https://ukraina.ru/20240228/1053587170.html

Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"

Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!" - 28.02.2024 Украина.ру

Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"

Нельзя сказать, что Россия стоит за Африкой. Но африканцы знают и верят, что если будет вторжение извне в их страну, то Москва поможет. Многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь

2024-02-28T16:11

2024-02-28T16:11

2024-02-28T16:11

интервью

россия

запад

африка

рабство

международные отношения

многополярный мир

владимир путин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Международного движения русофилов и известный общественно-политической деятель Африки Сулейман Анта Ндьяй.— Сулейман, насколько серьезно и как долго Африка будет поддерживать Россию?— Этот вопрос, на мой взгляд, даже не стоит. Советский Союз во время освобождения африканских стран помог всем им. Эти страны хотели быть независимыми и самостоятельными.Сегодня Россия должна встать на место СССР и играть свою историческую роль. Хочу заметить, что у президента России в Африке — небывалый рейтинг: все говорят о нем.— С чем это связано?— С тем, что африканцы долго страдали от колониализма, от колониальных властей. В последней независимости на самом деле мы не были самостоятельными. Они [власти] поставили во главе африканских государств своих людей.Нынешнее поколение [африканцев] чувствует, что их слишком долго эксплуатировали. А выход какой из этого — Россия! Россия ни разу не колонизировала ни одной африканской страны. Если Америка сейчас не колонизирует весь мир — это из-за России, потому что ваша страна противостоит США.Есть немало причин, из-за которых африканцы многого ждут от России. Все желают работать с Россией. Сотрудничество между Россией и Африкой будет долгим.На мой взгляд, в данный момент уходит старая власть [африканских стран], и у нас появляются новые поколения, новые мысли, новая жажда независимости.— В этом году прошел саммит "Россия – Африка". На форуме сегодня (26 февраля) подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+". Какие еще важные моменты вы бы отметили в сотрудничестве РФ и Африки?— Много сделано. Взять, например, область образования — Россия снова начала выдавать стипендии африканским странам. В следующем году Сенегал получит 100 мест, а значит 100 стипендий. Столько же студентов будет учиться в России. Раньше так же работал Советский Союз. Россия идет по его пути.Возьмем страны, где были военные перевороты. Их не разрушили, потому что боялись России. Полковники у власти этих государств сразу показали, что хотят работать с Россией. Им повезло. Никто не сумеет напасть на них, зная, что ваша страна работает с ними.Нельзя сказать, что Россия стоит за этими странами, но они верят, что если будет вдруг какое-то вторжение извне, то смогут ждать помощь от вашей страны.— Россия сейчас находится в непростой ситуации — украинский конфликт, передел мира. Африканские страны поддерживают нашу страну. Насколько это мнение учитывается, на него обращают внимание в мире?— Разумеется, на мнение африканских стран обращают внимание. Сейчас [на форуме] мы много говорим о многополярности. Россию видят как лидера этого течения.Теперь ни одна нация не хочет, чтобы ей диктовали условия извне. Так что многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь. Африканские страны — все за многополярность. Между Россией и Африкой сотрудничество углубится на фоне общих взглядов и мнений.— Какой следующий шаг надо сделать нашим странам, чтобы дальше идти с пользой?— Следующий шаг — сотрудничество в рамках БРИКС и обмен в культурной области. На мой взгляд, культура должна быть первостепенна. Все должно базироваться не на экономике, а на культуре, ведь она собирает и объединяет людей.В культурном смысле африканцы во многом похожи на русских, на граждан России. Ваша страна в этой области может много чего привнести африканцем. И для России Африка со своей стороны может во многом помочь.— Вы помните, как раньше было в Советском Союзе – друг по переписке. Сейчас такое можно создать?— Конечно! Надо создать новые механизмы, чтобы люди могли сблизиться. Я скажу президенту — это очень хорошая мысль!— Как сопредседатель движения, пожалуйста, возьмите это на повестку дня!

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Анна Черкасова

интервью, россия, запад, африка, рабство, международные отношения, многополярный мир, владимир путин