сами же такие заявления поселят в обществе страх, уныние и неуверенность. До середины прошлого года единство украинцев придавало и нам и нашим друзьям оптимизма. Кто ее поколебал? Россия? Россия может использовать и раздувать ошибки украинцев.
Сначала противостояние между политической властью и Генштабом, впоследствии хаос с мобилизацией и нежелание президента брать за нее ответственность на себя, сейчас распространение пессимизма и паники – все это использует Россия, но порождает украинская власть!
И даже в таких условиях украинское общество проявит мудрость и ответственность и не будет под влиянием ошибок власти, которые использует для провокаций агрессор, совершать самоубийственные действия.
* Внесён в список террористов и экстремистов
 
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