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ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные
ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные - 26.02.2024 Украина.ру
ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные
В зоне спецоперации российские бойцы уничтожают любую технику противника, развеивая мифы о её неуязвимости. Танки Abrams не стали исключением, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех"
2024-02-26T19:41
2024-02-26T19:41
2024-02-26T19:41
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечает, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чём неоднократно говорили российские военные. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал кадры, на которых бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады сожгли на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams. Следом за ним армия России впервые уничтожила шведскую САУ Archer — самое современное, скорострельное и точное орудие НАТО. САУ ликвидировал российский "Ланцет".
https://ukraina.ru/20240208/1053156789.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, спецоперация, всу, нато, военная техника, вс рф
Новости, СВО, Спецоперация, ВСУ, НАТО, военная техника, ВС РФ
ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные
В зоне спецоперации российские бойцы уничтожают любую технику противника, развеивая мифы о её неуязвимости. Танки Abrams не стали исключением, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех"