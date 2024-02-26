Москалькова просит Киев помочь вернуть раненых военнопленных
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
С просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену, обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова к своему коллеге Дмитрию Лубинцу
"Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", – написала Москалькова в своём телеграм-канале.
Напомним, в начале февраля министерство обороны РФ сообщало, что в Россию вернулись 100 военнослужащих, столько же были переданы Украине. Перед этим состоялся самый большой обмен — тогда в РФ вернулись 195 военных и столько же на Украину.