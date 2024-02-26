https://ukraina.ru/20240226/1053542688.html

Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"

Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер" - 26.02.2024 Украина.ру

Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"

Российские правоохранители предотвратили террористическую атаку на известного журналиста Такера Карлсона, спланированную, направленную и профинансированную Главным управлением разведки Украины (ГУР). Один человек был арестован по обвинению в терроризме в Москве, сообщает Тhe Intel Drop

2024-02-26T23:48

2024-02-26T23:48

2024-02-26T23:49

новости

такер карлсон

покушение

главное управление разведки украины (гур)

терроризм

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Уроженец Подольска и пособник ГУР Украины, 36-летний Пётр Васильев на допросе признался в заговоре и рассказал о нём подробности. Соответствующее видео опубликовали российские телеграм-каналы. Задержанный сообщил, что в период подготовки о цели ничего не знал, а на допросе заявил, что убить должен был Такера Карлсона. Для нападения его снабдили самодельным взрывным устройством. За подрыв машины на парковке отеля "Four Seasons" Васильеву пообещали четыре тысячи долларов. Вместо денег, он получит значительный срок. Напомним, журналист Такер Карлсон посетил Москву в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Путина. Он открыто заявлял, что администрация Байдена незаконно прослушивала его текстовые сообщения и передала их СМИ, чтобы помешать его беседе с российским лидером.

https://ukraina.ru/20240216/1053337886.html

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новости, такер карлсон, покушение, главное управление разведки украины (гур), терроризм