ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА

Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и Купянске Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков