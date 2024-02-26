https://ukraina.ru/20240226/1053539825.html

ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные

ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные - 26.02.2024 Украина.ру

ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные

В зоне спецоперации российские бойцы уничтожают любую технику противника, развеивая мифы о её неуязвимости. Танки Abrams не стали исключением, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех"

2024-02-26T19:41

2024-02-26T19:41

2024-02-26T19:41

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечает, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чём неоднократно говорили российские военные. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал кадры, на которых бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады сожгли на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams. Следом за ним армия России впервые уничтожила шведскую САУ Archer — самое современное, скорострельное и точное орудие НАТО. САУ ликвидировал российский "Ланцет".

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новости, сво, спецоперация, всу, нато, военная техника, вс рф