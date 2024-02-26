Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"
23:48 26.02.2024 (обновлено: 23:49 26.02.2024)
Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"
Российские правоохранители предотвратили террористическую атаку на известного журналиста Такера Карлсона, спланированную, направленную и профинансированную Главным управлением разведки Украины (ГУР). Один человек был арестован по обвинению в терроризме в Москве, сообщает Тhe Intel Drop
"В ноябре 2023 года был завербован сотрудником Украины через сеть Интернет, проходил обучение в работе со спецсвязью, сбором, подрывом взрывных устройств", – рассказал он.
Задержанный сообщил, что в период подготовки о цели ничего не знал, а на допросе заявил, что убить должен был Такера Карлсона. Для нападения его снабдили самодельным взрывным устройством.
За подрыв машины на парковке отеля "Four Seasons" Васильеву пообещали четыре тысячи долларов. Вместо денег, он получит значительный срок.
Напомним, журналист Такер Карлсон посетил Москву в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Путина. Он открыто заявлял, что администрация Байдена незаконно прослушивала его текстовые сообщения и передала их СМИ, чтобы помешать его беседе с российским лидером.
16 февраля, 13:56"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по УкраинеАмериканский журналист Такер Карлсон 16 февраля прокомментировал в соцсети Х инициативу сенатора Линдси Грэма, предложившего одолжить Украине 60 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, а не безвозмездно отдавать деньги стране