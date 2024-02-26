https://ukraina.ru/20240226/1053542431.html

В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников

В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников - 26.02.2024 Украина.ру

В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников

"Аллея почёта", установленная в Днепропетровске месяц назад в честь погибших военнослужащих украинской армии, пришлась не по душе местным жителям. С момента образования, украинцы уже трижды покушались на целостность мемориала, сообщает телеграм-канал "ТСН новости"

2024-02-26T23:17

2024-02-26T23:17

2024-02-26T23:17

новости

украина

днепропетровск

мемориал

всу

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053542311_0:260:745:679_1920x0_80_0_0_aa9727e52d41754280e64f43c9397cb4.jpg

Источник прилагает видео, снятое на месте происшествия. Судя по кадрам, жители города изорвали или пытались поджечь украинские флаги, сорвали баннер. Уточняется, что 13 февраля украинцы похитили с мемориала баннер, а 17 февраля оттуда исчезли флаги. Ранее сообщалось, что украинские коллекторы осквернили могилу ВСУшника, у которого остались долги за электричество.

https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html

украина

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днепропетровск, мемориал, всу, сво, спецоперация