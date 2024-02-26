https://ukraina.ru/20240226/1053542161.html

Берлин передал Киеву ещё 14 тысяч артиллерийских боеприпасов

Берлин передал Киеву ещё 14 тысяч артиллерийских боеприпасов - 26.02.2024 Украина.ру

Берлин передал Киеву ещё 14 тысяч артиллерийских боеприпасов

В новый пакет военной помощи от Германии Украине вошло 14 артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 22 системы обнаружения и подавления против дронов и другое оружие для ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в правительстве ФРГ

2024-02-26T22:51

2024-02-26T22:51

2024-02-26T22:51

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Берлин также пообещал поставить Киеву четыре машины разминирования WISENT 1, три мобильных дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования, 250 наборов для разминирования, десять разведывательных БПЛА Vector с запасными частями, четыре автомобиля для охраны границы, а также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов. Германия отчиталась и о планах будущих поставок: Украина получит ещё 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также десять дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2. Отмечается, что некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия тянет с с передачей ракет Taurus Киеву.

https://ukraina.ru/20240220/1053429263.html

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новости, германия, украина, военная помощь, военная техника, снаряды, всу, сво, спецоперация