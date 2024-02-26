ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА - 26.02.2024 Украина.ру
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ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА
ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА - 26.02.2024 Украина.ру
ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА
Вечером, 26 февраля, на подлёте к Белгороду уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об успешной работе операторов противовоздушной обороны сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
2024-02-26T22:27
2024-02-26T22:27
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
всу
сво
спецоперация
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ранее Гладков сообщал о том, что в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе, на окраине села Почаево погибло три мирных жителя, ещё столько же гражданских лиц получили ранения различных частей тела.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, ВСУ, СВО, Спецоперация

ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА

22:27 26.02.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Вечером, 26 февраля, на подлёте к Белгороду уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об успешной работе операторов противовоздушной обороны сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 6 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал он в своём телегрм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщал о том, что в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе, на окраине села Почаево погибло три мирных жителя, ещё столько же гражданских лиц получили ранения различных частей тела.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 14:48
Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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