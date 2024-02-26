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В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников - 26.02.2024 Украина.ру
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
"Аллея почёта", установленная в Днепропетровске месяц назад в честь погибших военнослужащих украинской армии, пришлась не по душе местным жителям. С момента образования, украинцы уже трижды покушались на целостность мемориала, сообщает телеграм-канал "ТСН новости"
2024-02-26T23:17
2024-02-26T23:17
2024-02-26T23:17
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днепропетровск
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Источник прилагает видео, снятое на месте происшествия. Судя по кадрам, жители города изорвали или пытались поджечь украинские флаги, сорвали баннер. Уточняется, что 13 февраля украинцы похитили с мемориала баннер, а 17 февраля оттуда исчезли флаги. Ранее сообщалось, что украинские коллекторы осквернили могилу ВСУшника, у которого остались долги за электричество.
https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровск, мемориал, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Днепропетровск, мемориал, ВСУ, СВО, Спецоперация
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
"Аллея почёта", установленная в Днепропетровске месяц назад в честь погибших военнослужащих украинской армии, пришлась не по душе местным жителям. С момента образования, украинцы уже трижды покушались на целостность мемориала, сообщает телеграм-канал "ТСН новости"