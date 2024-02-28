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Глумилась над бойцами СВО: в Люберцах задержали владелицу кафе

Глумилась над бойцами СВО: в Люберцах задержали владелицу кафе - 28.02.2024 Украина.ру

Глумилась над бойцами СВО: в Люберцах задержали владелицу кафе

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении владелицы люберецкого кафе Алёны П. Женщину задержали, ей меняют ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды"

2024-02-28T10:26

2024-02-28T10:26

2024-02-28T10:28

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Известно, что на днях женщина не пустила в свое заведение бойцов СВО, а потом и вовсе похвасталась этим в соцсетях. При этом, утверждают бойцы, владелица кафе сравнила их с бомжами.Кроме того, на странице злоумышленницы оказались выложены посты о её участии в митингах и негативные высказывания в адрес России.Активисты "Русской общины ZOV" призвали проверить даму, в том числе на предмет финансирования ВСУ.Это не первый случай, когда бойцов СВО не пускают в заведения общепита. Например, в прошлом году аналогичный скандал разгорелся в городе Владимире, где не нашлось места для группы волонтеров "Рокота" в форме и с нашивками "Z" на одежде. Отказ в обслуживании объяснили тем, что "устав заведения запрещает приходить в "такой" одежде после 21:00".В середине января в Воронежском кафе "Ампир" тоже не нашлось места для бойцов СВО, которые только вышли из местного госпиталя. При этом руководство "Ампира" заявило, что никакие военнослужащие к ним не приходили.

https://ukraina.ru/20240209/1053207852.html

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новости, московская область, сво, спецоперация, следственный комитет рф, кафе