ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вечером, 26 февраля, на подлёте к Белгороду уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об успешной работе операторов противовоздушной обороны сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 6 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал он в своём телегрм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщал о том, что в результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе, на окраине села Почаево погибло три мирных жителя, ещё столько же гражданских лиц получили ранения различных частей тела.
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