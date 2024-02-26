Берлин передал Киеву ещё 14 тысяч артиллерийских боеприпасов
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
В новый пакет военной помощи от Германии Украине вошло 14 артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 22 системы обнаружения и подавления против дронов и другое оружие для ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в правительстве ФРГ
Берлин также пообещал поставить Киеву четыре машины разминирования WISENT 1, три мобильных дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования, 250 наборов для разминирования, десять разведывательных БПЛА Vector с запасными частями, четыре автомобиля для охраны границы, а также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.
Германия отчиталась и о планах будущих поставок: Украина получит ещё 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также десять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.
Отмечается, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается.
"В общей сложности Федеративная Республика Германия на данный момент предоставила или взяла обязательства на будущие годы по оказанию военной помощи на сумму около 28 миллиардов евро", - уточнили в правительстве.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия тянет с с передачей ракет Taurus Киеву.