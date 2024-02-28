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Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство

Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство - 28.02.2024 Украина.ру

Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство

Исламский философ, шейх Имран Назар Хосейн — ярый борец с цензурой, которого не пускают в США. На “Форуме многополярности” он рассказал журналистам издания Украина.ру, как Соединенные Штаты контролируют информацию и почему западников нельзя относить к христианам.

2024-02-28T03:59

2024-02-28T03:59

2024-02-28T15:47

интервью

запад

христианство

россия

россияне

сво

цензура

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— Шейх Имран, где иностранцы берут пророссийскую информацию?— Я получаю информацию о России из агентства Russia Today. Это хороший новостной канал. Я доволен им и регулярно захожу туда, чтобы узнать ситуацию.— Страны Запада не допускают в медиа правдивую информацию о России и об СВО. Где же демократия?— Я живу на карибском острове Тринидад, рядом с Венесуэлой, и у нас нет никаких ограничений. Я могу получить доступ к RT [Russia Today], когда лечу в Лондон, еду в Брюссель, в Роттердам, в Гаагу, в Амстердам, в Париж.Но больше я не летаю в Соединенные Штаты. Они мне не разрешают.— Как вы оцениваете значимость "Форума многополярности"?— Нужно отдать должное российскому народу и правительству за то, что они сопротивляются западному миру. Запад хочет управлять всеми. Это высокомерие.Есть два вида христиан. Христиане, которые следуют за Иисусом, и те, кто идет за Санта-Клаусом. Западный мир покинул христианство. Если мужчина может жениться на другом мужчине и получить свидетельство о браке, значит, он не христианин. Вы согласны со мной?

запад

россия

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, запад, христианство, россия, россияне, сво, цензура