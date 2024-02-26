Запад не намерен воевать с Россией – Макрон
20:24 26.02.2024 (обновлено: 20:25 26.02.2024)
Коллективный Запад не нацелен на войну с Россией, а намерен работать над тем, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине. Об этом 26 февраля сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе конференции в Елисейском дворце, организованной в поддержку Украины
"Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев и Париж ведут переговоры о поставках французских многоцелевых истребителей Mirage 2000.
23 февраля, 03:00Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с РоссиейМакрон будет стараться повторить сценарий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро