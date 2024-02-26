Запад не намерен воевать с Россией – Макрон - 26.02.2024 Украина.ру
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Запад не намерен воевать с Россией – Макрон
Запад не намерен воевать с Россией – Макрон - 26.02.2024 Украина.ру
Запад не намерен воевать с Россией – Макрон
Коллективный Запад не нацелен на войну с Россией, а намерен работать над тем, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине. Об этом 26 февраля сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе конференции в Елисейском дворце, организованной в поддержку Украины
2024-02-26T20:24
2024-02-26T20:25
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев и Париж ведут переговоры о поставках французских многоцелевых истребителей Mirage 2000.
https://ukraina.ru/20240223/1053468465.html
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новости, украина, эммануэль макрон, франция, россия, сво
Новости, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, СВО

Запад не намерен воевать с Россией – Макрон

20:24 26.02.2024 (обновлено: 20:25 26.02.2024)
 
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Коллективный Запад не нацелен на войну с Россией, а намерен работать над тем, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине. Об этом 26 февраля сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе конференции в Елисейском дворце, организованной в поддержку Украины
"Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев и Париж ведут переговоры о поставках французских многоцелевых истребителей Mirage 2000.
23 февраля, 03:00
Эксперт раскрыл, почему Макрон боится ехать в Киев, но хочет быть полководцем и выиграть войну с РоссиейМакрон будет стараться повторить сценарий президентских выборов 2022 года, чтобы показать себя как полководца, который выиграл войну с Россией. Но французы уже устали от украинской истории, понимая, что там у Парижа нет интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиУкраинаЭммануэль МакронФранцияРоссияСВО
 
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