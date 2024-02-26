В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053540748.html
В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО
В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО - 26.02.2024 Украина.ру
В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО
Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о ликвидированном в зоне спецоперации американском танке Abrams. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова представителя Пентагона
2024-02-26T20:35
2024-02-26T20:35
новости
украина
сша
пентагон
военная техника
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053514314_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_849fe68ec842204bb530723899edb196.jpg
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал кадры, на которых бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады сожгли на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чём неоднократно говорили российские военные.
https://ukraina.ru/20240209/1053181680.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053514314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_893837ff8e78e3d230c840c4dc0f2945.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, пентагон, военная техника, сво
Новости, Украина, США, Пентагон, военная техника, СВО

В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО

20:35 26.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о ликвидированном в зоне спецоперации американском танке Abrams. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова представителя Пентагона
"Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом", – заявили в США.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал кадры, на которых бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады сожгли на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чём неоднократно говорили российские военные.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 04:30
Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронтеМы начинали заниматься дронами для разведывательной деятельности. Если раньше приходилось ходить за линию фронта, то появление таких коммерческих дронов как Mavic сохраняло жизни и здоровье бойцов. Потом мы пришли к ударным беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик , инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
 
НовостиУкраинаСШАПентагонвоенная техникаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния