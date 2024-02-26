В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о ликвидированном в зоне спецоперации американском танке Abrams. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова представителя Пентагона
"Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом", – заявили в США.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал кадры, на которых бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады сожгли на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чём неоднократно говорили российские военные.
9 февраля, 04:30Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронтеМы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление таких коммерческих дронов как Mavic сохраняло жизни и здоровье бойцов. Потом мы пришли к ударным беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик , инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер