Главное за ночь 28 февраля

Дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны;



Журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным;



Первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья", сообщил представитель компании-разработчика устройства;



У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны;



Россия считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус – вопрос времени, заявил РИА Новости посол МИД Мирошник.