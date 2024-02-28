Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство - 28.02.2024 Украина.ру
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Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство
Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство - 28.02.2024 Украина.ру
Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство
Исламский философ, шейх Имран Назар Хосейн — ярый борец с цензурой, которого не пускают в США. На “Форуме многополярности” он рассказал журналистам издания Украина.ру, как Соединенные Штаты контролируют информацию и почему западников нельзя относить к христианам.
2024-02-28T03:59
2024-02-28T15:47
интервью
запад
христианство
россия
россияне
сво
цензура
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— Шейх Имран, где иностранцы берут пророссийскую информацию?— Я получаю информацию о России из агентства Russia Today. Это хороший новостной канал. Я доволен им и регулярно захожу туда, чтобы узнать ситуацию.— Страны Запада не допускают в медиа правдивую информацию о России и об СВО. Где же демократия?— Я живу на карибском острове Тринидад, рядом с Венесуэлой, и у нас нет никаких ограничений. Я могу получить доступ к RT [Russia Today], когда лечу в Лондон, еду в Брюссель, в Роттердам, в Гаагу, в Амстердам, в Париж.Но больше я не летаю в Соединенные Штаты. Они мне не разрешают.— Как вы оцениваете значимость "Форума многополярности"?— Нужно отдать должное российскому народу и правительству за то, что они сопротивляются западному миру. Запад хочет управлять всеми. Это высокомерие.Есть два вида христиан. Христиане, которые следуют за Иисусом, и те, кто идет за Санта-Клаусом. Западный мир покинул христианство. Если мужчина может жениться на другом мужчине и получить свидетельство о браке, значит, он не христианин. Вы согласны со мной?
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Алексей Туманов
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, запад, христианство, россия, россияне, сво, цензура
Интервью, Запад, христианство, Россия, россияне, СВО, цензура

Шейх Имран Хосейн: Западный мир покинул христианство

03:59 28.02.2024 (обновлено: 15:47 28.02.2024)
 
© Алексей ТумановШейх Имран Хосейн интервью
Шейх Имран Хосейн интервью
© Алексей Туманов
Читать в
Алексей
Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Исламский философ, шейх Имран Назар Хосейн — ярый борец с цензурой, которого не пускают в США. На “Форуме многополярности” он рассказал журналистам издания Украина.ру, как Соединенные Штаты контролируют информацию и почему западников нельзя относить к христианам.
— Шейх Имран, где иностранцы берут пророссийскую информацию?
— Я получаю информацию о России из агентства Russia Today. Это хороший новостной канал. Я доволен им и регулярно захожу туда, чтобы узнать ситуацию.
— Страны Запада не допускают в медиа правдивую информацию о России и об СВО. Где же демократия?
— Я живу на карибском острове Тринидад, рядом с Венесуэлой, и у нас нет никаких ограничений. Я могу получить доступ к RT [Russia Today], когда лечу в Лондон, еду в Брюссель, в Роттердам, в Гаагу, в Амстердам, в Париж.
Но больше я не летаю в Соединенные Штаты. Они мне не разрешают.
© Алексей ТумановШейх Имран Хосейн
Шейх Имран Хосейн
© Алексей Туманов
Шейх Имран Хосейн
— Как вы оцениваете значимость "Форума многополярности"?
— Нужно отдать должное российскому народу и правительству за то, что они сопротивляются западному миру. Запад хочет управлять всеми. Это высокомерие.
Есть два вида христиан. Христиане, которые следуют за Иисусом, и те, кто идет за Санта-Клаусом. Западный мир покинул христианство. Если мужчина может жениться на другом мужчине и получить свидетельство о браке, значит, он не христианин. Вы согласны со мной?
 
ИнтервьюЗападхристианствоРоссияроссиянеСВОцензура
 
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