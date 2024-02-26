В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО

Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте Мы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление таких коммерческих дронов как Mavic сохраняло жизни и здоровье бойцов. Потом мы пришли к ударным беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик , инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер