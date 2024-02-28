Главное за ночь 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 28 февраля
Главное за ночь 28 февраля - 28.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-28T08:06
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новости
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карлсон
пво
украина
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Дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны;Журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным;Первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья", сообщил представитель компании-разработчика устройства;У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны;Россия считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус – вопрос времени, заявил РИА Новости посол МИД Мирошник.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, m1 abrams, карлсон, пво, украина
Новости, M1 Abrams, Карлсон, ПВО, Украина

Главное за ночь 28 февраля

08:06 28.02.2024 (обновлено: 08:15 28.02.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны;

Журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным;

Первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья", сообщил представитель компании-разработчика устройства;

У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны;

Россия считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус – вопрос времени, заявил РИА Новости посол МИД Мирошник.
 
НовостиM1 AbramsКарлсонПВОУкраина
 
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