Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер" - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053542688.html
Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"
Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер" - 26.02.2024 Украина.ру
Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"
Российские правоохранители предотвратили террористическую атаку на известного журналиста Такера Карлсона, спланированную, направленную и профинансированную Главным управлением разведки Украины (ГУР). Один человек был арестован по обвинению в терроризме в Москве, сообщает Тhe Intel Drop
2024-02-26T23:48
2024-02-26T23:49
новости
такер карлсон
покушение
главное управление разведки украины (гур)
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053542568_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_4b267f22bfa7958070e0ee7d8d7fceee.jpg
Уроженец Подольска и пособник ГУР Украины, 36-летний Пётр Васильев на допросе признался в заговоре и рассказал о нём подробности. Соответствующее видео опубликовали российские телеграм-каналы. Задержанный сообщил, что в период подготовки о цели ничего не знал, а на допросе заявил, что убить должен был Такера Карлсона. Для нападения его снабдили самодельным взрывным устройством. За подрыв машины на парковке отеля "Four Seasons" Васильеву пообещали четыре тысячи долларов. Вместо денег, он получит значительный срок. Напомним, журналист Такер Карлсон посетил Москву в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Путина. Он открыто заявлял, что администрация Байдена незаконно прослушивала его текстовые сообщения и передала их СМИ, чтобы помешать его беседе с российским лидером.
https://ukraina.ru/20240216/1053337886.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053542568_46:0:661:461_1920x0_80_0_0_1d77a75df6885747721051402c916cab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, такер карлсон, покушение, главное управление разведки украины (гур), терроризм
Новости, Такер Карлсон, покушение, Главное управление разведки Украины (ГУР), терроризм

Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР Украины: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"

23:48 26.02.2024 (обновлено: 23:49 26.02.2024)
 
Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР: в Москве задержан несостоявшийся "киллер"
Готовил убийство Такера Карлсона по заданию ГУР: в Москве задержан несостоявшийся киллер
Читать в
Российские правоохранители предотвратили террористическую атаку на известного журналиста Такера Карлсона, спланированную, направленную и профинансированную Главным управлением разведки Украины (ГУР). Один человек был арестован по обвинению в терроризме в Москве, сообщает Тhe Intel Drop
Уроженец Подольска и пособник ГУР Украины, 36-летний Пётр Васильев на допросе признался в заговоре и рассказал о нём подробности. Соответствующее видео опубликовали российские телеграм-каналы.
"В ноябре 2023 года был завербован сотрудником Украины через сеть Интернет, проходил обучение в работе со спецсвязью, сбором, подрывом взрывных устройств", – рассказал он.
Задержанный сообщил, что в период подготовки о цели ничего не знал, а на допросе заявил, что убить должен был Такера Карлсона. Для нападения его снабдили самодельным взрывным устройством.
За подрыв машины на парковке отеля "Four Seasons" Васильеву пообещали четыре тысячи долларов. Вместо денег, он получит значительный срок.
Напомним, журналист Такер Карлсон посетил Москву в начале февраля, чтобы взять интервью у президента России Путина. Он открыто заявлял, что администрация Байдена незаконно прослушивала его текстовые сообщения и передала их СМИ, чтобы помешать его беседе с российским лидером.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
16 февраля, 13:56
"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по УкраинеАмериканский журналист Такер Карлсон 16 февраля прокомментировал в соцсети Х инициативу сенатора Линдси Грэма, предложившего одолжить Украине 60 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, а не безвозмездно отдавать деньги стране
 
НовостиТакер КарлсонпокушениеГлавное управление разведки Украины (ГУР)терроризм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния