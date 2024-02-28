Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!" - 28.02.2024 Украина.ру
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Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!" - 28.02.2024 Украина.ру
Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Нельзя сказать, что Россия стоит за Африкой. Но африканцы знают и верят, что если будет вторжение извне в их страну, то Москва поможет. Многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь
2024-02-28T16:11
2024-02-28T16:11
интервью
россия
запад
африка
рабство
международные отношения
многополярный мир
владимир путин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Международного движения русофилов и известный общественно-политической деятель Африки Сулейман Анта Ндьяй.— Сулейман, насколько серьезно и как долго Африка будет поддерживать Россию?— Этот вопрос, на мой взгляд, даже не стоит. Советский Союз во время освобождения африканских стран помог всем им. Эти страны хотели быть независимыми и самостоятельными.Сегодня Россия должна встать на место СССР и играть свою историческую роль. Хочу заметить, что у президента России в Африке — небывалый рейтинг: все говорят о нем.— С чем это связано?— С тем, что африканцы долго страдали от колониализма, от колониальных властей. В последней независимости на самом деле мы не были самостоятельными. Они [власти] поставили во главе африканских государств своих людей.Нынешнее поколение [африканцев] чувствует, что их слишком долго эксплуатировали. А выход какой из этого — Россия! Россия ни разу не колонизировала ни одной африканской страны. Если Америка сейчас не колонизирует весь мир — это из-за России, потому что ваша страна противостоит США.Есть немало причин, из-за которых африканцы многого ждут от России. Все желают работать с Россией. Сотрудничество между Россией и Африкой будет долгим.На мой взгляд, в данный момент уходит старая власть [африканских стран], и у нас появляются новые поколения, новые мысли, новая жажда независимости.— В этом году прошел саммит "Россия – Африка". На форуме сегодня (26 февраля) подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+". Какие еще важные моменты вы бы отметили в сотрудничестве РФ и Африки?— Много сделано. Взять, например, область образования — Россия снова начала выдавать стипендии африканским странам. В следующем году Сенегал получит 100 мест, а значит 100 стипендий. Столько же студентов будет учиться в России. Раньше так же работал Советский Союз. Россия идет по его пути.Возьмем страны, где были военные перевороты. Их не разрушили, потому что боялись России. Полковники у власти этих государств сразу показали, что хотят работать с Россией. Им повезло. Никто не сумеет напасть на них, зная, что ваша страна работает с ними.Нельзя сказать, что Россия стоит за этими странами, но они верят, что если будет вдруг какое-то вторжение извне, то смогут ждать помощь от вашей страны.— Россия сейчас находится в непростой ситуации — украинский конфликт, передел мира. Африканские страны поддерживают нашу страну. Насколько это мнение учитывается, на него обращают внимание в мире?— Разумеется, на мнение африканских стран обращают внимание. Сейчас [на форуме] мы много говорим о многополярности. Россию видят как лидера этого течения.Теперь ни одна нация не хочет, чтобы ей диктовали условия извне. Так что многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь. Африканские страны — все за многополярность. Между Россией и Африкой сотрудничество углубится на фоне общих взглядов и мнений.— Какой следующий шаг надо сделать нашим странам, чтобы дальше идти с пользой?— Следующий шаг — сотрудничество в рамках БРИКС и обмен в культурной области. На мой взгляд, культура должна быть первостепенна. Все должно базироваться не на экономике, а на культуре, ведь она собирает и объединяет людей.В культурном смысле африканцы во многом похожи на русских, на граждан России. Ваша страна в этой области может много чего привнести африканцем. И для России Африка со своей стороны может во многом помочь.— Вы помните, как раньше было в Советском Союзе – друг по переписке. Сейчас такое можно создать?— Конечно! Надо создать новые механизмы, чтобы люди могли сблизиться. Я скажу президенту — это очень хорошая мысль!— Как сопредседатель движения, пожалуйста, возьмите это на повестку дня!
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, запад, африка, рабство, международные отношения, многополярный мир, владимир путин
Интервью, Россия, Запад, Африка, рабство, международные отношения, многополярный мир, Владимир Путин

Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"

