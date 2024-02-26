В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников - 26.02.2024 Украина.ру
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В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников - 26.02.2024 Украина.ру
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
"Аллея почёта", установленная в Днепропетровске месяц назад в честь погибших военнослужащих украинской армии, пришлась не по душе местным жителям. С момента образования, украинцы уже трижды покушались на целостность мемориала, сообщает телеграм-канал "ТСН новости"
2024-02-26T23:17
2024-02-26T23:17
новости
украина
днепропетровск
мемориал
всу
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спецоперация
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Источник прилагает видео, снятое на месте происшествия. Судя по кадрам, жители города изорвали или пытались поджечь украинские флаги, сорвали баннер. Уточняется, что 13 февраля украинцы похитили с мемориала баннер, а 17 февраля оттуда исчезли флаги. Ранее сообщалось, что украинские коллекторы осквернили могилу ВСУшника, у которого остались долги за электричество.
https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html
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новости, украина, днепропетровск, мемориал, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Днепропетровск, мемориал, ВСУ, СВО, Спецоперация

В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников

23:17 26.02.2024
 
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
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"Аллея почёта", установленная в Днепропетровске месяц назад в честь погибших военнослужащих украинской армии, пришлась не по душе местным жителям. С момента образования, украинцы уже трижды покушались на целостность мемориала, сообщает телеграм-канал "ТСН новости"
Источник прилагает видео, снятое на месте происшествия. Судя по кадрам, жители города изорвали или пытались поджечь украинские флаги, сорвали баннер.
"В Днепре (прим. ред. - Днепропетровске) неизвестные порезали государственный флаг и повредили баннер "Аллея почёта", который находится возле мемориала в честь погибших украинских военных", – уточняет источник, ссылаясь слова на военного врача Елены Мосийчук.
Уточняется, что 13 февраля украинцы похитили с мемориала баннер, а 17 февраля оттуда исчезли флаги.
Ранее сообщалось, что украинские коллекторы осквернили могилу ВСУшника, у которого остались долги за электричество.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 18:02
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