Главное за ночь 28 февраля
08:06 28.02.2024 (обновлено: 08:15 28.02.2024)
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Дежурные средства ПВО ночью уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны;
Журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным;
Первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья", сообщил представитель компании-разработчика устройства;
У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны;
Россия считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус – вопрос времени, заявил РИА Новости посол МИД Мирошник.
Журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным;
Первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья", сообщил представитель компании-разработчика устройства;
У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны;
Россия считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус – вопрос времени, заявил РИА Новости посол МИД Мирошник.