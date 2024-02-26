Москалькова просит Киев помочь вернуть раненых военнопленных - 26.02.2024 Украина.ру
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Москалькова просит Киев помочь вернуть раненых военнопленных
Москалькова просит Киев помочь вернуть раненых военнопленных - 26.02.2024 Украина.ру
Москалькова просит Киев помочь вернуть раненых военнопленных
С просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену, обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова к своему коллеге Дмитрию Лубинцу
2024-02-26T19:26
2024-02-26T19:26
новости
военнопленные
всу
вс рф
татьяна москалькова
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Напомним, в начале февраля министерство обороны РФ сообщало, что в Россию вернулись 100 военнослужащих, столько&nbsp;же были переданы Украине. Перед этим состоялся самый большой обмен&nbsp;— тогда в РФ вернулись 195 военных и столько&nbsp;же на Украину.
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новости, военнопленные, всу, вс рф, татьяна москалькова, сво
Новости, военнопленные, ВСУ, ВС РФ, Татьяна Москалькова, СВО

Москалькова просит Киев помочь вернуть раненых военнопленных

19:26 26.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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С просьбой помочь в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену, обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова к своему коллеге Дмитрию Лубинцу
"Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненных российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины. Жду ответа", – написала Москалькова в своём телеграм-канале.
Напомним, в начале февраля министерство обороны РФ сообщало, что в Россию вернулись 100 военнослужащих, столько же были переданы Украине. Перед этим состоялся самый большой обмен — тогда в РФ вернулись 195 военных и столько же на Украину.
Игорь Кимаковский интервью
14 февраля, 14:04
Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ничего не изменит в украинской армии. Нацисты подвыбиты, а мобилизованные солдаты не заряжены на успех
 
НовостивоеннопленныеВСУВС РФТатьяна МоскальковаСВО
 
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