16:11 28.02.2024
 
© Алексей ТумановСулейман Анта Ндьяй интервью
Сулейман Анта Ндьяй интервью
© Алексей Туманов
Читать в
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Алексей
Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Нельзя сказать, что Россия стоит за Африкой. Но африканцы знают и верят, что если будет вторжение извне в их страну, то Москва поможет. Многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Международного движения русофилов и известный общественно-политической деятель Африки Сулейман Анта Ндьяй.
— Сулейман, насколько серьезно и как долго Африка будет поддерживать Россию?
— Этот вопрос, на мой взгляд, даже не стоит. Советский Союз во время освобождения африканских стран помог всем им. Эти страны хотели быть независимыми и самостоятельными.
Сегодня Россия должна встать на место СССР и играть свою историческую роль. Хочу заметить, что у президента России в Африке — небывалый рейтинг: все говорят о нем.
— С чем это связано?
— С тем, что африканцы долго страдали от колониализма, от колониальных властей. В последней независимости на самом деле мы не были самостоятельными. Они [власти] поставили во главе африканских государств своих людей.
© Алексей ТумановСулейман Анта Ндьяй, сопредседатель Международного движения русофилов
Сулейман Анта Ндьяй, сопредседатель Международного движения русофилов
© Алексей Туманов
Сулейман Анта Ндьяй, сопредседатель Международного движения русофилов
Нынешнее поколение [африканцев] чувствует, что их слишком долго эксплуатировали. А выход какой из этого — Россия! Россия ни разу не колонизировала ни одной африканской страны. Если Америка сейчас не колонизирует весь мир — это из-за России, потому что ваша страна противостоит США.
Есть немало причин, из-за которых африканцы многого ждут от России. Все желают работать с Россией. Сотрудничество между Россией и Африкой будет долгим.
На мой взгляд, в данный момент уходит старая власть [африканских стран], и у нас появляются новые поколения, новые мысли, новая жажда независимости.
— В этом году прошел саммит "Россия – Африка". На форуме сегодня (26 февраля) подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+". Какие еще важные моменты вы бы отметили в сотрудничестве РФ и Африки?
— Много сделано. Взять, например, область образования — Россия снова начала выдавать стипендии африканским странам. В следующем году Сенегал получит 100 мест, а значит 100 стипендий. Столько же студентов будет учиться в России. Раньше так же работал Советский Союз. Россия идет по его пути.
Возьмем страны, где были военные перевороты. Их не разрушили, потому что боялись России. Полковники у власти этих государств сразу показали, что хотят работать с Россией. Им повезло. Никто не сумеет напасть на них, зная, что ваша страна работает с ними.
Нельзя сказать, что Россия стоит за этими странами, но они верят, что если будет вдруг какое-то вторжение извне, то смогут ждать помощь от вашей страны.
— Россия сейчас находится в непростой ситуации — украинский конфликт, передел мира. Африканские страны поддерживают нашу страну. Насколько это мнение учитывается, на него обращают внимание в мире?
— Разумеется, на мнение африканских стран обращают внимание. Сейчас [на форуме] мы много говорим о многополярности. Россию видят как лидера этого течения.
© Алексей ТумановСулейман Анта Ндьяй, сопредседатель Международного движения русофилов
Сулейман Анта Ндьяй, сопредседатель Международного движения русофилов
© Алексей Туманов
Сулейман Анта Ндьяй, сопредседатель Международного движения русофилов
Теперь ни одна нация не хочет, чтобы ей диктовали условия извне. Так что многополярность — это новый путь всего человечества и человечности. Россия поддерживает этот путь.
Африканские страны — все за многополярность. Между Россией и Африкой сотрудничество углубится на фоне общих взглядов и мнений.
— Какой следующий шаг надо сделать нашим странам, чтобы дальше идти с пользой?
— Следующий шаг — сотрудничество в рамках БРИКС и обмен в культурной области. На мой взгляд, культура должна быть первостепенна. Все должно базироваться не на экономике, а на культуре, ведь она собирает и объединяет людей.
В культурном смысле африканцы во многом похожи на русских, на граждан России. Ваша страна в этой области может много чего привнести африканцем. И для России Африка со своей стороны может во многом помочь.
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
— Вы помните, как раньше было в Советском Союзе – друг по переписке. Сейчас такое можно создать?
— Конечно! Надо создать новые механизмы, чтобы люди могли сблизиться. Я скажу президенту — это очень хорошая мысль!
— Как сопредседатель движения, пожалуйста, возьмите это на повестку дня!
 
ИнтервьюРоссияЗападАфрикарабствомеждународные отношениямногополярный мирВладимир Путин
 
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